Доклад Главы Администрации Президента, Госсекретаря Совета безопасности и Председателя КГБ

Совершенствование работы и развитие Комитета государственной безопасности Беларуси обсудили у Главы государства Александра Лукашенко.

Президент принял с докладом по этому вопросу Главу Администрации Президента, Госсекретаря Совета безопасности и Председателя КГБ.

"Подошла очередь нам посмотреть серьезно на нашу основную спецслужбу - КГБ. Ясно, что ситуация усложнилась в мире, спецслужбы с каждым годом приобретают все большее значение для деятельности того или иного государства. Да уже и наши люди увидели роль и место КГБ в структуре силовых органов и безопасности нашего государства. В последнее время активизировался комитет. И мы заметили, что нам надо не какие-то там легкие изменения Комитета госбезопасности, но к традиционным мероприятиям, которые они проводят, традиционным функциям, задачам, которые они решают, нам надо в соответствии со временем добавлять какие-то другие функции. Усиливать, может быть, существующие. Я имею в виду разведка, контрразведка, защита конституционного строя и так далее, антитеррористическая деятельность. Это в любой стране хлеб спецслужб подобного рода. Естественно, надо усиливать деятельность некоторых направлений. Где-то, возможно, создавать и новые. Особенно в силу той информационной безопасности, которая должна быть в стране, и той гибридной войны, которая развернута не только против Беларуси. Она по всему миру уже существует. Вот тема нашего сегодняшнего разговора для того, чтобы принять окончательно решение", - сказал Президент.

Александр Лукашенко отметил, что в последнее время, особенно после президентских выборов, немало сделано по реформированию и совершенствованию деятельности всех силовых структур в Беларуси.

"Что касается Министерства обороны, мы, наверное, уже несколько раз подходили к совершенствованию деятельности нашей армии. Это естественно. В зависимости от того, как развиваются события, какова будущая война, если, не дай бог, она будет, и так далее. В общем причин очень много. И, наверное, раз пять мы существенно усовершенствовали структуру и деятельность нашей армии", - привел пример Глава государства.

Аналогично недавно принималось решение по МЧС. "Думаю, что это решение всерьез и надолго. Надо будет, будем возвращаться еще раз к этому", - сказал Президент.

"Пограничные наши войска. Наверное, оптимальная структура. Она учитывает опыт и советского периода времени, и ту ситуацию, которая вокруг нас", - обозначил еще один пример Глава государства.