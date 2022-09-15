Встреча с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым

Президент Беларуси Александр Лукашенко 15 сентября провел ряд двусторонних встреч по приезде в Самарканд на саммит Шанхайской организации сотрудничества. Первая - с хозяином саммита Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

Главы государств тепло приветствовали друг друга. Встреча практически полностью прошла в закрытом для прессы формате. В самом начале Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что рад встрече с Александром Лукашенко в древнем, но вечно молодом Самарканде. "Мне очень приятно, что Вы отозвались и прилетели на заседание Шанхайской организации сотрудничества. Сделано многое. Скажу искренне, что было тяжело, но мы все выдержали, сделали на самом высоком уровне. Я благодарен и Вашим коллегам, которые все поддерживали. Потому что из 80 проведенных мероприятий где-то 50-60 было высшего уровня. Более 40 подготовлено документов. Сегодня с господином Си Цзиньпином (Председатель КНР. - Прим.) разговаривали долго. Он говорит: "У нас в истории ШОС такого не было", - поделился подробностями организации саммита узбекский лидер.

Александр Лукашенко отметил, что по первому своему образованию историк. "Мы знаем, откуда цивилизации пошли, - заметил он. - Вы можете спорить сегодня с Древним Китаем только. Древние цивилизации зарождались здесь".

Президент отметил, что когда-то давно посещал Самарканд. "Седина, древность просто подавляет тебя", - передал он ощущения от той поездки.

Теперь же картина несколько иная: "Вы омолодили этот город. Вы, конечно, молодцы. Все это сделано шикарнейшим образом".

Александр Лукашенко обратил внимание и на серьезные успехи в развитии Узбекистана в последние годы. "Вы очень серьезно добавили. Это прогресс колоссальный", - подчеркнул белорусский лидер.