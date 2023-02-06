Встреча с Председателем Верховного Суда Валентином Сукало

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел рабочую встречу с Председателем Верховного Суда Валентином Сукало.

Глава государства интересовался развитием судебной системы в Беларуси, результатами проведенных мероприятий по ее реформированию, в том числе с учетом произошедших конституционных изменений. Еще одна тема - создаваемая в Беларуси комиссия по работе с совершившими правонарушения гражданами, которые желают вернуться в страну. Александр Лукашенко поинтересовался мнением Валентина Сукало в связи с соответствующей предстоящей работой.

Президент особо отметил, что в нынешнем году предстоит юбилейная дата - 100-летие Верховного Суда Беларуси.

"Мы когда-то с Вами замахнулись на очередную реформу судебной системы. Исходя из Вашего опыта, какие у нас в связи с этим результаты?" - поинтересовался Александр Лукашенко.

Президент продолжил: "Мы подходим к Всебелорусскому народному собранию. Суды выведены наверх, под ВНС. Независимость, естественно, таким образом увеличивается, усиливается. Это очень важно: мы здесь не ошиблись? Не будет здесь какой-то ошибки? И по Конституционному Суду, и по Верховному Суду. В связи с тем что мы его делаем более независимым, поднимаем туда наверх к Всебелорусскому народному собранию".

Глава государства также поинтересовался процессом создания Апелляционного экономического суда. "Уже опыт какой-то есть. Какова здесь ситуация у нас?" - обозначил он один из вопросов встречи.

Еще одна тема - работа с обращениями граждан, желающих вернуться на родину. "Мы сейчас, вот только что говорили с Андреем Ивановичем Шведом (Генеральным прокурором Беларуси. - Прим.), развернули работу по преступлениям беглых. Тем не менее по закону мы принимаем в судах много решений по наказанию совершивших преступления подобного образа. По людям, которые находятся здесь. Как это стыкуется, нет ли здесь противоречий каких-то? - поставил вопрос Александр Лукашенко. - Еще раз Ваше мнение по поводу этой какой-то отдушины для этих беглых, которые все-таки незначительные совершили правонарушения. Кто-то с испугу сбежал. Ваша оценка по тому, что мы создали комиссию, чтобы некоторых, так сказать, реабилитировать и они смогли вернуться на родину".

Президент также интересовался судебными разбирательствами по тем делам, которые находятся у него на контроле.

Валентин Сукало заверил, что судебная система в настоящее время в целом отвечает всем предъявляемым к ней конституционным требованиям. "Она спокойно реагирует на все вызовы и угрозы, осваивает те объемы правосудия, которые сегодня у нее есть. Вместе с этим она не стоит на месте, продолжает совершенствоваться, реформироваться. Первые результаты проведенной реформы уже очевидны. Так удачно совпало, что судебная реформа по времени совпала с конституционной. Мы завершили третий этап судебной реформы, и как раз конституционная реформа. И это получило закрепление на самом высоком конституционном уровне", - сказал Председатель Верховного Суда.