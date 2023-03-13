Встреча с Первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Мохбером

Беларусь и Иран могли бы вместе создавать совместные высокотехнологичные производства. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 13 марта в Тегеране во время встречи с Первым вице-президентом Мохаммадом Мохбером.

"Господин вице-президент, Вы знаете, что мы провели весьма плодотворные переговоры с Главой государства - Президентом Ирана. Однозначно констатировали, что основой любых отношений и взаимопонимания является экономика. А в экономике главный Вы. Поэтому реализация наших договоренностей будет в основном зависеть от правительства Ирана, которое Вы возглавляете", - отметил Александр Лукашенко.

Глава государства рассказал, что вместе с Президентом Ирана после переговоров посетил выставку ведущих медицинских и научно-инновационных производителей.

"Я посмотрел некоторые образцы, то, что вы творите. Вы меня поражаете. Вы создаете весьма высокотехнологичное оборудование, в котором нуждается весь мир. Возьмите турбины, разные информационно-коммуникационные вещи, лекарства самые современные, по цене доступные. Это дорогого стоит. Мы готовы по всем этим направлениям с вами сотрудничать. Если у вас есть интерес, давайте будем создавать совместные предприятия в Беларуси и торговать по всему миру", - предложил Президент.

"Словом, в результате этих успешных переговоров мы Вам подкинули значительный объем работы. К Вам просьба одна (с нашей стороны задержки не будет) - чтобы мы обязательно реализовали в течение этого года все наши договоренности. И тогда мы очень спокойно можем добавить больше 100 миллионов долларов в товарообороте", - заявил белорусский лидер.