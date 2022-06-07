Встреча с управляющим директором компании Emaar Properties Мохамедом Али Алаббаром

Президент Беларуси Александр Лукашенко 7 июня встретился с управляющим директором эмиратской компании Emaar Properties Мохамедом Али Алаббаром. Главными темами встречи стали реализация проекта "Северный берег" и сотрудничество в сфере IT-технологий.

"Я рад с вами встретиться в очередной раз. Вы давно стали другом Беларуси. Находитесь здесь часто. Мы приветствуем такую схему и систему вашей работы. И всегда готовы вас встречать в Беларуси, тем более вы всегда приезжаете с конкретными предложениями, - отметил Александр Лукашенко. - Мы, конечно, основное время сегодня уделим нашему главному проекту - "Северный берег", который вы намерены построить. Это крупнейший проект. Думаю, более крупного проекта у нас в Беларуси еще не было".

Еще одной темой встречи стало сотрудничество в сфере IT-технологий. "Вы этому сектору уделяете большое внимание. Знаю, что Эмираты значительно продвинулись в этом плане. Я вам благодарен за организацию той беседы в Эмиратах, когда мы вместе с вами смогли послушать ведущих специалистов в области разработки искусственного интеллекта. Тогда я понял, что в данном направлении в Беларуси еще много предстоит сделать, чтобы выйти на тот уровень, который вы тогда достигли вместе со специалистами из разных стран мира", - подчеркнул Глава государства.

"Кроме этих крупных проектов я помню наши встречи и договоренности, размышления по поводу других проектов, которые могли бы осуществить здесь, в Беларуси, представители крупного бизнеса Эмиратов. Мы готовы вернуться, если есть интерес, к этим проектам - и в области сельского хозяйства, продовольствия (очень актуальный сейчас вопрос) и многих других, которые мы когда-то обсуждали", - добавил Президент.

В первую очередь зарубежный гость поблагодарил Главу белорусского государства за возможность встречи и теплый прием: "Большое спасибо за особое гостеприимство, которое Вы оказываете. Оно даже не как к обычному гостю, а как к другу и брату. Это всегда трогает мое сердце".

"Но это гостеприимство относительно. Вы уже давно тут, фактически гражданином Беларуси стали и живете здесь", - ответил Александр Лукашенко.

В свою очередь Мохамед Али Алаббар также высоко оценил государственную поддержку IT-сектора в Беларуси: "То, что вы сделали, это важно для мира. В свое время вы уделили большое внимание Парку высоких технологий, и в то время это было только начало. А сегодня мы видим, что весь мир двигают технологии. Если взять все население Беларуси и соотнести с развитием IT-услуг, которые экспортируются, то показатель выходит выше, чем во многих западных странах", - сказал арабский инвестор.