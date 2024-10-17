Встреча с учеными и участниками белорусских антарктических экспедиций

Президент Беларуси Александр Лукашенко 17 октября провел встречу с учеными и участниками белорусских антарктических экспедиций.

В самом начале встречи с учеными и полярниками Александр Лукашенко задал практико-ориентированный тон касательно научных исследований и работы в Антарктиде.

"Нам надо все эти мероприятия для дела в стране. На что в ближайшее время мы можем рассчитывать в практической плоскости?" - сделал главный акцент белорусский лидер.

Глава государства интересовался также возможностью коммерциализации представленных технических разработок.

Алексей Гайдашов, заместитель начальника Республиканского центра полярных исследований и начальник всех белорусских антарктических экспедиций, доложил, что в уникальных условиях Антарктиды испытываются сложные приборы, многие из которых лучше зарубежных аналогов, а некоторые вообще не имеют аналогов в мире.

Главе государства представили комплекс для регистрации геофизических сигналов, спектрометр MARS-B, погружной фотометр, солнечный спектральный альбедометр, комплекс мобильных метеорологических станций, погружной батискаф, компонентную базу лидара и иную технику.

Вниманию Александра Лукашенко также представили минералы и компоненты природной среды Антарктики, образцы флоры и фауны и другие экспонаты по тематике полярных исследований.

По словам Главы государства, когда-то сама идея присутствия Беларуси в Антарктике, как и освоения космоса, казалась абсолютно дерзкой, но эти научные вершины удалось покорить.

"Как вы знаете, мы эти невозможные научные вершины покорили", - сказал он.

В 2006 году Александр Лукашенко поддержал присоединение Беларуси к Договору об Антарктике. Тогда было важно сохранить наработанный в советское время научный потенциал и преемственность исследований и на имеющейся базе сформировать национальную научную школу.

"В зале много молодых людей. Значит, мы в свое время все сделали правильно. Молодежь идет в науку, растет новое поколение специалистов, развиваются отечественные научные школы, - констатировал Президент. - Буквально через неделю отправляется уже 17-я Белорусская антарктическая экспедиция. Это говорит об успешности проекта, который стал таким же стратегически важным, как строительство, допустим, Белорусской атомной станции, запуск космических спутников, полет в космос".

Александр Лукашенко отметил, что Беларусь по праву вошла в элитный пул государств, осваивающих Антарктику. Общепризнан высокий уровень развития отечественной науки и технологий.

"Сегодня на самом отдаленном от нас ледяном континенте развевается белорусский флаг. Только 30 стран присутствуют в данном регионе. И Беларусь - в том числе. Более того, мы имеем собственную научно-исследовательскую станцию "Гора Вечерняя" с полноценной инфраструктурой, современными научными лабораториями и не только. Что важно, там реализованы самые передовые технологические решения. И эти решения - наши, белорусские в том числе", - обратил внимание Глава государства.

"Мы обладаем серьезным научным, производственным потенциалом. Применяемое оборудование разработано нами для использования в экстремальных условиях, отдельные установки являются уникальными и не имеют аналогов в мире. Нам надо научиться не только их использовать, но и реализовывать - все должно приносить деньги. Жизнь такая", - сказал Александр Лукашенко.

Президент считает, что апробированные в Антарктике технологические и конструкторские решения и материалы было бы неплохо использовать в различных отраслях внутри страны. Глава государства предложил подумать, как исследования белорусских полярников могут быть уже сейчас применены в реальном секторе экономики.

"Это будет способствовать развитию компетенций и смежных направлений, стимулировать высокотехнологичные производства", - подчеркнул Александр Лукашенко.

"Очень важно, что мы продолжаем активно взаимодействовать с другими странами в деле освоения Антарктиды, - отметил Президент. - Особенно сейчас, когда сложная геополитическая обстановка требует поиска новых направлений сотрудничества, принятия эффективных решений для продвижения созидательных инициатив".

В пример Глава государства привел сотрудничество с Россией в деле освоения Антарктики. Это направление двустороннего взаимодействия не раз становилось предметом обсуждения на высшем уровне. "Поддержка будет оказываться. Да она и сейчас оказывается, претензий к России нет. Всяческая будет поддержка. Естественно, надо работать вместе, надо делиться результатами исследований и так далее", - сказал Александр Лукашенко.

