Встреча с Председателем Собрания исламского совета Ирана Мохаммадом-Багером Галибафом

Время и обстоятельства заставили Беларусь и Иран активизировать сотрудничество. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 13 марта в Тегеране на встрече с Председателем Собрания исламского совета Ирана Мохаммадом-Багером Галибафом.

Во время переговоров Мохаммад-Багер Галибаф выразил уверенность, что визит Александра Лукашенко в Тегеран станет "переломным моментом, отправной точкой" в развитии двусторонних отношений между странами. "То, что мне доложили о сегодняшних Ваших встречах, доказывает, что Ваш визит очень эффективен, - подчеркнул спикер иранского парламента. - Я думаю, что региональные и международные условия для развития всесторонних отношений с вашей страной достаточно подготовлены. Без всяких сомнений, дальнейшее развитие наших двусторонних отношений зависит только от нас самих".

Парламентарий заверил, что иранская сторона полна решимости реализовать все достигнутые договоренности. "Уверен, что такая же железная воля со стороны Вашего Превосходительства существует в Республике Беларусь", - добавил Мохаммад-Багер Галибаф.

"Вы очень точно сказали о том, что нынешние наши переговоры и визит нашей делегации в Иран - это новая ступень в нашем сотрудничестве, что этот визит откроет новую страницу нашего сотрудничества. Это все происходит благодаря инициативе вашего Президента. Это он все время подталкивал меня и наших должностных лиц к более активному сотрудничеству", - отметил в свою очередь Александр Лукашенко.

Президент констатировал, что белорусско-иранские отношения имеют свою историю, и она немалая. "Но в последнее время наметилась некая пауза, замедление нашего сотрудничества. Это было связано, если откровенно говорить, с необязательностью сторон исполнять те договоренности, которые достигались на высоком уровне. То есть мы договаривались, пожимали руки, уезжали, а процесс реализации затягивался: очень много волокиты, бюрократизма было. И поэтому отношения хорошие были, но экономика особо не двигалась вперед, торгово-экономические отношения страдали. Но время и обстоятельства - внутреннего характера, внешнего - заставили нас активизироваться", - подытожил белорусский лидер.