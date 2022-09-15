Встреча с Премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом

Президент Беларуси Александр Лукашенко 15 сентября в Самарканде, куда он прибыл для участия в саммите ШОС, провел двустороннюю встречу с Премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом.

С первых минут встречи ощущалась благожелательная, дружеская атмосфера. "Я его знаю со слов Наваза (Наваза Шарифа, который неоднократно занимал пост Премьер-министра Пакистана и является братом нынешнего премьера. - Прим.)", - заметил глава белорусского государства.

"Господин Президент, огромная честь и удовольствие встретиться с Вами. Мы привезли Вам наилучшие пожелания от народа Пакистана. И наша делегация, и наше правительство знают, что Вы очень давний друг нашей страны", - приветствовал белорусского лидера Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф.

"Господин Премьер-министр, мне приятно слышать от Вас, что мы являемся хорошими друзьями Пакистана. Это действительно так. Более того, какие бы у Вас ни были отношения с Вашим родным братом, Вы должны знать, что это мой хороший друг. С предыдущими руководителями Пакистана, встречаясь, я постоянно, не глядя на их убеждения, отношения с Навазом, спрашивал о его здоровье, самочувствии, где он находится. И Вы знаете, они мне всегда откровенно рассказывали о Вашем брате. А о Вас в первый раз я услышал именно от него. Поэтому я не мог Вас не поздравить. Мы болели, переживали за то, чтобы Вы стали Премьер-министром. Потому что уж слишком много было сделано в отношениях между Пакистаном и Беларусью при Навазе Шарифе", - заявил Александр Лукашенко.

Премьер-министр поблагодарил Президента за приглашение посетить Беларусь. "Я действительно рад, что Вы меня пригласили. И позвольте воспользоваться этой возможностью, чтобы пригласить и Вас посетить Пакистан как можно быстрее", - сказал он.

Шахбаз Шариф также заявил о полной поддержке стремления Беларуси присоединиться к Шанхайской организации сотрудничества в качестве полноправного члена. "Мы полностью поддерживаем вступление Беларуси в ШОС. Мы окажем полную поддержку. Это действительно большое событие. Вы можете на нас рассчитывать", - заявил Премьер-министр.