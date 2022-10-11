Переговоры с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном

Переговоры Президента Беларуси Александра Лукашенко с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном прошли 11 октября в Душанбе во Дворце Нации.

Эмомали Рахмон встретил Александра Лукашенко на площади перед центральным входом во дворец.

Во время церемонии официальной встречи с участием роты почетного караула и военного оркестра Президент Беларуси приветствовал военнослужащих, а затем главы государств направились к делегациям своих стран.

После окончания традиционного церемониала президенты Беларуси и Таджикистана ушли на двусторонние переговоры. Встреча прошла сперва в узком составе, а затем в расширенном формате с участием членов делегаций.

Эмомали Рахмон отметил, что отношения между Таджикистаном и Беларусью развиваются поступательно по всем направлениям, в том числе в экономической и культурно-гуманитарной сферах. "Готов сегодня с Вами обсудить состояние и перспективы наших взаимоотношений, а также международные, региональные вопросы", - сказал Президент Таджикистана.

"Я ловлю себя на мысли, когда в Душанбе приезжаю (уже не в первый раз), что я еду как к себе домой. И когда у меня спрашивают у трапа самолета: "Как долетели?" Ну как можно долететь к себе домой? Поэтому я всегда чувствую здесь очень теплое отношение не только к членам нашей делегации, ко мне, но и к нашему народу. Народы очень похожи", - заявил Александр Лукашенко.

Глава белорусского государства прилетел в Таджикистан накануне. У трапа самолета его встречали Премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода, Министр сельского хозяйства Саъди Каримзода, заместитель Министра иностранных дел Имоми Содик Ашурбойзода.

"Как к себе домой", - сказал Александр Лукашенко, приветствуя таджикскую делегацию.

В аэропорту Президент кратко побеседовал с Премьер-министром, обсудив с ним ситуацию в стране и результаты уборочной, а также двусторонние отношения.

На переговорах с Президентом Таджикистана Александр Лукашенко отметил, что Беларусь и Таджикистан могут прирастать в торговле за счет выхода на рынки третьих стран: "Мы постоянно прирастаем в товарообороте, прилично прирастаем. Хотя, как вы заметили, объем торговли желает быть лучшим. Конечно, мы можем значительно больше, особенно в это непростое время. У вас есть интересы не только в Беларуси, но и дальше. У нас большой интерес в Таджикистане. Как мы когда-то поставили задачу правительствам, мы можем прирастать в товарообороте за счет третьих стран".

По его мнению, необходимо выходить с совместно произведенной продукцией на другие рынки. "Соседние страны очень нуждаются. Думаю, сегодняшняя наша встреча, тот большой масштаб нашей делегации, которая приехала на выставку, которую мы организовали, форум, поспособствуют росту не только двустороннего товарооборота, но и товарооборота через Таджикистан в Афганистан и другие страны. Афганистан очень нуждается в нашей продукции, и они заинтересованы в развитии наших совместных связей с целью торговли. Думаю, что мы обсудим и региональные проблемы. Я Вам расскажу о ситуации в том регионе, Вы расскажете о том, что здесь происходит. Таджикистан и Беларусь оказались в одинаковых условиях в этой непростой ситуации", - подчеркнул Президент.

На переговорах в расширенном составе Александр Лукашенко прежде всего поблагодарил Эмомали Рахмона за теплый прием белорусской делегации, отметив при этом быстрое развитие Таджикистана. "Не перестаю удивляться скорости и масштабу происходящих изменений в вашей стране. Занимаясь ежедневно вопросами благоустройства в Минске, понимаю, какой титанический труд стоит за внешним обликом красивой и благоустроенной столицы Таджикистана", - сказал Глава государства.

По словам Президента, сложившийся уровень белорусско-таджикских контактов позволяет странам в доверительном формате обсуждать любые, даже самые сложные вопросы как двусторонней повестки, так и взаимодействия в международных и интеграционных объединениях.

"Именно готовность обеих сторон к укреплению партнерских и союзнических отношений, углублению и развитию контактов позволила придать сотрудничеству Беларуси и Таджикистана особый статус стратегического взаимодействия, - заявил Александр Лукашенко. - Вообще у нас нет закрытых тем. Нет каких-то тайных вопросов друг от друга. Мы по-дружески, по-братски обсуждаем любые вопросы и, я думаю, найдем решение".

Говоря о международной политике, Президент отметил, что происходящие там события указывают на начало процесса зарождения и выстраивания новой, многополярной системы политического устройства мира.

"Отрадно, что наши оценки текущей ситуации в мире, новых вызовов и угроз полностью совпадают. Минск и Душанбе конструктивно сотрудничают в рамках ООН, ШОС, СНГ, ОДКБ и на площадках других международных организаций. Мы благодарны за оказываемую Таджикистаном поддержку Беларуси в условиях беспрецедентного давления со стороны недружественных западных стран", - сказал Александр Лукашенко.

