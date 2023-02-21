Встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Ирана в Беларуси Саидом Яри

Президент Беларуси Александр Лукашенко 21 февраля встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Ирана в Беларуси Саидом Яри.

Говоря о сотрудничестве с Ираном, Глава государства заметил, что результаты могли бы быть значительно больше, но все то, что уже сделано за период деятельности посла в Беларуси, явится основой, фундаментом будущих двусторонних отношений. "Конечно же, как я уже сказал, больше могли сделать, но ситуация, которая складывается в мире и вокруг Ирана и Беларуси, к счастью, заставляет нас быть ближе и искать те формы сотрудничества, которые сегодня востребованы", - отметил белорусский лидер.

Уровень товарооборота между двумя странами Президент оценил как нормальный, но вместе с тем, по его словам, хотелось бы видеть его "более объемным". "Нам надо переходить от простой торговли к кооперации. Надо в Иране и в Беларуси создавать совместные производства", - убежден Александр Лукашенко.

Глава белорусского государства также выразил заинтересованность по поводу совместного проекта России, Азербайджана, Ирана по строительству железнодорожного и автомобильного пути Север-Юг. Об этом проекте, в частности, шла речь на встрече президентов Беларуси и России. "Мы в этом очень заинтересованы", - подчеркнул белорусский лидер.

"Вы видите, что задач перед нашими государствами, перед руководством стран стоит много. Я очень надеюсь, что Ваша дальнейшая работа, в том числе и в Тегеране, будет способствовать углублению наших отношений. Думаю, что Вы лично в этом будете заинтересованы", - обратился Президент к послу Ирана, чья дипломатическая миссия в Беларуси подошла к концу.

"Вы знаете, что в ближайшее время, в середине марта, я планирую по приглашению Президента Ирана побывать с визитом в Иране. И там мы обсудим существенные вопросы наших отношений, - сказал белорусский лидер. - Я абсолютно убежден, что это будет значимая наша встреча и переговоры в Иране, которые выведут нас на более высокий уровень сотрудничества. Но главное - мы не должны потерять этот момент и это время, чтобы наладить наши отношения на более высоком уровне".