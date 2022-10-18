Встреча с российским философом и общественным деятелем Александром Дугиным

Президент Беларуси Александр Лукашенко 18 октября встретился с российским философом и общественным деятелем Александром Дугиным.

Разговор длился более двух часов.

Глава государства приветствовал Александра Дугина в Беларуси. "Мой прежде всего интерес заключался в том, чтобы вы воочию посмотрели, как живет Беларусь. Минск, конечно, как и Москва - не вся Россия, и не вся Беларусь - Минск. Но тем не менее вы человек опытный и по Минску можете определить, чем дышит наша Беларусь. Ваша Беларусь. Я надеюсь, вы ее не отрываете в своем сознании и не считаете чужой. Несмотря на то, что сегодня это независимое, суверенное государство", - сказал Александр Лукашенко.

"Конечно", - согласился Александр Дугин.

"Все-таки то, что говорят о Беларуси в России, и то, что не говорят, замалчивая… Для вас, наверное, это не большой секрет. Поскольку вы можете видеть за цифрами, строчками, запятыми реальную картину. Но люди не очень, особенно раньше, понимали, что происходит в Беларуси. Порой нас критиковали ни за что. Я понимаю, есть некая (была) ревность, еще что-то. Разные были причины. Поэтому такого уровня человек, как вы, публичный человек, который видит реалии… Я надеюсь, что об этом (о том, как и чем живет Беларусь. - Прим.) узнает каждый не только русский человек, но и россиянин. В этом большой мой интерес. Потому что нам жить вместе. Нам ни в коем случае не надо бежать в сторону друг от друга", - подчеркнул белорусский лидер.

"Когда-то, я помню, грубо скажу: хихикали в России некоторые, как я их называю, либерасты. Когда я сказал, что придет время (года два тому назад было сказано), когда нам с Путиным придется стоять спиной к спине и отстреливаться. Все: "Ну как это так, что!?" Что мы видим сегодня? Мы это сегодня и видим", - констатировал Президент.

"Поэтому нам надо держаться друг возле друга. Не надо пытаться как-то обойти один другого, не надо тут чего-то делить. Типа нашей общей Победы в Великой Отечественной войне. Все понятно, роли распределила история давно", - уверен Глава государства.

"И такой человек, как вы, анализируя события, видя реалии, сделает, я думаю, правильные выводы. Это не только мой интерес. Это интерес Беларуси и России. Это интерес русского и белорусского народов, россиян всех и белорусов", - добавил Глава государства.

Глава государства отметил, что его любимой дисциплиной в вузе была философия, и встреча с Александром Дугиным заставила его в какой-то степени окунуться в эту философию. "Посмотреть на ваши взгляды и вспомнить ту философию, которую я изучал, - марксистско-ленинскую. Вот время прошло. Оказывается, ничего лучшего ведь мы не создали. "Вот, марксизм-ленинизм - это плохо". Может, и плохо. Но мы ничего лучшего не создали. А это была целая система взглядов. Сегодня у нас этого нет", - сказал Президент.

"И правильно вы где-то там говорили про государственную идеологию, идеологию вообще. И что у нас ее нет. В России тем более ее нет. Это тоже правда, - отметил Александр Лукашенко. - Мне предлагали море идей, которые с предложением на государственные. Я их все отверг, потому что они не ложатся на душу, на сердце человека. Что за идея, которая не может овладеть массами, как классик говорил, и не ложится на сердце? Это не идея. И не может она быть государственной идеей. Но пока ничего не родилось, к сожалению".

"Я и сам пытаюсь как-то что-то сформулировать. Но прихожу к выводу, что это невозможно сформулировать, пока тебя не подопрет время. Пока время тебя не заставит ее сформулировать. Вот я уже к этому начинаю приходить и думаю: может, мы зря слишком напрягаемся. Выдумать ее нельзя. Она должна созреть", - резюмировал Глава государства.

Александр Дугин поблагодарил за приглашение посетить страну. "Я давнишний изначальный поклонник и Беларуси, и вашего курса. Никогда в нем не сомневался. В самые сложные времена (между нашими государствами были сложные времена) я всей душой, всем сердцем, всеми своими возможностями поддерживал вас, ту линию, которую вы вели", - сказал он.

"Вы не дали разграбить свое государство, не совершили тех ошибок, которые, увы, мы в 1990-е годы совершили и сейчас исправляем с таким трудом. Я искренне преклоняюсь перед вашим авторитетом, перед вашим мужеством, перед вашей убежденной стойкостью в спасении белорусского народа, белорусской государственности. А значит, нас самих. Значит, нашего единства, нашего Союзного государства, - подчеркнул общественный деятель. - И сегодня мы как раз, как вы сказали, спиной к спине. Все остальные оказались где-то либо на нейтральной позиции, либо на противоположной. И вот мы стоим и защищаем нашу славянскую, русскую, белорусскую идею вместе".

