Встреча с Председателем Президиума НАН Беларуси Владимиром Гусаковым

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил активнее пропагандировать достижения отечественных ученых. Об этом он заявил 18 октября на встрече с Председателем Президиума НАН Беларуси Владимиром Гусаковым.

Глава государства поручил ориентировочно в конце ноября - начале декабря текущего года организовать выставку научных достижений: "Чтобы мы где-то определились и провели выставку достижений ученых Академии наук. Мы это умеем делать. Вы не раз это организовывали. Подберем хороший зал. Не только для того, чтобы отчитались, доложили об успехах, но и побольше народу показать, что мы можем и что наука у нас многое может. К сожалению, мы мало пропагандируем не только Академию наук, но и достижения нашей науки".

"Поэтому надо продумать вместе с Администрацией, Правительством, где мы можем показать людям, что мы умеем делать. А показать есть что", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко поручил уже после нынешней встречи рассказать народу в первом приближении о достижениях и работе Академии наук. "С учетом того, что мы должны организовать эту масштабную выставку. Может быть, даже в соседнем здании (выставочный комплекс по соседству с Дворцом Независимости. - Прим.). Места там достаточно. Просто компактно вынести туда основные наши достижения академической науки. Ну и неплохо было бы и прикладной науки. Да и студенты уже кое-что научились делать, посмотреть бы там. Продумайте, как это лучше сделать", - сказал Президент.

Что касается тематики рабочей встречи, Александр Лукашенко попросил доложить о том, как реализуются и исполняются поручения Президента по основным направлениям. Например, в сельском хозяйстве, где велась речь и о новой породе скота, новых сортах растений и так далее.

Еще одно важное направление, которое находится в ведении НАН, - разработка отечественных автомобилей.

"Что очень актуально, об этом будем и в пятницу говорить, это наши беспилотники. Как вы здесь конкурируете с прикладной наукой и с предприятиями, создавая новые беспилотные летательные аппараты? Они очень актуальны, исходя из уроков войны в Украине", - отметил Глава государства.

На обсуждение в ходе встречи также был вынесен проект обновленного устава Академии наук. "Мне нравится, что вы идете по пути дебюрократизации, чтобы меньше было волокиты. Это убийственно (волокита. - Прим.). Это тоже урок конфликта России в Украине. Только в другом измерении. Вот волокиты быть не должно. Поэтому рассмотрим основные элементы устава. Ну а потом, согласно нашей процедуре, я думаю, до конца года мы обязательно должны утвердить новый устав Академии", - сказал Александр Лукашенко.

Работа Национальной академии наук за последнее время изменена в соответствии с поручениями Президента, она строго организована и нацелена на самостоятельное обеспечение финансовыми средствами, рассказал Владимир Гусаков Главе государства.

"Сейчас это уже не чисто бюджетная организация, как она была традиционно, и все сидели, ждали бюджета. Я за бюджетом теперь не хожу. И целый ряд лет все знают, что даже при недостатке средств мы нацеливаем, чтобы люди зарабатывали деньги. И так на самом деле оно и есть", - подчеркнул руководитель НАН.

По его словам, за последние годы Академия наук выполняла доведенные показатели. "У нас не было ни снижения, ни срыва. Это и объемы производства, продажи, выполнение всех программ, инвестиции в основной капитал, то есть приобретение приборов и оборудования, это и заработная плата, и все показатели по бизнес-планам", - уточнил Владимир Гусаков.