По словам Президента, Антарктика - просто идеальный пример непредвзятых и конструктивных отношений между различными странами. "Слава богу, что кусок земли на планете еще есть, где можно устанавливать и развивать такие отношения", - добавил он.

"По большому счету, научные достижения в таких глобальных направлениях, как покорение космоса, развитие атомной энергетики, противодействие пандемиям, освоение полярных регионов, являются важным инструментом международной дипломатии", - подчеркнул Глава государства.

"Мне интересно услышать, что, начиная от климатических, экологических прогнозов и заканчивая изучением биоразнообразия и особенностей выживания организмов в суровом климате, мы могли бы в будущем использовать в науке и в нашей жизни. Ваши личные впечатления и истории мне также интересны. Край суровый, работа не из легких, да еще вдали от дома длительное время. Думаю, вам есть что рассказать", - добавил Александр Лукашенко.

Во время встречи Президент поделился и личным: "Я с большим, если вот так подумать, удовольствием, побывал бы на этом полюсе нашей планеты. Может, когда-нибудь мы там с вами и встретимся. И более детально не только обсудим, но, как в народе говорят, пощупаем все, что там существует и до чего можно добраться".

"Спасибо вам за то, что вы, увлеченные люди, умные люди, проникли в самые-самые тайны нашей планеты и пытаетесь это привнести в нашу жизнь", - подытожил Глава государства.

Александр Лукашенко на встрече еще раз подчеркнул, что желательно, чтобы результатом работы в Антарктиде были не только фундаментальные исследования, но и практические результаты. "Конкретные должны быть результаты. Мы не американцы и даже не россияне, у которых огромные запасы финансовых ресурсов. Они могут финансировать и на 100 лет вперед отдаленную перспективу. Может, и нам по каким-то направлениям надо на это смотреть, не хочу быть в ваших глазах ретроградом, - сказал он. - Сегодня нужен результат. На это тратятся огромные деньги, мы отвлекаем людские ресурсы. Должна быть динамика. Я вам по-народному скажу: ваш результат мы должны руками пощупать. А не то, что мы будем рассуждать и сами себя захваливать".

Глава государства поинтересовался, какая мечта у белорусских полярников, но именно с государственных позиций. В ответе на этот вопрос начальник Республиканского центра полярных исследований Владимир Рыжиков отметил, что белорусская станция и география исследований - это зона научных интересов страны, и результаты научных наработок уже в том числе используются в фармацевтике, микробиологии. В последнее время на континенте набирает популярность антарктический туризм, и это уже десятки тысяч человек, что приносит дивиденды тем государствам, которые этим занимаются. Беларусь пока не участвует в такой деятельности, но рассматривает это направление как одно из перспективных.

Кроме того, не исключено, что в будущем между мировыми игроками может развернуться серьезная борьба за континент, и в этом в том числе важно будет видеть и белорусские интересы.

В целом же работу белорусских полярников пока в большей степени рассматривают как дивиденды в будущее, чтобы быть в тренде мировых научных исследований и поддерживать определенный имидж Беларуси в мире.

Глава государства в этом плане указал, что аналогичным имиджевым проектом в свое время было и развитие космической сферы. Но в Беларуси есть крупные предприятия, которые работают, например, над созданием искусственных спутников Земли. "Поэтому я думал о космосе - имиджевый проект. Но я понимал, что у меня есть эти предприятия, которые должны практически работать, там люди должны быть заняты", - привел пример Александр Лукашенко.

То же самое касается и строительства в Беларуси атомной станции, что кроме имиджа принесло еще и практическую пользу.

То есть государство и впредь будет поддерживать работу полярников, но Президент подчеркивает, что не должно быть какого-то шапкозакидательства. И важно, чтобы "фундаментализм перерос в какой-то практицизм". "Я не страдаю какой-то гигантоманией, но, если мы уж туда пришли, значит, должно быть для страны видно, что мы там что-то получим. И желательно в нашей жизни. Да, надо в будущее смотреть. Я всегда об этом говорю. Но будущее хорошо, когда оно заземлено на настоящую жизнь. И на это я хочу вас ориентировать, - подчеркнул белорусский лидер. - Я в большей степени говорю то, что я должен сказать Академии наук и нашим ученым. Без ученых мы дальше двигаться не можем. Но наши ученые в большинстве своем закостенели".