Эмомали Рахмон на переговорах отметил, что Таджикистан готов прилагать усилия для обогащения отношений с Беларусью. "Мы дорожим отношениями дружбы и стратегического партнерства с Республикой Беларусь. Они отличаются высоким уровнем доверия и взаимной поддержки", - сказал он.

Президент Таджикистана отметил огромный личный вклад Главы белорусского государства в развитие взаимовыгодных связей между странами. "Наше межгосударственное взаимодействие на современном этапе поступательно развивается в политической, торгово-экономической, научно-технической, культурно-гуманитарной и других сферах. Готовы прилагать дополнительные усилия для его дальнейшего обогащения", - заявил Эмомали Рахмон.

По итогам переговоров в Душанбе стороны подписали пакет двусторонних документов, в том числе межправительственные соглашения о сотрудничестве в области молодежной политики, о системе содействия взаимной торговле. Также была утверждена дорожная карта двустороннего сотрудничества на 2022-2026 годы.

После переговоров Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон пообщались с представителями СМИ.

"Наши делегации провели продуктивные, насыщенные переговоры. И с моим коллегой, большим другом - Президентом Республики Таджикистан Эмомали Шариповичем - также подключились к этим переговорам. Хотел бы искренне поблагодарить его за традиционно теплую встречу на таджикской земле. Очень ценю доверительные и дружеские отношения, которые проверены временем и подтверждены на деле", - сказал Александр Лукашенко.

По словам Президента, во время переговоров стороны конструктивно и откровенно рассмотрели все вопросы двусторонней повестки. Особое внимание было уделено торгово-экономическому сотрудничеству.

"Да, за прошедшие годы сделано многое, однако потенциал экономик наших государств гораздо выше достигнутого уровня взаимного товарооборота. Для эффективного использования имеющихся резервов мы намерены активизировать контакты наших предприятий, в том числе с помощью таких площадок, как выставки отечественных производителей и белорусско-таджикский бизнес-форум. Важно, что в настоящее время взаимодействие предприятий выходит за рамки классических внешнеторговых сделок. Хотя, как Министр иностранных дел Беларуси Владимир Владимирович Макей сказал, что уже за один день достигли соглашений и контрактов на $50 млн (на бизнес-форуме. - Прим.), но это только начало. Это подтверждают подписанные коммерческие соглашения и договоры", - отметил Глава государства.

Александр Лукашенко напомнил, что успешная реализация совместного проекта по производству белорусской сельскохозяйственной техники в Гиссаре была первым шагом на пути индустриализации и развития таджикской промышленности с использованием белорусских наработок. Белорусская сторона также видит большие перспективы, связанные с развитием сборочного производства своих лифтов, которое успешно функционирует в Таджикистане.

До конца года Беларусь и Таджикистан планируют ввести в эксплуатацию совместное предприятие в Душанбе по переработке молока. "В настоящее время наши предприятия оказывают необходимую технологическую поддержку таджикским партнерам", - подчеркнул Президент.

"Мы ежегодно расширяем правовую базу двусторонних отношений. В рамках этой встречи подписан целый ряд международных договоров. В том числе межправительственные соглашения в области содействия взаимной торговле, молодежной политики, несколько десятков международных и межвузовских соглашений", - добавил Александр Лукашенко.

"Мы также подробно обсудили непростую ситуацию, складывающуюся в мире и в регионе, обменялись мнениями по вопросам противодействия современным вызовам и угрозам. В эти неспокойные дни наши страны последовательно поддерживают друг друга и на международных площадках. Убежден, что и далее будем следовать этому принципу", - сказал Глава белорусского государства.

Президент подчеркнул, что Беларусь всегда готова оказать помощь Таджикистану. "Еще раз благодарю моего друга Президента за плодотворные, успешные переговоры, которые, я уверен, придадут дополнительный импульс развитию наших двусторонних отношений. Я только что попросил членов наших делегаций, членов Правительства (делегация приличная), чтобы мы отсюда с пустыми руками не возвращались. И чтобы это было выгодно таджикской стороне. Именно это - экономика, торговля - фундамент наших отношений. Их надо развивать более эффективно. Что касается нас, мы всегда были и останемся надежными стратегическими партнерами", - заявил белорусский лидер.

"Мы с Вами не один десяток лет вместе работаем. Мы уже "старейшины". Ну, Вы дуайен. Вы сейчас у нас главный человек в СНГ. Мы это все признаем. Я там рядом с Вами, поэтому от нас многое будет зависеть в развитии СНГ, в наших постсоветских республиках. Время сложное. Но кризисы для того и существуют, чтобы, их используя, мы стали крепче. Мы к этому готовы. Уверен, что Таджикистан также", - подчеркнул Александр Лукашенко, обращаясь к Эмомали Рахмону.