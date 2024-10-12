Торжественная церемония чествования аграриев фестиваля-ярмарки "Дажынкі-2024" в городском поселке Корма

Президент Беларуси Александр Лукашенко 12 октября принял участие в торжественной церемонии чествования аграриев на фестивале-ярмарке "Дажынкі-2024" в городском поселке Корма Гомельской области.

По прибытию в Корму Александр Лукашенко прежде всего поинтересовался у председателя Гомельского облисполкома Ивана Крупко, какие у местной власти планы по развитию региона. "Зимой вы мне ответите, что мы будем делать с Гомельской областью", - сказал Глава государства.

Президент ознакомился, как был благоустроен к празднику городской поселок. Глава государства, в частности, осмотрел территорию физкультурно-оздоровительного комплекса "Сож". Здесь есть лыжероллерная трасса, открытая хоккейная площадка, тренажерный зал, стадион с искусственным покрытием, бассейн, ряд других сооружений. ФОК введен в строй как раз к "Дажынкам". В планах местной власти реконструкция и строительство спортивных объектов и в других районах Припятского Полесья, прежде всего в так называемых чернобыльских.

"Это все хорошо, но для социальной базы, которую вы построили, должно быть производство. Думайте в целом по Гомельской области, что будем делать. Все это красиво, а показатели? Для того чтобы были показатели, нужны люди. Надо организовать этих людей, заинтересовать. Думайте в целом о Гомельской области, что будем делать, - поставил задачу Президент. - Земли надо возродить, мелиорацию надо провести и культура земледелия должна быть идеальная".

Во время церемонии чествования передовиков уборочной кампании Александр Лукашенко заявил: "Так уж повелось, что самая горячая пора у крестьянина - весна и лето, а "Дажынкі" мы всегда отмечаем под лучами не очень яркого осеннего солнца. Но это не беда: такая погода Гомельщине и всей стране очень нужна. И вам, труженикам цеха под открытым небом, к переменам не привыкать. Низкий поклон за ваш труд. За терпение и умение работать вопреки всем невзгодам и обстоятельствам (это очень характерно для нашей Гомельщины). Таким, от которых даже могут опуститься руки. Но не у вас".

Глава государства рассказал, как возрождалось сельское хозяйство в регионе после чернобыльской катастрофы: "Нам пришлось лицом к лицу столкнуться с огромной человеческой трагедией. Казалось, это тупик и выхода нет. Вспомните те времена. Нас тогда убеждали: жить здесь нельзя. Про территории надо забыть, все бросить и уйти, людей отселить. Что дальше с землями будет, с этим краем - как бог даст. Мы категорически тогда отвергли такие предложения. Я понимал: обеспечить достойную жизнь в чернобыльских районах в реалиях развала 90-х годов - задача почти невыполнимая".

Президент отметил, что никто ничего подобного в те времена никогда не делал. Да и не знали, как делать. "И никаких рецептов не существовало. Но решение было принято: мы наших людей на произвол судьбы не бросили, - подчеркнул Глава государства. - И тогда мы сделали абсолютно правильный выбор, и это стало первым шагом. И, как видно с позиции сегодняшнего дня, шагом смелым. Шагом к возрождению наших земель".

"Мы подключили ученых и на практике нашли способы получать чистую продукцию. С этого начался наш путь к возрождению сельского хозяйства в так называемых загрязненных районах. Чтобы окончательно вернуть регион к нормальной жизни, мы предприняли следующий шаг: газифицировали населенные пункты, создали новые рабочие места, привели в порядок школы, больницы, дома культуры", - сказал Александр Лукашенко.

Работа была проделана колоссальная. В Беларуси реализовали шесть масштабных государственных программ, по которым на ликвидацию последствий аварии за эти годы было направлено более $23 млрд только бюджетных средств и примерно столько же внебюджетных. В сельскохозяйственный оборот возвратили около миллиона гектаров земли и полмиллиона гектаров - в лесной фонд.

Продукция сельского хозяйства Гомельской области сегодня пользуется популярностью на международных рынках, и в ее качестве никто не сомневается. За рубежом ценится и лесная продукция предприятий Гомельщины. "Это для меня важнейший фактор того, что мы тогда поступили правильно, и люди здесь живут", - заявил белорусский лидер.

По его словам, иначе и нельзя было поступить: где бы тысячи и тысячи людей нашли себя, покинув родные районы и потеряв связь с корнями? А "отрывать" от родной земли их уже начали - безответственные политики, которые на чернобыльской теме пытались поднять свой авторитет, при этом ни разу даже не посетив пострадавшие районы.

