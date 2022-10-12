Встреча с Премьер-министром Таджикистана Кохиром Расулзодой

В Беларуси полны решимости активизироваться в торговле с Таджикистаном. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 12 октября в Душанбе на встрече с Премьер-министром Таджикистана Кохиром Расулзодой.

"Главное - экономика, торгово-экономические отношения. Вроде бы и прогресс есть у нас в торговле. Но тот объем внутренний, к которому мы пришли, пусть даже $200 миллионов, не наш товарооборот. А учитывая, что мы вместе с этой площадки, Таджикистана, можем работать на близлежащие страны и регионы, мы можем сильно добавить. Просто где-то мы чего-то недорабатываем. Это мы точно знаем. Поэтому мы полны решимости активизироваться в этом плане, нарастить товарооборот между Беларусью и Таджикистаном", - сказал Александр Лукашенко.

При этом, обратил внимание Глава государства, это не должна быть обыкновенная торговля никому не нужными товарами. "Этого никогда не было и не будет. Но у нас есть много товаров, в которых нуждается Таджикистан. Мы с большим удовольствием будем покупать вашу продукцию, которую вы готовы поставлять на экспорт: это и хлопок, и металлы, и сельскохозяйственную продукцию. И вы заинтересованы в приобретении товаров, начиная от питания, одежды, до автомобилей и техники, лифтов, автобусов, троллейбусов - все, что мы выпускаем", - отметил Президент.

"Мир нам показал, что такое рынок. Мы уже увидели. Поэтому, если мы друзья, если мы не имеем проблем в отношениях, надо и товарооборот. Обмениваться этими товарами, чтобы товарооборот был значительным", - добавил Александр Лукашенко.

Глава государства напомнил, что Беларусь и Таджикистан создают совместное производство ковров. По его словам, на это предприятие стоит обратить особое внимание, ведь у него большие перспективы. "Мы не создаем конкуренции здесь. Надо занимать вместе этот рынок. Мы же не хотим сюда привезти и сбросить свой товар. Давайте вместе работать, тем более у вас люди с этим знакомы", - сказал Президент.

Заинтересована белорусская сторона и в работе по производству хлопка, а также его закупках.

"Мы видим очень большую перспективу Таджикистана в связи с развитием энергетики и производством больших объемов электроэнергии. Весь мир сейчас идет в эту сторону. У вас электроэнергия чистая, у вас большое будущее. И это ваше богатство. И мы рады, что у вас получается", - заявил Александр Лукашенко.

Глава государства заверил, что Беларусь всегда будет надежным партнером Таджикистана и не подведет его.

"Мы это уже почувствовали", - отметил Премьер-министр Таджикистана.

Он подчеркнул, что сотрудничество с Беларусью имеет особое значение для страны. "Результаты мы видим", - сказал Кохир Расулзода.

Премьер-министр Таджикистана согласился с Главой государства, что странам надо совместно выходить на рынки третьих стран, тем более возможности для этого есть.