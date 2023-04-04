Встреча с директором Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным

Президент Беларуси Александр Лукашенко отмечает положительные результаты сотрудничества спецслужб Беларуси и России, в том числе в части технического переоснащения. Об этом он заявил 4 апреля на встрече с директором Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным.

"В связи с разными событиями в мире, и не последняя причина здесь и антитеррористическая, СВО Российской Федерации - операция, которая заставила нас со всех сторон посмотреть на все структуры силового блока. Как я часто говорю, не было бы этого, так надо было бы придумать, чтобы нас где-то подстегнуть. В связи с этим работать начали активно. Но угрозы очень серьезные. Порой невероятные", - сказал белорусский лидер.

Александр Лукашенко отметил, что спецслужбы порой не могут за всем угнаться с учетом стремительного развития различных технических средств. В этой связи порой могут возникать определенные вопросы. Он поблагодарил российскую сторону за оказываемую помощь в переоснащении и оснащении белорусской службы. "Вы, наверное, это заметили, что в последнее время мы разведданными обмениваемся более интенсивно. И качество информации улучшилось. Это прежде всего связано с активизацией деятельности Комитета госбезопасности. Но и немаловажная роль в том, что россияне очень серьезно, и вы прежде всего, помогаете нам в технической разведке. Что тут скрывать, сегодня без техники вряд ли можно получить хорошую, достоверную, добротную информацию", - сказал Президент.

"Но люди должны понимать: мы не от Господа Бога, все мы предусмотреть не можем, - отметил белорусский лидер. - И у нас, и у вас появляются разного рода отморозки именно внутри общества, на которых делают ставку иностранные террористы. Их иначе не назовешь. Это не разведка, не контрразведка, это просто наши враги. Они (оппоненты и враги за рубежом. - Прим.) находят в нашем лагере, как принято говорить, соответствующих людей, делают на них упор".

Александр Лукашенко напомнил о недавнем факте задержания террориста, который "работал под крышей, по указке и наводке выполнял задания Службы безопасности Украины". "Самое главное, что меня больше всего возмущает, мы задержали уже больше 30 пособников. Они откуда? Они бывшие и настоящие сволочи, которые живут в нашем обществе (иначе их, мерзость эту, назвать не могу), которые помогают совершать противоправные действия. Тем более теракты на собственной земле, против своих же соотечественников", - сказал Президент.

"Поэтому работы у нас очень много. Но я хочу вас заверить, что мы абсолютно открыты для сотрудничества. Вы это чувствуете и видите. И благодарны вам за ту информацию, которую вы нам поставляете, и вовремя нас напрягаете по отдельным вопросам. Думаю, что впереди у нас более глубокое сотрудничество и на нас вы можете рассчитывать по тем направлениям, где мы что-то можем", - резюмировал Глава государства.

В свою очередь Сергей Нарышкин поблагодарил за возможность встречи. "Очень рад, что вновь оказался на гостеприимной белорусской земле. Сегодня вместе с Иваном Станиславовичем (Председателем КГБ Беларуси Иваном Тертелем. - Прим.) проведем очередное совместное заседание коллегий двух наших специальных служб. Хотел бы подчеркнуть, что наше взаимодействие равноценное, представляющее равный взаимный интерес. Что-то есть посильнее у нас, что-то посильнее у наших белорусских коллег, - сказал он. - Мы действительно в последние годы самым серьезным образом усилии взаимодействие в целях выявления и предупреждения всех внешних угроз, которые стоят перед нашими странами, перед Союзным государством Беларуси и России. У нас довольно серьезные планы в этом направлении двигаться, чтобы помогать, прежде всего политическому руководству наших стран, на основе развединформации, которую мы добываем, принимать выверенные, точные стратегические решения".