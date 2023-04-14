Встреча с руководителями высших судов зарубежных государств

Сама жизнь подтверждает обоснованность устремлений народов бывших советских республик к более тесному взаимодействию. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 14 апреля на встрече с руководителями высших судов зарубежных государств.

Зарубежные делегации приехали в Минск в связи с празднованием 100-летия Верховного Суда Беларуси. В их числе - представители России, Азербайджана, Таджикистана, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана. "Мне повезло: представился хороший повод встретиться с лучшими людьми в сфере юриспруденции. Знаю, что в руководство верховных судов плохих не назначают, - приветствовал Глава государства руководителей судебных органов. - Искренно рад, что вы уделили этому событию внимание. Мы это очень высоко ценим".

"Наши страны тесно сотрудничают в различных сферах деятельности, в том числе в рамках международных обязательств по линии Содружества Независимых Государств, Союзного государства, Евразийского экономического союза. Мы активно развиваем свое присутствие на площадках Шанхайской организации сотрудничества. Сама жизнь подтверждает обоснованность устремлений народов бывших советских республик к более тесному взаимодействию. Особенно это актуально в наше очень непростое время", - отметил Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул, что постсоветские страны едины в желании обеспечить в своих государствах законность и порядок, защитить интересы граждан.

"Считаю, что ваш нынешний визит в Минск послужит дальнейшему развитию профессионального сотрудничества (праздник праздником, но наши обязанности с нас никто не снимал). Многие преобразования в сфере судебной деятельности мы можем проводить синхронно и согласованно. Наша страна всегда открыта для диалога. Мы очень серьезно "подсматриваем" за вами, за вашими нововведениями. И, делая определенные шаги в реформировании нашей судебной системы, мы смотрим, чтобы не забежать вперед и не уйти в сторону от вас. Если необходимо что-то сделать на государственном и межгосударственном уровне для вас, мы готовы поддержать и реализовать все ваши конструктивные предложения", - заявил белорусский лидер.

Александр Лукашенко напомнил, что страны уже сделали верный шаг в укреплении взаимодействия. По инициативе Верховного Суда Беларуси создан Совет председателей верховных судов государств СНГ. Президент уверен, что это позволит скоординировать подходы в сфере правосудия.

"Особый интерес представляет обмен опытом в области судебного строительства. После распада некогда единой судебной системы новым суверенным государствам пришлось создавать собственные национальные модели судопроизводства. Как вы знаете, Беларусь пошла по пути последовательного совершенствования структуры судебной власти. Мы отреклись от попыток что-то ломать, крошить. Мы отдаем себе отчет, что стоим на плечах гигантов: до нас очень многое сделано в судебном строительстве. Мы этим путем шли, совершенствуя", - сказал Глава государства.

По словам Александра Лукашенко, при реформировании судебной системы в Беларуси все решения принимались обдуманно и без тотального перенимания ненужного зарубежного опыта. "Мы провели несколько этапов судебно-правовой реформы. Судебные преобразования нашли свое отражение (после определенных испытаний, которые мы проводили на законотворческом уровне) в нашей Конституции. Знаем, что у вас проходят процессы судебного реформирования. Нам интересны ваши достижения, и готовы поделиться своим опытом. Постоянно совершенствуя судебную систему, уделяя большое внимание строительству, мы сначала опробовали все на уровне законов и подзаконных актов. А потом, когда убедились в том, что это "ложится на нашу грешную землю", мы застолбили эти направления в нашей Конституции", - добавил Президент.

Председатель Верховного Суда Беларуси Валентин Сукало в свою очередь отметил, что созданный по инициативе белорусской стороны Совет председателей верховных судов стран СНГ начал свою работу в конце 2022 года. "Сегодня, когда девальвируются многие нормы международного права, когда ломаются и уничтожаются международные правовые институты, наше общение в рамках такого совета представляется очень и очень актуальным. Основные темы взаимодействия - состояние наших судебных систем, пути и направления их дальнейшего развития", - подчеркнул он.

Валентин Сукало констатировал, что опыт Беларуси и ее национальная модель правосудия имеют свои особенности и могут представлять интерес для зарубежных партнеров. Председатель Верховного Суда рассказал, что в стране завершен уже третий этап судебно-правовой реформы. С 2014 года в Беларуси функционирует единая система судов общей юрисдикции во главе с одним высшим судебным органом - Верховным Судом. Система судов общей юрисдикции является трехзвенной и состоит из 157 судов, в том числе Верховного Суда, областных и Минского городского суда, экономических судов областей и Минска, 142 районных и городских судов.