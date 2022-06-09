Встреча с губернатором Курской области России Романом Старовойтом

Беларуси и Курской области необходимо переходить от простой торговли к созданию совместных производств. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 9 июня на встрече с губернатором Курской области России Романом Старовойтом.

В 2020 году в Курской области была принята Стратегия социально-экономического развития до 2030 года. Президент отметил готовность белорусской стороны участвовать в программах по модернизации ключевых секторов экономики российского региона. "Думаю, что Беларусь в реализации этих планов найдет свое место", - подчеркнул Глава государства.

"Нам необходимо переходить от простой торговли к созданию совместных производств. Перспективным представляется создание совместных предприятий, может быть, даже начиная со сборки техники, которая нужна будет в вашем регионе", - сказал Александр Лукашенко.

Президент отметил, что у Беларуси есть большой и успешный опыт кооперационного взаимодействия по выпуску различных видов техники - от автомобильной до сельскохозяйственной. "Можем поделиться наработками", - предложил он.

Глава государства отметил, что у Беларуси есть необходимые ресурсы для участия в российских программах импортозамещения. Сотрудничество в этом направлении обсуждалось на высшем уровне.

"С Президентом Путиным недавно приняли такое решение. С нашей стороны мы предложили россиянам конкретные проекты, которые очень нужны и будут в ближайшее время востребованы не только в Беларуси, но и в Российской Федерации. Россияне выделяют около полутора миллиардов долларов на эти программы только на территории Беларуси. Мы понимаем, что без импортозамещения, особенно по критическим отраслям, так называемому критическому импорту, нам будет очень сложно развиваться", - подчеркнул Александр Лукашенко.

"Пускай мы не достигли огромных высот в товарообороте (это 205-210 миллионов долларов), но все-таки мы видим приличный прирост, - отметил Президент. - Нюанс один: у нас отрицательное сальдо. Но мы готовы нивелировать этот недостаток. Главное, есть чем".

Особое внимание, подчеркнул Александр Лукашенко, необходимо сосредоточить на наиболее перспективных направлениях взаимодействия: строительстве, промышленной кооперации, агропромышленном комплексе. "Мы заинтересованы в наращивании поставок в ваш регион карьерной техники, грузовых автомобилей, сельхозтехники, строительной, дорожной", - сказал Глава государства.

Курская область намерена войти в топ-10 российских регионов в сфере устойчивого развития. Белорусская сторона готова оказать содействие в достижение этой задачи, подчеркнул Александр Лукашенко.

"Мы готовы вам оказывать услуги по капитальному ремонту жилья, проектированию, проведению инженерных изысканий. Готовы строить под ключ. Готовы поставлять лифтовое оборудование", - отметил Президент.

По его словам, стороны могут успешно дополнять друг друга в области агропромышленного комплекса, включая переработку продукции, сельхозмашиностроение, племенное дело, растениеводство и семеноводство. "Мы с удовольствием подключимся к реализации этих проектов в вашем регионе, - добавил Глава государства. - Готовы представить современные технологии и оборудование по водоочистке, водоотведению. Чистая вода - это здоровье человека. В Беларуси эта программа успешно реализуется. Если нужно, мы можем подключиться и к реализации подобных направлений на вашей территории".

"Все, что я называл, мы готовы делать под ключ. Не просто торговать, поставлять что-то в вашу область. Не без этого, конечно. Но вы должны понимать и знаете, что продать - это одно. А вот создать совместное производство, спроектировать, построить что-то нужное из социальных, промышленных объектов под ключ - мы можем за это взяться и готовы нести за это ответственность. По цене - качеству конкурентов нам даже в мире трудно будет найти", - заявил Александр Лукашенко.

Президент пояснил, откуда у белорусских строителей такие преимущества: "Все хотят заработать огромную сумму, побыстрее построить, неважно как. Мы - люди ответственные, у нас мощнейший государственный сектор. Мы его не развалили. А в силу того, что государство стоит за спиной госкомпаний, строительных трестов, оно и несет соответствующую ответственность на государственном уровне".

"Словом, если вы решите работать с Беларусью, я вам могу гарантировать полную ответственность наших компаний, и частных, и государственных. Готовы отвечать за их работу на вашей земле", - подытожил белорусский лидер.