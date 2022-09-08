Встреча с губернатором Мурманской области России Андреем Чибисом

Беларусь и Мурманская область могут выйти на новый уровень сотрудничества. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 8 сентября на встрече с губернатором Мурманской области России Андреем Чибисом.

Приветствуя российскую делегацию, Александр Лукашенко заметил, что до настоящего момента Президент Беларуси чаще бывал в Мурманске, чем губернаторы Мурманской области в Беларуси. "Но вы эту традицию, к счастью, разрушили. Мы всегда будем ждать вас в любом составе - вашу делегацию, людей Мурманской области - у нас в Беларуси", - подчеркнул Глава государства.

Ежегодный товарооборот между Беларусью и Мурманской областью превышает $100 млн. По словам Александра Лукашенко, эта цифра красивая, но показатель явно недостаточный и не соответствует существующим возможностям.

По итогам первого полугодия объем торговли вырос на 23%, в первую очередь за счет поставок из Мурманской области: импорт увеличился на 35%, а белорусский экспорт упал на 20%. "Думаю, дисбаланс мы можем выровнять в торговле, и главное, есть чем выравнивать", - подчеркнул Президент.

"В нынешних условиях стратегическая тема - это переориентация части белорусских экспортных грузов, прежде всего калийных удобрений, в ваши порты. Да и не только калийных удобрений. Вы знаете, мы этим вопросом интересовались, притом в самом близком приближении. По всем вопросам меня информировали, и мы приняли решение, что будем сотрудничать в этом направлении с Мурманской областью, несмотря на то, что в настоящее время уже работаем в районе Санкт-Петербурга", - сказал Александр Лукашенко.

По словам Главы государства, сотрудничество Беларуси и Мурманской области в сфере логистики поддерживает и российский Президент: "Он мне задал вопрос: "Ты хочешь и в Мурманской области работать?" Я говорю: "Непременно. В одну корзину яйца не кладут". Говорит: "Мы очень в этом заинтересованы и поддерживаем".

Стороны уже достигли нужных договоренностей, но еще остаются вопросы, по которым необходимо определиться. Это касается в том числе стоимости доставки грузов железнодорожным транспортом.

"Знаю, что это вопрос федерального правительства, но тем не менее. Если вы к этому подключитесь, мы быстрее решим этот вопрос. Принципиальные решения приняты. Будем в этом направлении работать. Северное направление значительно дополнит наше сотрудничество в сфере логистики с учетом Санкт-Петербурга. И я все-таки верю в то, что когда-то очень бурно будет развиваться северное направление (Северный морской путь. - Прим.) через Северный Ледовитый океан в поставках грузов в азиатскую часть нашей планеты. Это будет бомба. Если у нас хорошо пойдет сотрудничество, мы серьезно можем добавить - миллионы тонн, чтобы развивать это направление", - обратил внимание Президент.

Беларусь и Мурманская область развивают сотрудничество и по поставкам техники. "Сегодня конкурентов у нас в России да и у вас практически нет: западные компании ушли из России. Даже если не ушли, они нам не конкуренты по цене-качеству", - заметил Президент.

Например, российские горно-обогатительные компании заинтересованы в технике Белорусского автомобильного завода, сейчас обсуждаются новые контракты.

"Есть хорошие наработки: до конца года больше 30 единиц мы поставим, 15 машин на 2023 год. Это только в первом приближении. Думаю, что будет больше, - отметил Александр Лукашенко. - Нам известно про ваш интерес к шахтной технике. Можете быть уверены, что мы окажем вам всяческую поддержку, помощь по всем направлениям сотрудничества в этой части".

Беларусь также рассчитывает продолжить поставки в Мурманскую область и пассажирской техники, в том числе электротранспорта "Белкоммунмаша". Минский автомобильный завод специально для северных регионов России выпустил автобус в "северной комплектации".

"Важное направление работы - коммунальные машины, дорожная, специальная техника. Мы производим немало такой техники. Как импортозамещающий продукт он будет важен и для Мурманской области", - добавил Глава государства.

Президент рассказал, что МАЗ освоил и скоро начнет выпуск машин скорой медицинской помощи, а "АМКОДОР" может на заказ выпускать широкую гамму техники.

Очень важным направлением сотрудничества Александр Лукашенко назвал продовольственную безопасность: "Мы готовы подставить плечо. Еще с советских времен жители Мурманской области с удовольствием закупали наше продовольствие, в том числе и с полей: картофель и другие продукты".

Белорусская сторона предлагает Мурманской области сотрудничать и в сфере промышленного строительства, поставках строительных материалов, лифтового оборудования. Беларусь, по словам Главы государства, также заинтересована принять участие в региональных программах "Чистая вода", поставляя модульные станции водоочистки и водоподготовки.

"Ваш визит к нам - это, я уверен, открытие нового этапа сотрудничества между Беларусью и Мурманской областью. Все, о чем мы договоримся (а мы можем договориться по всем вопросам, наши возможности Вы знаете), я уверяю Вас, не глядя на всякие санкции и прочее, мы обязательно выполним", - заявил Александр Лукашенко.

Губернатор Мурманской области в свою очередь отметил: "Мы действительно сегодня фактически открываем новую историю взаимодействия. Если вспомнить, то Мурманская область была одним из первых регионов современной России, которая заключила с Беларусью соглашение. Наши люди помнят и Ваше посещение, участие в лыжном марафоне. Это, кстати, дорогого стоит. Это никогда не забывается, очень важно. Эта коммуникация сохранилась. Действительно у нас есть все возможности перезагрузить, причем очень взаимовыгодно, наши отношения. Я очень благодарен Вам за то решение, которое Вы сегодня озвучили по логистике", - сказал губернатор.