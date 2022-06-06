Встреча с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом

Президент Беларуси Александр Лукашенко 6 июня встретился с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом в Минске.

"Непростое время. И хорошо, что Вы приехали на свою землю. Не чужую для Вас. Для нашего народа это хороший знак. Знак такого единения, сплоченности перед этими злыми силами, как наш владыка говорит. Поверьте, правда на нашей стороне. Она всегда сильнее. И мы выдержим любое давление на нас, каким бы оно ни было. Пусть в форме мятежа или гибридных каких-то войн, или даже горячих. Мы выдержим", - подчеркнул белорусский лидер.

"Опыт есть выдерживать", - согласился Патриарх.

Александр Лукашенко продолжил: "Не может быть планеты без нашей цивилизации. Поэтому, я думаю, Он (Господь. - Прим.) там смотрит же на нас, наверное. Где-то там пожурит, но и поддерживает, помогает".

"Несомненно", - отреагировал Патриарх Кирилл.

Глава белорусского государства поблагодарил его за добрый знак - приезд в Беларусь. "Знайте, что Вы всегда здесь не как дома, а дома, на своей земле", - сказал Президент.

Александр Лукашенко отметил, что рад видеть Патриарха в бодром здравии и хорошем настроении. Он наблюдал по телевидению за проходившими в эти дни в Беларуси и непосредственно в Полоцке мероприятиями в честь 1030-летия православия на белорусских землях. "Очень приятно было видеть шествие. Очень много людей пришло. Притом из России, Воронежа приезжали для того, чтобы пройтись там по улице и отпраздновать", - сказал он.

"Да, очень торжественно и духоподъемно", - согласился Патриарх Кирилл.

Президент подчеркнул, что для белорусского народа это очень важно: "Оттуда началось наше православие, и наш Патриархат Московский поддержал эту дату. По-моему, на синоде решение принималось. Поэтому я благодарен Вам, что Вы в этот день в Беларуси".

Глава государства пригласил Патриарха и впредь приезжать в Беларусь. "Думаю, найдете Вы время еще раз к нам приехать. Особенно в 900-летие монастыря в 2025 году (исполнится 900 лет со дня основания Спасо-Евфросиниевского ставропигиального женского монастыря в Полоцке. - Прим.), - отметил белорусский лидер. - Я Вас с удовольствием приму в Беларуси. Да и в любое время. Я часто говорю, что это Ваша земля со времен Вашего служения церкви в Смоленске. Когда Вы в Калининград через Беларусь прилетали (в прежние годы Патриарх Кирилл занимал пост митрополита Смоленского и Калининградского. - Прим.). Я помню все Ваши высказывания того времени. Вы очень любили Беларусь. Я помню нашу первую встречу в горах (речь о встрече в Сочи. - Прим.) и наш тогдашний разговор".

Предстоятель Русской православной церкви в свою очередь отметил, что в Беларуси всегда чувствует себя среди своих людей. "Обычно, когда идешь в какому-то главе государства, разные мысли в голове, как и что... А вот здесь - с легким сердцем. Потому что знаешь, что идешь к человеку близкому, который принял на себя огромную ответственность за безопасность, за сохранение своего народа, за сохранение самобытности своего народа", - сказал Патриарх Кирилл.

"В условиях глобализации, направленной на то, чтобы всякая самобытность исчезала и все подверстывались на планете Земля под одни и те же стандарты, борьба за самобытность является борьбой за выживание нации, - подчеркнул он. - Может быть, не в физическом смысле, а в духовном и культурном смысле - это выживание".

"Горе будет роду человеческому, если всех подстригут под одну гребенку и люди будут управляться стандартами, которые будут вырабатываться вне их участия, где-то в каких-то центрах, и под эти стандарты будет, что называется, подделываться и политика, и культура, и жизнь людей. Поэтому сегодня настоящий суверенитет - это больше чем политический суверенитет. Это свобода людей. Рад свидетельствовать, что Беларусь относится к тем государствам, про которые можно сказать, что это суверенное государство. И дай Бог, чтобы было так", - сказал Патриарх Кирилл.