Встреча с Министром иностранных дел и международной торговли Зимбабве Фредериком Шавой

Президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил готовность к тесному сотрудничеству с Зимбабве. Об этом он заявил 28 марта на встрече с Министром иностранных дел и международной торговли Зимбабве Фредериком Шавой.

"Очень хорошо, что мы выдерживаем наши договоренности, и Вы сегодня находитесь в Беларуси с деловым визитом. Я еще раз хочу подтвердить готовность Беларуси к тесному сотрудничеству с вашей страной. Мы наметили специальный план нашей работы с Зимбабве и строго готовы придерживаться реализации этих планов и заданий. В то же время наметились некоторые новые направления нашего сотрудничества. Прежде всего в гуманитарной сфере. Я уже не говорю об образовании. Мы с господином Мнангагвой договорились, что уделим большое внимание сотрудничеству в сфере материнства, детства, здравоохранения, детского питания. И я надеюсь, что в ближайшее время здесь будет супруга Президента, которой поручено со стороны Зимбабве заниматься этим вопросом. Вы должны знать, что мы сделаем максимально возможное для того, чтобы оказать здесь помощь и поддержку нашим друзьям в Зимбабве. Можете на нас в этом плане рассчитывать", - сказал Глава государства.

Что касается торгово-экономических отношений, Александр Лукашенко отметил, что пути в этом плане известны. "Мы готовы с вами не просто обмениваться товарами. Мы готовы создавать совместные предприятия у вас. Мы готовы принять ваши инвестиции в Беларуси, если это вас будет интересовать. И на цивилизованной высокой основе выстраивать это сотрудничество в сфере экономики. Все договоренности, которых мы достигли во время моего визита в вашу страну, будут неукоснительно соблюдаться", - заверил белорусский лидер.

Он отметил, что между сторонами фактически создана комиссия на межгосударственном уровне. С белорусской стороны ситуацию в сфере взаимоотношений с Зимбабве контролирует вице-премьер Петр Пархомчик. Также эту страну часто посещает спецпосланник Президента Беларуси Виктор Шейман. "Если срочно какие-то вопросы возникнут, я через него буду информировать и вас, и моего коллегу - Президента Зимбабве. Поэтому вы можете рассчитывать на наши самые добрые и решительные отношения с вашей страной", - сказал Александр Лукашенко.

Президент напомнил, что также намечался ряд программ по сотрудничеству на многосторонней основе с участием Беларуси, Зимбабве и других государств. "Если у вас будет к этому интерес и у этих стран будет заинтересованность, мы сделаем все необходимое для того, чтобы сотрудничать с вами", - подтвердил Глава государства.

Александр Лукашенко также отметил, что довольно подробно разговаривал и с Президентом России по поводу совместного сотрудничества с африканскими государствами, прежде всего с Зимбабве, и получил от него заверения в большой заинтересованности к выстраиванию подобного эффективного взаимодействия.

"Словом, все, что я обещал Президенту (Зимбабве. - Прим.), я сделал и продолжаю делать. И можете на нас рассчитывать", - сказал Глава государства.

Приветствуя гостя, Александр Лукашенко отметил и нынешнюю снежную погоду в Беларуси: "Господин министр, как видите, вы вовремя приехали в Беларусь. Даже можете почувствовать, что такое зима в Беларуси. Правда, слишком тепло сегодня. Но снег настоящий".

Фредерик Шава в свою очередь поблагодарил белорусского лидера за приглашение в страну и возможность встречи во Дворце Независимости, который произвел на него приятное впечатление. "Позвольте также передать самые теплые пожелания от Вашего брата, Президента Зимбабве Эммерсона Мнангагвы, - сказал Министр иностранных дел и международной торговли Зимбабве, подразумевая дружественные отношения между лидерами двух стран. - Он передает Вам пожелания крепкого здоровья и дальнейшего развития отношений между нашими странами", - продолжил Фредерик Шава. Он высказал также слова благодарности в адрес Правительства Беларуси и лично Министра иностранных дел Сергея Алейника за радушие и теплый прием, который оказан делегации Зимбабве.