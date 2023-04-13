Встреча с президентом Федерации тенниса России Шамилем Тарпищевым

Президент Беларуси Александр Лукашенко 13 апреля встретился с президентом Федерации тенниса России Шамилем Тарпищевым.

"Давно мы не виделись, целую вечность", - заметил Глава государства, приветствуя Шамиля Тарпищева, который в свое время помогал Александру Лукашенко обучаться игре в теннис. "Это мой учитель по теннису", - добавил Президент.

"Я равнялся только на Вас. Поэтому я ученик", - парировал Шамиль Тарпищев.

"Нет-нет, и Ельцина научил в теннис играть, и меня заодно, - ответил белорусский лидер. - Я одно время неплохо освоил теннис. Но очень тяжелый вид спорта, самый тяжелый, мне кажется. Там и мозги в порядке должны быть, и физически должен (быть развит игрок. - Прим.)… И самый травматичный (вид спорта. - Прим.). Но теннис - это дело хорошее, очень хорошее".

Александр Лукашенко рассказал, что, узнав о предстоящей встрече с Шамилем Тарпищевым, решил для себя возобновить занятия теннисом: "Я когда в графике посмотрел, что мы с тобой встретимся, подумал: надо срочно выйти на корт и начинать играть в теннис. Уже так бросаться на мяч не буду, но потихоньку восстановлюсь".

"Пусть другие бегают", - пошутил глава Федерации тенниса России. В подарок Президенту Беларуси он передал свою книгу "Стресс рождает чемпионов. Загадки психологии", в которой он рассказывает о характерных, а порой и уникальных примерах того, как психологическое состояние заставляет даже подготовленного спортсмена сдавать выигранные позиции или наоборот, успешно выйти из, казалось бы, безнадежной ситуации. "Четырнадцать примеров критических рассматривают тренер и психолог", - пояснил автор. Сейчас он пишет продолжение, так как, по его словам, книга разошлась сразу. Президент ответил, что знаком с книгой и считает очень актуальной, интересной и важной выбранную автором тему.