Встреча с главой Татарстана Рустамом Миннихановым

Потенциал сотрудничества Беларуси с Татарстаном колоссальный. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 13 апреля на встрече с главой Татарстана Рустамом Миннихановым.

"Искренне, от всей души рад приветствовать вас в Беларуси, в Минске. Вы истинные друзья белорусского народа. Я давно с интересом наблюдаю за развитием вашего региона. Успехи впечатляют и вдохновляют нас к еще более активной работе с Казанью, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Кроме того, у нас сложились очень деловые, продуктивные отношения, а потенциал наших связей колоссален".

Глава государства признался, что всегда поражался тому, насколько татарстанская земля похожа на Беларусь. "Если бы не знал, что ты пролетаешь над Татарстаном, подумал бы, что это один к одному природа нашей Беларуси", - заявил он.

Недавно Татарстан посетила белорусская делегация во главе с Премьер-министром Романом Головченко. Стороны определили конкретные направления сотрудничества.

Около 50% товарооборота между Минском и Казанью сегодня обеспечивается за счет нефтехимии. "Поэтому рост объемов торговли в 2022 году на 5% с лишним, до миллиарда долларов, - это показатель неплохой. Но в полной мере не отражает наши возможности, - сказал Президент. - Наша нефтехимия - это лишь одно направление. Поэтому правильно сделали, что, вырабатывая план сотрудничества, вы не ограничивались только нефтехимией".

Александр Лукашенко подчеркнул, что сторонам надо во что бы то ни стало расширять номенклатуру взаимных поставок, расширять кооперацию и создавать совместные предприятия. "Если у вас будут какие-то интересы, мы обязательно будем в этом направлении работать", - заверил Президент.

"Мы делаем очень большую ставку в сотрудничестве с Россией на промышленную сферу. Именно поэтому мы с Президентом России в очередной раз уделили особое внимание этому направлению в ходе двусторонних переговоров и заседания ВГС на прошлой неделе в Москве", - заявил Александр Лукашенко.

По его словам, итоги совместной работы уже видны. Президент привел в пример сотрудничество в сфере промышленности с Татарстаном. В Казани функционирует Торгово-производственная компания МТЗ-Татарстан. Сегодня она стала хабом по реализации продукции многих белорусских предприятий. А Минский моторный завод совместно с татарстанскими партнерами создает современные газовые двигатели. "Неплохо было бы, если бы вы помогли ускорить их сертификацию и запуск в серийное производство", - сказал Глава государства.

Министерство промышленности Беларуси и КАМАЗ договорились об углублении кооперации по производству различных автокомпонентов, узлов, агрегатов и микроэлектроники. "Надо просто быстрее это делать. Надо ускоряться. Время нас заставляет ускоряться", - отметил белорусский лидер.

Только в 2021 году Беларусь и Россия импортировали автокомпоненты для транспортного машиностроения на сумму свыше $19 млрд. Президент подчеркнул, что это огромные деньги, которые необходимо сохранить внутри своих стран. "Мы с вами здесь можем сыграть основную роль", - добавил он.

Александр Лукашенко напомнил, что в рамках Союзного государства планируется запустить около 15 проектов в машиностроении. Вопросы их финансирования решены. Беларусь и Россия будут вместе производить широкую линейку продукции: микросхемы, карьерные самосвалы, сельхозмашины, другую технику. "Мы просто обязаны в этой ситуации выиграть время", - заявил Глава государства.

Казанский авиационный завод вернулся к массовому производству пассажирского самолета Ту-214. Александр Лукашенко отметил, что в Беларуси, где сохранили необходимые компетенции и производственные мощности, готовы наладить выпуск ряда компонентов к этому самолету. Этот вопрос также обсуждался и президентами двух стран.

"Мы сегодня производим почти полтысячи деталей для российских самолетов", - обратил внимание Президент.

"Большие возможности открывает сфера информационных технологий и цифровой экономики. Наши возможности вы знаете. Если мы здесь скооперируемся вместе с вами, значит, получим также хороший эффект на перспективу", - сказал Александр Лукашенко.

Глава государства также отметил высокий уровень гуманитарного сотрудничества между Беларусью и Татарстаном. По его словам, высокий уровень интереса жителей Татарстана к мероприятиям в рамках Дней культуры Беларуси в 2022 году подтверждает важность культурных обменов, сохранения традиций наших народов и, конечно же, общей исторической памяти. Мы с большим удовольствием примем ответные Дни культуры вашей республики в нашей стране", - заявил Александр Лукашенко.

Президент также поблагодарил главу Татарстана за теплый прием и поддержку белорусской команды в Казани на международных "Играх Дружбы" в прошлом году. "Мы в долгу не останемся", - подчеркнул он.

Глава государства подытожил, что перечень направлений, по которым стороны могут сотрудничать, не имеет границ. Александр Лукашенко уверен, что нынешний визит делегации Татарстана будет весьма продуктивным и позволит значительно превзойти сегодняшние цифры товарооборота. "Тем более возможности у нас колоссальные", - резюмировал белорусский лидер.

Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов в первую очередь поблагодарил Главу белорусского государства за возможность встречи и гостеприимство. "Мы искренне рады посетить вашу прекрасную страну, столицу, - сказал он, особо отметив чистоту и порядок как на столичных улицах, так в целом на предприятиях, в агропромышленном секторе. - Всегда поражает эта культура на полях, в населенных пунктах". По его словам, в этом смысле Беларусь является хорошим, позитивным примером для Татарстана, которому еще предстоит сделать немало. "Нам надо еще немножко подтянуться", - заметил он.

Особую признательность глава российского региона выразил президентам Беларуси и России за поддержку на региональном уровне.

"Всегда с большим интересом мы посещаем Минск. Мы видим, как развивается страна, несмотря на беспрецедентное санкционное давление Запада. Много позитивных изменений происходит. Конечно, это влияет на качество жизни людей. Прежде всего это огромная заслуга Ваша, и, конечно, активная работа Правительства страны", - подчеркнул Рустам Минниханов.

Говоря о двустороннем сотрудничестве с Беларусью, он обратил внимание, что повестка достаточно насыщенная. Делегация, которая сейчас посещает с визитом нашу страну, включает представителей более 20 компаний. А всего около 335 компаний Татарстана активно работают с партнерами в Беларуси. Объем взаимной торговли за последние два года стабильно превышает $1 млрд. Но белорусская сторона считает, что пора существенным образом нарастить сотрудничество и выйти на уровень $2 млрд. "Наши коллеги говорят: миллиард мало. Роман Александрович (Головченко, Премьер-министр Беларуси. - Прим.) говорит, надо задачу ставить $2 млрд. Я считаю, что надо работать", - сказал Рустам Минниханов.