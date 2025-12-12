Встреча со спецпосланником США в Беларуси Джоном Коулом

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел встречу со спецпосланником США в Беларуси Джоном Коулом.

"Я рад Вас видеть", - сказал Джон Коул при встрече с белорусским лидером.

"Я также", - ответил Президент.

"Джон, я поздравляю тебя с новым назначением (спецпосланником США в Беларуси. - Прим.). Ты сейчас главный по Беларуси у нас. Передайте Трампу, что мы что-то должны сделать в связи с этим. И мы сделаем", - отметил на встрече Александр Лукашенко.

Он также дал положительную оценку действиям своего американского коллеги - Президента США: "Говорят, что Трамп любит лесть. Но я не ради лести. Хочу сказать, что в последнее время он мне очень нравится своими действиями".

"У нас много вопросов. Мир меняется очень быстро, появляются новые проблемы, которые мы с вами должны обсудить. А возможно, и решить кое-какие вопросы", - добавил Президент, предваряя основной разговор.

Остальная часть встречи, как обычно, прошла за закрытыми дверями.