"И самое сложное было развернуть этот корабль в обратном направлении. Мы с вами это сделали. Вы это сделали. Да, у вас сегодня непросто в сельском хозяйстве (будем откровенно говорить), в промышленности нормально. Но я благодарен вам за то, что вы меня тогда услышали и не сбежали, что остались в своих домах. И мы будем делать все для того, чтобы вы никогда не упрекнули мое поколение в том, что мы вам уделили мало внимания. Это главная моя задача и всех членов Правительства", - подчеркнул Президент.

Он отметил, что молодая суверенная республика, осколок огромной и богатой империи, практически без помощи извне справилась с последствиями вселенской техногенной катастрофы. Cвоими руками и своим умом, соединяя науку и практику, житейскую мудрость и знания, констатировал Глава государства. "Мы преодолели беду, потому что перестали ныть, стенать и на кого-то рассчитывать. Так и сейчас: только своим умом, своими силами мы можем что-то сделать, - убежден Александр Лукашенко. - Сегодня можно говорить о достойном результате, вы его видите (хотя, может быть, и не тот, который должен быть). Вопреки мрачным прогнозам и многолетним предубеждениям вы здесь живете".

"Сейчас Гомельская область - высокоразвитый промышленный и аграрный регион с большим туристическим потенциалом, - подчеркнул Глава государства. - Мы сохранили доступ к богатым и очень востребованным ресурсам, поэтому имеем возможность добывать не только торф, но уголь, нефть, калий. Занимаемся планомерным развитием этих территорий в рамках чернобыльской программы и думаем о новых горизонтах".

По словам Президента, есть договоренности изучить недра Гомельской области. "И мы обязательно найдем там нефть (в советские времена скважины пробурили и бросили). И мы эти деньги направим на развитие нашей Гомельщины", - заявил Глава государства.

Он отметил, что природа постоянно бросает аграриям новые вызовы: меняются климат и структура земледелия, приходится постоянно бороться с засухами и сильными ветрами. Гомельская область, по его словам, - наглядный тому пример.

"Жизнь не дает нам возможности почивать на лаврах. Вспомните недавний июльский ураган. Основной удар стихии пришелся на нашу Гомельщину. Сильно пострадали в том числе и леса. Их надо восстановить. И я вчера предложил это сделать сообща", - сказал Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул, что лес - это жизнь. "Давайте проведем акцию и высадим новые деревья на поврежденных участках. Сделаем это вместе, толокой, как всегда это было в Беларуси", - призвал Глава государства.

"Пришло время сделать очередной шаг. За следующую пятилетку необходимо адаптировать стратегию и тактику использования потенциала Гомельского региона. Одна пятилетка - и регион должен измениться и внешне, и внутренне, особенно в производстве, - поставил задачу Президент. - Вы будете активно участвовать в новой программе для Полесья, а также усилим, уделим особое внимание чернобыльской программе. Должен дать результат и "Один район - один проект".

Одновременно не следует забывать и о мелиорации, обратил внимание Александр Лукашенко, ведь для Гомельской области она не менее значима, чем для Бреста.

"И уже через два-три года нужна хорошая прибавка по всем направлениям. Вы сделали с новым губернатором первый только шажок, даже не шаг, к тому, что было ему поручено. Мы, конечно, будем вас поддерживать и помогать, но прежде всего вы должны свой край возродить", - заявил Глава государства.

"Климат, говорят, стал мягче. Значит, давайте будем заниматься виноградом, персиками, арбузами. В этом и должна быть ваша особенность: надо производить то, что другие в силу природных условий не могут и на что имеется спрос", - сказал Президент.

Глава государства вспомнил, что в свое время выращивание лука в Беларуси начиналось с Гомельской области, а до этого его импортировали. "Точно так и сейчас надо производить новые культуры, которые мы завозим неизвестно откуда. То, что людям нашим прежде всего надо, и то, что продать можем на внешних рынках", - отметил Президент.

Он обратил внимание, что Гомельская область сегодня успешно занимается выращиванием фруктов, овощей, ягод. Производит в масштабах всей страны до 45% овощного горошка, четверть объема лука и почти 100% спаржевой фасоли.

"Работа, конечно, ведется, но разворачиваемся мы очень медленно. Нужно ускоряться. Нельзя отстать: отстанем, остановимся, не дай бог, - затопчут те, кто следом. А еще области необходима устойчивость в результатах, в эффективности работы. Надо научиться в любой сезон при любых условиях получать надои, привесы, урожайность на уровне выше средних по стране. Без спадов и провалов. Это задача в том числе и нашей науки, подключайте ее зимой", - потребовал Президент.

