Встреча с Президентом Республики Абхазия Асланом Бжания

Вопросы развития сотрудничества между Беларусью и Абхазией обсуждены на встрече в Минске Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко с Президентом Республики Абхазия Асланом Бжания.

Александр Лукашенко подчеркнул, что в Беларуси всегда были заинтересованы в сотрудничестве с Абхазией, о чем в том числе шла речь во время общения белорусского лидера с Асланом Бжания на абхазской земле в сентябре 2022 года. "Не покидала меня одна мысль только: почему руководство Грузии так остро реагирует на наши встречи. Неужели между людьми, между народами не может быть нормальных, теплых дружеских отношений? Может быть, эти, как я тогда говорил, отношения и послужат миру и дружбе между абхазским и грузинским народами. Мы ведь с вами никогда не планировали никаких акций в отношении Тбилиси", - сказал Президент Беларуси.

Он отметил, что наблюдает за ситуацией, которая развивается в Грузии. Например, с бывшим Президентом Михаилом Саакашвили. "Как-то это не очень выглядит прилично с точки зрения того, что это был Президент все-таки. Поэтому ну доходить до такой степени, как это складывается сейчас, просто неприлично. Но к чему это говорю: мы же не давали никаких оценок, мы не вмешивались в эту ситуацию и другие. Мы очень хорошие отношения поддерживали и поддерживаем, насколько это возможно, с Тбилиси. Почему они так реагируют остро… Я думаю, и вы мне поможете найти ответ на этот вопрос", - сказал Александр Лукашенко.

Что касается сотрудничества с Абхазией, Президент подчеркнул, что нынешняя встреча по-человечески очень важна. "Наши отношения должны развиваться. Абхазский народ уважает белорусов. Про Беларусь так и говорить нечего. У нас есть на чем выстраивать фундамент наших отношений. Есть товары, в которых мы заинтересованы. Есть товары, в которых вы заинтересованы. Более того, туристическое направление очень важно. Особенно после того, как против нас начали тут санкции разного рода вводить. Люди наши хотят побывать на море. Вот я посмотрел ваше побережье. Мы всегда туда приезжали. И в Сухуми, и в Батуми, в Тбилиси и так далее. Наши люди посещают и сейчас эти города. Но как-то получилось так, что Абхазия оказалось отрезанной. Не невостребованной, а отрезанной. А востребованность очень большая", - сказал Президент.

"Почему не должны мы в гости друг к другу ездить? Вот я задаюсь этим вопросом, никак не могу понять, зачем надо обострять отношения на этой почве. Наоборот, должны склеивать наши отношения. Мы не гигантские государства, чтобы делить какие-то страны и народы. Нам надо ближе быть друг к другу в это сложное время. И Тбилиси, и Сухуми, и Минск. Все должны как-то склеиваться, стремиться друг к другу. Я в этом плане рассматриваю ваш визит в Беларусь и еще раз благодарю вас за то, что вы выполнили свое обещание и приехали к нам", - добавил белорусский лидер.

В свою очередь Аслан Бжания поблагодарил Главу белорусского государства за приглашение и последовательность. "Вы знаете, вас будут сегодня слышать многие, в том числе в Грузии, и я думаю, что ваши мудрые слова дойдут до сердец этих людей", - сказал он.