Неформальная встреча с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном

Президент Беларуси Александр Лукашенко и Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 12 октября провели неформальную встречу в загородной резиденции таджикского лидера.

В первой половине дня Александр Лукашенко провел в Душанбе переговоры с Председателем Палаты представителей Маджлиси Оли Махмадтоиром Зокирзодой и Премьер-министром Таджикистана Кохиром Расулзодой.

Затем в правительственную резиденцию, где проживал Глава белорусского государства, прибыл Президент Таджикистана. Вместе они направились в загородную резиденцию Эмомали Рахмона "Такоб", расположенную в живописных горных местах недалеко от Душанбе.

Там лидеры двух стран обсудили рабочую повестку уже в неформальной обстановке.