Встреча с Председателем Палаты представителей Национального собрания Владимиром Андрейченко

Президент Беларуси Александр Лукашенко 7 июля встретился с Председателем Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимиром Андрейченко.

Глава государства попросил кратко доложить об итогах прошедшей парламентской сессии, отметив, что в целом в курсе работы парламента. "Очень кратко о проблемах, если они есть. Но хотел бы обратить Ваше внимание на то, что роль парламента в новой Конституции мы значительно подняли. Это, может быть, и хорошо, но к этому должны быть готовы депутаты", - подчеркнул белорусский лидер.

Владимир Андрейченко уточнил, что очередные выборы в Палату представителей должны пройти в единый день голосования 25 февраля 2024 года.

"Да, единый день голосования. Еще работать очень долго. Два года практически. Я рад, что мы все-таки упор делаем на работу нынешнего парламента. Потому что депутаты уже опытные, втянулись в работу. И сейчас большой массив нормативно-правовой работы. Нам надо принять море законов в развитие положений новой Конституции, - сказал Глава государства. - И самое главное, вопросы власти. Всебелорусское народное собрание. Это новые законы. И по экономике придется где-то корректироваться, и перераспределение полномочий и так далее. Что мы, в принципе, делаем уже давно".

"Думаю, мы справимся с этими вопросами. Потому что обстановка такая непростая, но люди многое поняли. В том числе и отдельные наши депутаты. Поэтому в связи с новой Конституцией нам предстоит очень большая работа, и она ляжет прежде всего на законотворческий процесс, на депутатов", - добавил Александр Лукашенко.

Он особо отметил, что многое в организации работы зависит и лично от Владимира Андрейченко, учитывая его большой опыт.

В свою очередь Владимир Андрейченко подчеркнул важность оценки и внимания Главы государства, которое он уделяет работе депутатского корпуса. "За прошедшую сессию нами проделана большая работа. Впервые за последние годы за время сессии мы приняли 20 законопроектов в первом и втором чтениях. Этого требовали обстановка, безопасность, стабильность нашей страны, развитие экономики. Депутаты Палаты представителей за этот созыв сами написали 7 законов, которые тоже были приняты", - рассказал Председатель Палаты представителей.

"Сейчас мы очень активизировались по работе на российском направлении. Суверенитет, независимость - это святое. Интересы белорусского народа. Но надо понимать, что у России глобальные интересы. У них тоже соответствующие взгляды на развитие Беларуси. И это правильно. Сегодня уже все поняли, что такое Беларусь для России и Россия для Беларуси. В этом плане нам тоже придется активизироваться. Сохраняя суверенитет, независимость, мы должны сделать максимум по кооперации в экономике, по нашему единству, единению. Все сделать для того, чтобы никто не мог бросить камень в нас, что мы не решили какие-то вопросы во взаимоотношениях с Россией", - подчеркнул Глава государства.

Александр Лукашенко отметил, что соответствующие направления по развитию сотрудничества с Россией обозначены в союзных программах. "Все это надо облекать в законы. И, еще раз подчеркиваю, видя наше государство в перспективе как суверенное и независимое, - сказал он. - Мы достаточно умны, как я говорил, для того, чтобы с россиянами выстроить нормальные отношения".