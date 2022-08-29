Доклад председателя Белорусского государственного концерна по нефти и химии ("Белнефтехим") Андрея Рыбакова

В Беларуси удалось обеспечить бесперебойную работу предприятий нефтехимического комплекса. Соответствующие вопросы обсуждались 29 августа во время доклада Президенту Беларуси Александру Лукашенко председателя Белорусского государственного концерна по нефти и химии ("Белнефтехим") Андрей Рыбаков.

Глава государства в первую очередь поинтересовался работой нефтеперерабатывающих заводов. "Какова сейчас ситуация в сравнении с тем, что было на прошлый год, на начало этого года? В динамике что у нас происходит? Естественно, как мы будем выходить на показатели?" - поставил вопрос белорусский лидер.

В этой же связи Александр Лукашенко спросил, как обстоят дела с работами по завершению модернизации двух отечественных НПЗ, и если есть проблемные вопросы, то в чем их причины.

В целом Главу государства интересовало, как нефтехимический комплекс страны адаптируется к санкционному режиму: "Мы все говорим: "Нефть, нефть". Нефтехимия, химическая продукция. Как работают предприятия? Пусть их даже немного, но они мощные, большие. То же самое: что у нас происходит на этих предприятиях? Как идет реализация, экспорт?"

Александр Лукашенко также обратил внимание на "немалый слой проблем" в импортозамещении. Это тема, которая касается в том числе "Белнефтехима".

Еще один вопрос - развитие интеграционного сотрудничества. "Союзная программа по формированию единой территории по нефти и газу. Как здесь продвигается вопрос?" - поинтересовался белорусский лидер.

Как доложил Андрей Рыбаков, удалось обеспечить бесперебойную работу абсолютно всех входящих в концерн предприятий. "Мы обеспечили все платежи в требуемом объеме в бюджет, своевременно производится оплата за все энергоресурсы, в полном объеме и вовремя выплачивается заработная плата. Причем за 6 месяцев реальная заработная плата в целом по концерну соответствует уровню прошлого года", - сказал он.