Президент Беларуси Александр Лукашенко 12-13 марта совершит официальный визит в Иран.

В Тегеране Глава белорусского государства проведет переговоры с Президентом Ирана Эбрахимом Раиси. Ранее, во время встречи на полях саммита ШОС в Самарканде 16 сентября 2022 года, лидеры двух стран поручили внешнеполитическим ведомствам интенсифицировать отношения и провести их ревизию.

Главной темой переговоров в Тегеране станет развитие взаимодействия по всему спектру двусторонних отношений с акцентом на торгово-экономическое сотрудничество. Встреча президентов пройдет в узком и расширенном составах с участием членов делегаций. Стороны обсудят реализацию проектов в сферах промышленности, сельского хозяйства, транспорта и логистики. Отдельное внимание будет уделено ситуации в регионе и в мире в целом.

По итогам переговоров будет подписан ряд международных документов по развитию отношений в сферах взаимного интереса.

Во время официального визита в Иран Александр Лукашенко также проведет встречи с первым вице-президентом Мохаммадом Мохбером, председателем Собрания исламского совета Мохаммадом-Багером Галибафом и верховным лидером Ирана Али Хаменеи.

Одним из центральных событий визита станет подписание комплексной "дорожной карты" всестороннего сотрудничества между Беларусью и Ираном.