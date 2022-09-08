Встреча с Председателем Совета Республики Натальей Кочановой

Президент Беларуси Александр Лукашенко 8 сентября провел рабочую встречу с Председателем Совета Республики Натальей Кочановой.

"Учитывая, что Вы очень много проводите встреч с людьми (и телефонные прямые линии, и с глазу на глаз), что говорит народ? Я тоже много встречался в последнее время с людьми. Может, мне не все скажут, как Вам, поэтому это очень важно", - отметил Александр Лукашенко.

Глава государства поинтересовался текущей деятельностью Совета Республики и планами на ближайшую перспективу.

Президент также напомнил, что при верхней палате парламента работает экспертный совет. "Что вы видите, в каком направлении здесь двигаться, чтобы нам принимать более выверенные и точные законы в нашем государстве?" - спросил он.

Наталья Кочанова в свою очередь поблагодарила Главу государства за возможность обсудить вопросы, которые, по ее словам, сейчас вышли на повестку дня.