Александр Дугин поблагодарил за соболезнования по случаю постигшей недавно его семью утраты: "Я очень признателен вам, и моя супруга вам признательна за слова искреннего соболезнования по случаю гибели нашей дочери от рук украинских террористов. Видите, фронт проходит не только там - на Украине. Он проходит и по России, по нашим сердцам, по семьям. Для нас это невосполнимая потеря. Мы очень признательны вам за искренние, душевные, сердечные слова".

Философ согласился с рассуждениями белорусского лидера относительно идеологии: "Вы совершенно правы. Это не искусственный пиар, конструкция. Идеологии рождаются. Идеи - их надо созерцать, понять. Они растут из народа, их истории, как вы совершенно верно сказали".

Он обратил внимание на два момента. Первое - в борьбе с оппонентом в лице коллективного Запада и глобального морализма следует учитывать, что здесь также имеет место быть соответствующая идеология. "И бороться с идеологией не идеологическими методами невозможно. То есть, может быть, мы бы и вообще без идеологии обошлись. Но это невозможно. Потому что нас атакует идеология. Это не только НАТО", - сказал он.

"Да, это идеология не только для того, чтобы изнутри, но и извне. Вы абсолютно правы", - поддержал Александр Лукашенко.

Второй момент, и здесь он также согласен с Главой белорусского государства, что сейчас, возможно, настает момент, когда такая идеология должна родиться. "Не искусственно создаться, не навязаться. А она сейчас должна родиться. Потому что у нас была идеология марксистско-ленинская. Она все определяла, все наше мировоззрение. Хорошо-плохо, но это была система", - сказал Александр Дугин.

Он констатировал, что после этого и до настоящего времени никакой подобной сформированной идеологии в России и Беларуси не было. Но процесс идет. "Мне кажется, вы ближе немножко стоите к этому благодаря некоторым пунктам вашей политики, которые имеют идеологический характер. Например, вы не даете сложиться олигархии. Это идеологический момент. Мы в России дали, и сейчас мы ее не можем искоренить. Она мешается нам на каждом этапе", - отметил философ.

В Беларуси, продолжил он, также ни на сколько не приняли западный либерализм. "Мы (в России. - Прим.) его приняли и тоже выкорчевываем его благодаря нашему Президенту, его абсолютно верной ориентации. Мы выкорчевываем, но с каким трудом! Сколько противодействия вот этой либеральной элиты! Мы называем ее шестой колонной", - сказал Александр Дугин.

Он пояснил, что имеется в виду под этим термином - "шестая колонна". Есть пятая колонна, она бушует на улицах, говорит: "Долой Путина!", "Долой Лукашенко!", "Долой Россию!". Все долой. "А есть шестая колонна. Вот с ней мы столкнулись в гораздо большей степени. У них платформа такая же, как у пятой. Абсолютно прозападная - продолжение либеральных реформ, развал нашей государственности. Но они не говорят "Долой Путина!". Они говорят: "Да здравствует Путин, мы его поддерживаем! Прекрасно, все хорошо!". А делают то же самое (имеются в виду действия на подрыв стабильности в государстве и обществе. - Прим.). Вот эта шестая колонна - самое страшное, - рассказал Александр Дугин. - Мы думали, что уж после начала специальной военной операции она сбежит. Кое-кто сбежал, а кое-кто там же. И вот это вот проблема. Вы не допустили этого. Вы сохранили народ, государство под началом именно человека, который охранил ваше государство от олигархии, от либерализма".

Философ считает, что сейчас как раз наступает время, чтобы придать этой нарождающейся идее и идеологии какие-то формы. "Сейчас история подталкивает нас к тому, чтобы мы, прислушиваясь к народу и ходу истории, дали этой идеологии форму, что-то взяв от марксизма, что-то взяв от советского исторического периода, что-то взяв от русского, более старого. Еще корни православные, - отметил он. - Какие-то элементы белорусской идеи сложились еще в ВКЛ. И тогда белорусская идентичность стала приобретать определенные формы. И те, которые хотят использовать ее против Беларуси, совершают подмену. Потому что белорусская идея - это очень серьезная часть нашего общего наследия. Мы должны тоже к этому отнестись внимательно. Это наше, а не их. Мы не должны отдавать врагам то, что является нашим".

"Так же они и русский национализм пытаются искусственно противопоставить нашему многонациональному государству. То есть не всегда национальная идея в правильных руках оказывается. Она должна быть в наших руках", - добавил Александр Дугин.