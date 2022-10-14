Встреча с Первым Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым

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Президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочего визита в Казахстан улучил время, чтобы, пользуясь случаем, навестить своего давнего друга и коллегу Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Александр Лукашенко приехал к Нурсултану Назарбаеву накануне поздно вечером. Они тепло приветствовали другу друга. Пообщались в домашней обстановке, обсудили жизненные вопросы, вспомнили важные события, в которых участвовали вместе в прошлые годы. Нурсултан Назарбаев подарил Александру Лукашенко альбом с совместными фотографиями.

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