На встрече в позитивном ключе было отмечено и сотрудничество белорусских полярников с коллегами из России. "Спасибо им. Вы, наверное, чувствуете эту истинно братскую руку", - отметил глава государства.

Александр Лукашенко в связи со скорым началом 17-й антарктической экспедиции поинтересовался у Алексея Гайдашова, нужно ли для полярников что-то еще, есть ли все необходимое. "Вы не должны быть хуже американцев там. И при первой же возможности, если у меня будет такая возможность, я с большим удовольствием там побуду. Я бы с удовольствием там побывал. Когда рассказывают - это одно", - сказал Президент.

"Хорошо, что вы чувствуете себя в безопасности, ваши родные и близкие. Это моя забота и работа. Моя, Правительства, вертикали власти. Мы это будем делать. Для того, чтобы вы спокойно там на научном и мирном фронте воевали. Но я вас прошу, чтобы вы все-таки были настоящими учеными. Сделал шаг, добыл что-то - где результат? По-настоящему", - призвал Александр Лукашенко.

Он поблагодарил ученых и полярников за работу и призвал не обижаться на жесткий тон: "Вы знаете, в какой ситуации мы живем. Хоть вы и далеко бываете от нас в сезон, но вы знаете, какая ситуация в стране и что сегодня непросто. Поэтому вот эти рассуждения, убеждения, что завтра мы что-то дадим… Сегодня нужно! От вас - завтра. Послезавтра будет поздно. Поэтому прекращать надо пустые разговоры. Должны быть действия! Действия, действия, действия!"

Председатель Президиума Национальной академии наук Владимир Гусаков во время встречи доложил об экспедиционной деятельности в регионе, о международном сотрудничестве и результатах научных исследований.

Беларусь начала свой путь по изучению Антарктики с 2006 года, напомнил Владимир Гусаков. В тот год страна присоединилась к Договору об Антарктике (наряду с 57 странами, из которых 29 имеют консультативный статус с правом голоса в принятии решений). "Наша страна является пока ассоциированным членом договора. Надеемся, что в ближайшее время мы тоже получим статус консультативной стороны", - сказал он. Для этого, по его словам, страной уже подана заявка, которая будет рассмотрена в 2025 году в Италии на совещании стран - участниц договора.

В 2007 году в стране создан республиканский центр полярных исследований, который в том числе занимался организацией белорусских антарктических экспедиций, подбором кандидатов, материально-техническим обеспечением, обеспечением создания и функционирования антарктической станции. С тех пор проведено уже 16 сезонных антарктических экспедиций, сейчас готовится 17-я.

Беларусь заключила 14 договоров о научно-техническом сотрудничестве в Антарктике с правительствами и организациями из 9 стран (Россия, Болгария, Турция, Новая Зеландия, Великобритания, Франция, Финляндия, Германия, Украина), налажено стратегическое взаимодействие с Россией, тесная научно-техническая кооперация, взаимный обмен научным персоналом. "Членство Беларуси в международных сообществах по исследованию и освоению Антарктиды, а также тесное взаимодействие участников антарктических экспедиций с зарубежными коллегами позволяет выгодно позиционировать нашу страну как полноправного партнера, который вносит значительный вклад в исследование данного континента", - убежден руководитель НАН.

Говоря о результатах научных исследований, он пояснил, что результаты, полученные в Антарктике, являются эксклюзивными и имеют фундаментальный характер. Исследования Беларуси в Антарктике - это исследования параметров атмосферы, озоносферы, геологические, геофизические, сейсмологические и метеорологические наблюдения, аэрокосмическое изучение природных объектов, комплексный анализ биологического разнообразия и мониторинг природных экосистем.

Руководитель НАН обратил внимание на практическую направленность исследований: "Например, благодаря прозрачной атмосфере, данный регион подходит для предполетной калибровки оптической аппаратуры нашего космического аппарата, в связи с чем создан эталонный полигон вблизи станции".

