Встреча с Генеральным секретарем ШОС Чжан Мином

Беларуси пора стать полноправным членом "шанхайской семьи". Об этом Глава государства Александр Лукашенко заявил 15 сентября в Самарканде на встрече с Генеральным секретарем ШОС Чжан Мином.

Президент отметил, что Беларусь сотрудничает с ШОС уже на протяжении 12 лет. "Наш шаг по вступлению в "шанхайскую семью" в качестве наблюдателя не был спонтанным или случайным. Тогда Шанхайская организация сотрудничества была еще молодой, пыталась встроиться в мировой порядок. Это уже сейчас на ШОС смотрят как на будущее, очень влиятельный полюс нашей планеты. Тогда было не так. Но мы в то время определились, что будем развивать наше сотрудничество с Шанхайской организацией. В этом наше и политическое, и экономическое, может быть, и военно-политическое будущее", - сказал Александр Лукашенко.

"Поэтому, работая в качестве наблюдателя в организации, мы приняли решение, что пора нам стать полноправным членом нашей "шанхайской семьи". Знаю, вы нас поддержали и поддерживаете на этом пути. И мы вам за это очень благодарны", - заявил Глава государства.

Александр Лукашенко поблагодарил Чжан Мина за то, что тот нашел время выслушать позицию Беларуси по дальнейшему участию в ШОС. "Но прежде всего благодарен вам за то, что вы позитивно оцениваете нашу роль в качестве наблюдателя", - сказал он.

Президент также поблагодарил Генерального секретаря ШОС, что в организации всегда откликались на просьбы белорусской стороны и его лично. "В последние президентские выборы вы принимали участие. Вы могли увидеть Беларусь, оценить ее. Ваши представители (наблюдатели на выборах. - Прим.). И я вам благодарен за те оценки, которые были даны во время последних президентских выборов. Это говорит о том, что и ШОС заинтересована в нашей стране", - отметил белорусский лидер.

В свою очередь Чжан Мин поблагодарил Президента Беларуси за участие в саммите, отметив, что он является постоянным гостем на подобных форумах. Генеральный секретарь также подчеркнул важность и значимость для Беларуси нынешнего саммита в Самарканде.