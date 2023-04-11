Встреча с первой леди Зимбабве Оксилией Мнангагвой

Президент Беларуси Александр Лукашенко 11 апреля встретился с первой леди Зимбабве Оксилией Мнангагвой.

"Уважаемая госпожа Мнангагва, как мы и договаривались с Президентом, Вы сегодня в Беларуси с весьма важным визитом. Я выполняю просьбу моего друга - Президента Эммерсона, чтобы те технологии, которые сегодня востребованы у вас в Зимбабве, там находились. И мы готовы помочь вам реализовать несколько проектов по желанию вашей страны и вашего Президента по строительству высокотехнологичных предприятий. Прежде всего в гуманитарной сфере", - подчеркнул Глава государства.

Александр Лукашенко отметил, что Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва очень просил помочь создать в его стране систему, аналогичную белорусской, в вопросах родовспоможения, помощи детям, особенно новорожденным, и решить проблему детского питания: "Словом, женщины и дети - приоритет приоритетов, о чем мне говорил не единожды Эммерсон во время моего визита в вашу страну".

В ходе переговоров лидеров двух стран речь шла о том, что курировать реализацию соответствующих программ со стороны Зимбабве будет очень ответственный человек. "Я его, откровенно говоря, попросил, чтобы это были Вы", - рассказал белорусский лидер.

Он отметил, что в ходе посещения Беларуси Оксилия Мнангагва ознакомилась с имеющимися в стране возможностями. "Двери были открыты везде. Поэтому выбирайте, определяйтесь, начинаем действовать. Более того, передайте Эммерсону - он меня просил, чтобы я переговорил в Эмиратах и в России по реализации совместных проектов, - ни по одному из направлений не было отказа. Эти две страны, о которых он говорил, крайне заинтересованы в сотрудничестве с африканскими государствами, и прежде всего с Зимбабве", - заявил Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул, что нужных Зимбабве технологий в Беларуси хватает. Главное сейчас - желание и скорость в реализации намеченного. "Надо все это делать быстро", - призвал он.