"Научные работы, проводимые в Антарктиде, способствуют развитию смежных направлений, в том числе разработке отечественного оборудования, приборной базы для функционирования в экстремальных условиях", - добавил он.

По оценкам ученых, регион обладает богатыми минеральными, биологическими ресурсами, а в недрах содержатся значительные запасы полезных ископаемых (нефть, природный газ, уголь, золото, серебро, молибден, уран). Однако в соответствии с договором об Антарктике определено использование региона только в мирных, научных целях, на международном уровне действует запрет на разработку и добычу полезных ископаемых до 2049 года.

В завершение Владимир Гусаков поблагодарил Главу государства за комплексную поддержку деятельности в регионе Антарктики и обратился с просьбой рассмотреть возможность переименовать отечественную антарктическую станцию "Гора Вечерняя" в станцию "Белорусская". В настоящее время в Антарктике размещено около 70 научных станций 30 государств, включая белорусскую. В ее состав входят служебно-жилые, технологический, природоохранные объекты, приборные комплексы и научные стационары. Это позволяет обеспечить безопасные условия работы полярников (до 15 человек) и организовать исследования в области биологии, физики атмосферы, климатологии, геофизики и геоэкологии.

Алексей Гайдашов отметил, что возможности белорусской антарктической станции позволяют развивать многие научные направления.

Он обратил внимание: "Мы не зависимы от импорта. По стратегии с 2006 года у нас были технологические разработки станции, разработки приборов, одежда, питание - все свое. Мы базируемся на этом".

"И события последних пяти лет показали, что мы были правы, - сказал начальник антарктических экспедиций. - Мы спокойны сейчас с точки зрения жизнеобеспечения и обслуживания станции".

Александр Лукашенко на встрече с учеными и участниками белорусских антарктических экспедиций поддержал предложение определить в Беларуси статус полярника.

Соответствующий вопрос на встрече поднял замначальника Республиканского центра полярных исследований и начальник всех белорусских антарктических экспедиций Алексей Гайдашов. Он предложил на нормативном уровне определить такой статус, ведь сейчас полярники, по сути, являются сезонными работниками.

"По статусу надо определиться и внести предложения", - поручил белорусский лидер.

Один из основных вопросов здесь - сохранение стажа, так как полярники на время экспедиций вынуждены увольняться с основного места работы, а по возращении - вновь искать себе место. "Это единичные люди. Поэтому посмотрите. Медицинское обслуживание и так далее", - согласился Глава государства.

Еще одна просьба от Алексея Гайдашова заключалась в некоторых корректировках законодательства о закупках в том, что касается нужд полярников. Порой эта процедура может быть достаточно сложной, а нужно приобрести что-то конкретное, и альтернативы быть не может. "Наша главная задача - безопасность. Мы работаем долгий срок в автономном режиме", - отметил он.

Александр Лукашенко предложил, чтобы подобные решения по закупкам точечно для антарктических экспедиций принимал руководитель НАН Беларуси. "Думаю, для полярников это будет идеальный вариант", - согласился Алексей Гайдашов.

Участники встречи подарили Президенту минерал эндербит.

Возраст этого минерала - около 4 млрд лет. Он являет собой основу кристаллического фундамента Земли.

Выход минерала на земную поверхность отмечен только в Антарктиде. Подаренный Главе государства экземпляр был добыт в районе белорусской антарктической станции "Гора Вечерняя".

Еще один подарок от участников 16-й Белорусской антарктической экспедиции - государственный флаг Беларуси, развернутый в труднодоступном районе Антарктиды.

Государственный флаг Республики Беларусь был развернут 20 января 2024 года участниками авангардной 16-й белорусской антарктической экспедиции Алексеем Гайдашовым, Виталием Хилько, Егором Корзуном в конечной точке маршрута многодневного научного похода в труднодоступный неисследованный район Антарктиды. Это гора Марринер в горном массиве Най.

Размер флага в развернутом виде - 500x1000 мм. Флаг размещен в подарочной упаковке с надписью "Президенту Республики Беларусь А.Г.Лукашенко от 16-й Белорусской антарктической экспедиции, 2024 год".

С 2006 года проведено 16 белорусских антарктических экспедиций, в которых принял участие 51 отечественный ученый и специалист, 22 человека из них - два и более раз.