Глава государства рассчитывает, что в реализации обновленной программы развития Полесья, и не только в ней, заметное место найдут молодые ученые со своим свежим взглядом, новыми разработками, инновационными идеями и изобретениями.

"Когда есть цель, понятно, куда идти. Наша цель никогда не менялась - сделать нашу Беларусь сильнее, красивее, богаче и все более независимой, - заявил Президент. - Сделать так, чтобы не только мы, но наши дети и внуки жили на своей земле своим умом. Чтобы никогда никто не смел ими понукать".

Глава государства отметил, что на фестивале собрались лучшие из лучших. Люди, которые своим трудом приумножают достижения страны.

"И как добиваться поставленных целей, вы знаете не хуже меня. Вижу, как любите вы свой край. Со времени моего последнего посещения он стал краше. И в этом преображении - частичка труда каждого из вас, ваши забота о малой родине, преданность корням и мечтам о будущем, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Вы - настоящие патриоты. Огромное вам спасибо за трепетное отношение к родной земле. Спасибо вам огромное за труд, за поддержку того курса, которым идет наша страна".

На фестивале-ярмарке "Дажынкi-2024" Президент вручил госнаграды труженикам села.

Орденом Почета Глава государства наградил водителя ОАО "Калининский" Добрушского района Александра Старотиторова. Медаль "За трудовые заслуги" из рук Президента получили водитель агрокомбината "Холмеч" Речицкого района Александр Забиран, тракторист-машинист ОАО "Отор" Чечерского района Михаил Миненков и тракторист-машинист ОАО "Знамя Родины" Гомельского района Николай Чигоревский.

Нагрудный знак к почетному званию "Заслуженный работник сельского хозяйства Республики Беларусь" Александр Лукашенко вручил директору ОАО "Звезда" Чечерского района Галине Трибунах, а специальные листы об объявлении Благодарности Президента - ведущему инженеру-технологу Полесского производственного участка ОАО "Милкавита" Светлане Атрощенко и трактористу-машинисту КСУП "Судково" Хойникского района Елене Волковой, оператору автомата по производству вареных колбас мясоперерабатывающего цеха Жлобинского мясокомбината Раисе Дегтяревой, оператору машинного доения ОАО "Путь Ильича" Лельчицкого района Светлане Жогло, главному зоотехнику-селекционеру ОАО "Тихиничи" Рогачевского района Тамаре Каравицкой, главному зоотехнику СПК "50 лет Октября" Речицкого района Нине Пищик, водителю грузового автомобиля ОАО "Имени Жукова" Брагинского района Владимиру Шахницкому.

Благодарности Президента также были удостоены коллективы работников сельскохозяйственного унитарного предприятия "Полесье-Агроинвест" Петриковского района и ОАО "Тихиничи" Рогачевского района. Последним Глава государства также подарил сертификат на трактор "Беларус".

После церемонии награждения Александру Лукашенко вручили праздничный каравай от хлеборобов Гомельщины - как символ мирного и созидательного труда, а также тканый пояс-оберег.

"Жители Гомельской области искренне благодарны вам за особую теплоту и заботу. Благодаря вашим решениям наши территории, которые пострадали от радиационного загрязнения, сегодня устойчиво развиваются. Это видно на примере Кормянского района. И хочу заверить, что так будет и далее", - заявил председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко.

Он отметил, что в белорусской национальной культуре заключены колоссальные духовные богатства и их хранителями в Гомельской области являются знаменитые неглюбские ткачихи. Именно они и соткали рушник для Главы государства. "Который и вас защитит, и поможет сохранить нашу родную и любимую Беларусь", - сказал председатель Гомельского облисполкома.

На фестивале Александр Лукашенко также принял участие в торжественном проведении обряда дожинок "Замыкание Земли". На сцену вынесли колесо благодарения с завязанными на нем поясами районов Гомельской области. Пояс Кормянского района на колесе завязал Президент, таким образом замкнув круг.

"Еще раз спасибо вам за ту преданность, верность своей земле. Мы живем в непростое время, и вам гомельчанам очень непросто. Вы знайте, что мы тогда в трудные времена, когда была страшная голытьба, когда было нечего есть и надеть, вас не бросили, мы вас не бросим и сейчас. Мы всегда будем знать, что вы нуждаетесь в мире и защите. Помните: мы будем жить в мирной, нормальной стране", - резюмировал белорусский лидер.