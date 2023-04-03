Встреча с губернатором Калужской области России Владиславом Шапшой

Белорусский и российский народы стали еще более сплоченными и сильными. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 3 апреля на встрече с губернатором Калужской области России Владиславом Шапшой.

"В последние годы - и мы это констатируем открыто - наши страны, Россия и Беларусь, стали значительно ближе друг к другу. И не только благодаря нашим взаимоотношениям на высшем политическом уровне, но, как всегда, благодаря нашим контактам с регионами Российской Федерации. Мы начали гораздо теснее работать на уровне правительств, предприятий и организаций, вместе искать выходы из сложившейся непростой ситуации вокруг наших стран. Это еще больше сплотило наши народы (мы это видим) и сделало их сильнее", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент убежден, что значительный вклад в рекордный товарооборот между Беларусью и Россией в 2022 году внесла также реализация договоренностей с руководителями российских регионов. И динамика контактов с Калужской областью здесь не исключение. "Они не прекращались ни на один день, благодаря чему у нас создан определенный задел. Не буду скрывать, наша цель - превысить планку в один миллиард долларов в торговле и добиться полной сбалансированности. Минск и Калуга должны извлекать максимальную выгоду от сотрудничества. Как свидетельствует опыт, наши экономики взаимодополняемы. Предприятия Беларуси и России естественным образом встраиваются в совместные производственные цепочки", - отметил Александр Лукашенко.

По его словам, это особенно востребовано сегодня, когда речь идет о промышленной кооперации, внедрении новых наукоемких технологий, импортозамещении.

"Мы хорошо знакомы с вашим потенциалом. Нас объединяет положительный опыт создания индустриальных парков и свободных экономических зон. Его особенно важно - наш потенциал - использовать после того, как из России ушли многие западные компании. Надо посмотреть, как мы могли бы встроиться в эти структуры и производить востребованную продукцию. То есть кооперация сейчас очень востребована, как никогда", - подчеркнул Президент.

Основу торгово-экономического сотрудничества между Беларусью и Калужской областью сегодня составляет строительная сфера, отметил Глава государства. Белорусские строители возводят в российском регионе жилье и социальные объекты. "Как мне докладывают, темпами и качеством выполняемых работ вы в общем-то довольны. Мы готовы к обстоятельному и предметному диалогу по этой теме и любые возможные замечания, предложения и пожелания по реализуемым проектам выслушаем", - сказал Александр Лукашенко.

Также Беларусь готова обеспечить потребности Калужской области в пассажирской, коммунальной и сельскохозяйственной технике. По словам Президента, имеющиеся финансовые инструменты позволяют сделать белорусские товары еще более привлекательными для потребителя.

"Инициированное Западом санкционное противостояние, естественно, нарушило сложившиеся международные логистические цепочки и в продовольственной сфере. Мы прогнозировали подобные сценарии и заблаговременно предприняли необходимые шаги. Как вам известно, Беларусь входит в число мировых лидеров по экспорту мясо-молочных продуктов. Уровень самообеспеченности за счет собственного производства практически по всем основным группам продовольствия у нас значительно превышает объем потребления", - констатировал Глава государства.

При этом перерабатывающая отрасль в стране постоянно модернизируется, заметил Александр Лукашенко. В Калужской области аграрный сектор тоже в приоритете. "Мы готовы оказывать, если это необходимо, содействие в развитии молочнотоварного производства, наладить поставку элитных семян белорусской селекции, а также высокопродуктивных кормов и премиксов от БНБК - нашей биотехнологической корпорации", - сказал Президент.

Александр Лукашенко отметил, что обозначенный круг направлений для взаимодействия далеко не исчерпан. "Между нами нет закрытых тем. Готовы выслушать все ваши предложения, которые будут незамедлительно приняты в работу", - подчеркнул он.

Глава российского региона в сваю очередь отметил: "Для Калужской области Беларусь - очень надежный и проверенный друг. Долгое время наше сотрудничество строится на принципах взаимного уважения, взаимной выгоды. И история отношений наполнена успешными проектами в промышленности, аграрной сфере, науке, образовании, культуре".

Он подчеркнул, что со вчерашнего дня Калужская область и Республика Беларусь стали еще ближе. "Мы прилетели первым после длительного перерыва регулярным рейсом из международного аэропорта Калуги в Минск. И уверены, что этой возможностью воспользуются и калужане, и жители Российской Федерации - наших близлежащих регионов, и белорусы. И просим вас поддержать нашу инициативу, если есть такая возможность, по организации встречного рейса белорусской авиакомпании в Калугу. Это сегодня пользуется огромным спросом у наших жителей", - заявил Владислав Шапша.

Губернатор поздравил Главу государства с прошедшим Днем единения народов Беларуси и России и отметил знаменитое белорусское гостеприимство. "Вместе с нами приехали многочисленные представители бизнеса, руководители областных министерств. И мы рассчитываем на очень насыщенную, плодотворную деловую программу", - отметил он.

У визита делегации из Калужской области есть и свои особенности. Он включает не только деловые переговоры, но и мероприятия по взаимодействию в сферах культуры и спорта. Из Калуги в Минск приехала труппа драматического театра - артисты в белорусской столице представят зрителям свой спектакль.

"Взяли с собой юношескую хоккейную команду, и завтра состоится хоккейный матч юниоров Калуги и Беларуси. Детский спорт мы поддерживаем очень активно. Для ваших лыжников и хоккеистов привезли в подарок лыжи и клюшки собственного, калужского производства. Будем рады, если они вам понравятся. Сами пользуемся ими очень активно", - рассказал Владислав Шапша.