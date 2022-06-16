Встреча с послом Индии в Беларуси Алоком Ранджаном Джа

Беларусь хотела бы найти свое место в растущей индийской экономике. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 16 июня на встрече с послом Индии в Беларуси Алоком Ранджаном Джа.

"Как историк, я абсолютно убежден в том (и это мы уже с вами увидим в ближайшее время), что вся планета будет развиваться, ориентируясь на ту часть Азии, в которой расположена Индия. Великий Китай, огромная Индия. Очень перспективные и динамично развивающиеся, они будут диктовать моду в ближайшем будущем для всего мира. Мы приветствуем такое будущее планеты и, естественно, хотели бы найти свое место в растущей индийской экономике. Хотели бы пользоваться и иметь поддержку индийского государства на всех уровнях. В долгу не останемся", - сказал Александр Лукашенко.

Президент поблагодарил дипломата за аккуратную и взвешенную позицию в отношении Беларуси. "Я не скажу, что все абсолютно урегулировано, что у нас нет никаких проблем, но я надеюсь, что проблемы, существующие в наших взаимоотношениях, решаемы", - отметил Глава государства.

Александр Лукашенко подчеркнул, что Индия для Беларуси является одним из важнейших партнеров в Азии, а фундамент этого сотрудничества закладывался еще во времена Советского Союза: "Он глубоко в нашей истории, особенно советского периода. Мы всегда отдавали приоритет в Советском Союзе сотрудничеству с Индией. Этот фундамент позволяет нам и сегодня строить хорошие отношения с вашим государством и в области политики, и особенно в области экономики".

Глава государства отметил, что в нынешнем году исполняется 75 лет со дня обретения Индией независимости. Из них 30 лет стороны сотрудничают как суверенные и независимые государства. Он поздравил посла с годовщиной, пожелав процветания великому, огромному, трудолюбивому и талантливому индийскому народу.

Алок Ранджан Джа в свою очередь поблагодарил за возможность встречи и теплые слова в адрес Индии, которые высказал Глава белорусского государства: "Огромная честь снова встретиться с Вами".

"Вы говорите, что Индия является важным партнером Беларуси, - отреагировал посол на заявление Александра Лукашенко. - Позвольте Вас уверить, что и для Индии Беларусь - один из важнейших партнеров в этом регионе. И, как я уже говорил не раз при общении с представителями белорусской власти, отношения между Беларусью и Индией не зависят от отношений между Индией и другими партнерами, государствами. Как и Беларусь, Индия также проходит важную фазу развития и для нее будет честью совместно с Беларусью двигаться в этом направлении и пройти этот путь экономического развития".