Встреча с председателем российской госкорпорации развития "ВЭБ.РФ" Игорем Шуваловым

Президент Беларуси Александр Лукашенко 30 сентября провел встречу с председателем российской государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" Игорем Шуваловым.

"Вы не только давний наш партнер, друг Беларуси, но и руководитель крупного российского, я бы сказал, международного банка. Банк активно развивается, несмотря на все те проблемы, которые нам создают наши партнеры по ту сторону. Что касается белорусско-российского сотрудничества и участия вашего банка, должен сказать, что вы принимаете участие в финансировании наших предприятий, инвестиционных проектов, прежде всего БелАЭС", - отметил Александр Лукашенко.

По словам Президента, корпорация "ВЭБ.РФ" может участвовать в реализации белорусско-российских проектов, в том числе по импортозамещению. "Мы окончательно договорились по этим вопросам, в том числе и по ставкам финансирования. Словом, мы приветствуем ваше более активное участие в работе в Беларуси. Будем всячески поддерживать", - подчеркнул глава государства.

"Одно условие - чтобы работали по правилам, определенным в банковской сфере, по законам, которые у нас в Беларуси. Я знаю, банкиры очень аккуратны в этом плане, стараются законы не нарушать. И чтобы банк был, особенно БелВЭБ, настоящим белорусским банком. Мы об этом с Василием Станиславовичем (руководитель Банка БелВЭБ Василий Матюшевский. - Прим.) говорили три года назад. Он обещал, что будет настоящим белорусом и другом Российской Федерации. На этих условиях мы всегда договоримся", - добавил Александр Лукашенко.

Корпорация "ВЭБ.РФ" планирует открыть в Беларуси свое представительство. Президент заверил, что белорусская сторона окажет в этом всяческое содействие. "Пожалуйста, исполним любые пожелания", - сказал он.