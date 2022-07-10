Встреча с летчиком-космонавтом Олегом Новицким

Президент Беларуси Александр Лукашенко 10 июля пригласил к себе в гости на малую Родину белоруса и Героя России космонавта Олега Новицкого. У Главы государства он побывал вместе с дочерью Яной, а днем ранее, также по приглашению Главы государства, посещали фестиваль в Александрии.

Глава государства показал гостям домик своей мамы, где он рос. Рядом с домом огромная ива с широким толстым стволом. Александр Лукашенко и Олег Новицкий вместе попытались ее охватить, прислонившись к дереву. Для Александра Лукашенко оно особенно памятно. Дереву около 120 лет, но оно стойко переносило все ненастья. "И ломало, смотри. И ураган какой-то, потом гроза… Я когда приезжаю, я всегда обнимаю ее", - поделился сокровенным белорусский лидер.

Александр Лукашенко с гостями беседовали на разные темы. Олег Новицкий пришел на встречу в рубахе с национальным орнаментом. В связи с этим, например, поговорили о льне и преимуществах изделий из него.

Еще одно памятное место для Президента на малой Родине - это Трофимова криница. В свое время криницу обустроил дед Президента - плотник Трофим. По его имени люди и стали называть это место. А в 2013 году Трофимова криница была восстановлена и благоустроена по поручению Президента. Вода в ней освященная и уникально чистая по своим свойствам. Известно, что криница была одним из любимых мест отдыха Александра Лукашенко в детстве.

Глава государства подробно рассказал гостю, как возрождалась криница, участие в чем принимали и сыновья Александра Лукашенко. Президент и космонавт вместе окунулись к криницу и, конечно, попробовали вкуснейшей студеной воды. "По-нашенски. Чтобы здоровыми были. Чтобы сколько было полетов туда, столько было и посадок", - предложил тост Глава государства.

"Холодная вода, очень хорошая", - сказал Олег Новицкий.

Интересно, что приехали Александр Лукашенко с Олегом Новицким на криницу на раритетном автомобиле ГАЗ-69. За рулем был сам Глава государства. "Обалдеть, просто обалдеть!" - сказал космонавт, садясь в машину.

Президент, естественно, не оставил гостей без угощения. Более того, сам в роли шеф-повара приготовил свой фирменный салат "Молодость. Антиковидный". В числе его ингредиентов зеленый лук, свежие огурцы, вареные яйца.