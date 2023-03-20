Встреча с Президентом Национального олимпийского комитета Беларуси Виктором Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко 20 марта принял Президента Национального олимпийского комитета Республики Беларусь Виктора Лукашенко.

Как отметил Глава государства, о состоянии дел в сфере спорта внутри Беларуси он хорошо осведомлен. Поэтому основной темой разговора стала ситуация с белорусским спортом на международной арене, включая вопросы предстоящей в 2024 году Олимпиады. В соответствующую деятельность активно вовлечены как государственные органы, так и общественные организации. Президента интересовало, как здесь организована работа и взаимодействие с Национальным олимпийским комитетом.

Кроме того, на встрече обсуждались подготовка и проведение II Игр стран СНГ, которые в августе этого года примет Минск. Ранее Президент Беларуси подчеркивал, что эти международные состязания станут серьезнейшим критерием для всей спортивной отрасли страны.