Встреча с Председателем Палаты представителей Маджлиси Оли Таджикистана Махмадтоиром Зокирзодой

Президент Беларуси Александр Лукашенко 12 октября провел в Душанбе встречу с Председателем Палаты представителей Маджлиси Оли Таджикистана Махмадтоиром Зокирзодой.

"Наши народы похожи друг на друга. Я бы даже сказал, ничем не отличаются друг от друга: это добрые, трудолюбивые, талантливые народы. И в связи с этим у нас есть определенный успех в наших отношениях", - сказал Александр Лукашенко.

Глава государства отметил, что знаком с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном более четверти века. "Нам этот путь давался нелегко. Но вчера вечером я ему сказал: "Мы вот столько вместе прожили, но я не помню, чтобы мы когда-нибудь не то что там резко разговаривали, ругались, но даже спорили". У нас всегда была единая позиция по всем вопросам. Мы всегда поддерживали друг друга. Это не потому что мы друзья. Потому что мы в этом плане абсолютно одинаково мыслим. Для меня он всегда был примером служения своей Родине, самоотверженным человеком", - подчеркнул Президент.

Александр Лукашенко заметил, что только лидеры Беларуси и Таджикистана готовы проявить решительность и отстаивать суверенитет и безопасность в стране с оружием в руках. И это не просто заявление. Президенту Беларуси пришлось взять автомат в 2020 году, Эмомали Рахмон сражался за Таджикистан на заре становления современной государственности.

"И будучи раненым человеком, вот он несгибаемый. Настоящий представитель таджикского народа. Поэтому он всегда был для меня образцом преданности и надежности. Поэтому у нас и сложились такие добрые отношения - на базе тех схожестей белорусского и таджикского народов", - резюмировал Глава государства.

Махмадтоир Зокирзода в свою очередь заявил, что народ Таджикистана знает белорусского лидера как мудрого политика и ценит его за открытость.

"На постсоветском пространстве по духу жизненных ценностей наши народы наиболее близки. Таджикистан имеет надежного друга, стратегического партнера, единомышленника в лице Беларуси. У таджиков самые теплые, искренние чувства к белорусам", - подчеркнул парламентарий.