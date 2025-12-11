Встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Венесуэлы в России Хесусом Рафаэлем Саласаром Веласкесом

Президент Беларуси Александр Лукашенко 11 декабря провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Венесуэлы в России Хесусом Рафаэлем Саласаром Веласкесом.

"Совсем недавно мы с Вами обсуждали ряд проблем в наших взаимоотношениях, о ситуации вокруг Венесуэлы. Тогда договорились о том, что Вы должны согласовать некоторые вопросы с руководством Венесуэлы - Николасом Мадуро. Мы договорились, что после согласования некоторых проблем, вопросов Вы найдете время для того, чтобы приехать ко мне, еще раз встретиться и чтобы мы могли уже принять соответствующее решение, которое находится в нашей компетенции. А если нужно, потом мы подключим Президента Венесуэлы", - сказал Глава государства.