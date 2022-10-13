Встреча с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым

Президент Беларуси Александр Лукашенко уверен, что Азии в нынешней обстановке в мире надо не упустить момент и смелее брать на себя лидерские функции. Об этом он заявил на встрече с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, которая состоялась в Астане на полях саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

"Большое спасибо за приглашение. Я действительно искренне не просто ощущаю, - я считаю, как сегодня сказал, настает время Азии. Азия, Восток - люди очень аккуратные, осторожные, выверенные. Это поведение Азии не должно стать причиной тому, что Азия упустит этот момент. Все сейчас ищут, на кого бы опереться. И так случилось, что ШОС и ваша организация (СВМДА. - Прим.), которая была создана по инициативе Казахстана здесь, - это, я вам скажу, сильно. И то, что вы сейчас начали развивать эту организацию, превращать ее в глобальную, - это очень правильно. Поэтому надо смелее брать бразды правления миром в руки и управлять", - сказал Президент Беларуси.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что рад видеть Александра Лукашенко, особенно в Астане, и поблагодарил за вклад в работу саммита.

Президент Казахстана констатировал, что Азия показывает очень хорошие результаты в своем развитии, и это, безусловно, регион с большим будущим в плане экономики. "Конечно, в Азии локомотивом выступает Китай. Но есть и другие государства", - отметил он. Касым-Жомарт Токаев в частности упомянул Вьетнам, который также был представлен на саммите. Это страна с большой и бурно развивающейся экономикой.

Александр Лукашенко согласился с этим тезисом, но отметил и значительную роль Казахстана в Азии. "Вы сказали о том, что да, есть очень серьезные крупные государства в этой организации. Но я не считаю, что Казахстан маленькое государство и не способно внести вклад в то, чтобы все-таки азиатские организации сегодня доминировали в мире. И Вы многое сделали для этого", - подчеркнул он.

"Цифры говорят сами за себя. У нас ВВП почти $190 млрд по этому году будет. Это больше, чем экономики всей Центральной Азии. Я не для того, чтобы похвалиться. Это статистический факт", - согласился казахстанский лидер.

Что касается двусторонних отношений с Беларусью, Касым-Жомарт Токаев заверил, что с его стороны будет предприниматься все возможное, чтобы эффективное и многостороннее сотрудничество продолжало развиваться.

"Мы настроены абсолютно на положительный лад, тональность. Я постоянно говорю и членам правительства, что нужно делать все возможное, чтобы наращивать этот объем. Будь то торговля, инвестиционное сотрудничество, совместные проекты. В принципе, нет оснований бить тревогу, ничего такого страшного не происходит. Просто нужно использовать имеющиеся возможности. Вы лучше о них знаете, поскольку давным-давно находитесь в теме", - сказал Президент Казахстана.