Президент Беларуси Александр Лукашенко 15 октября заслушал доклад о совершенствовании социальной поддержки населения.

На доклад к Главе государства были приглашены вице-премьер Игорь Петришенко, Замглавы Администрации Президента Александр Егоров, Министр труда и социальной защиты Наталия Павлюченко, Министр финансов Юрий Селиверстов, Председатель Федерации профсоюзов Беларуси Юрий Сенько.

"Речь пойдет на нашем совещании о вопросах социальной поддержки, как мы их называем, уязвимых категорий наших граждан. Тема важная. Социально ориентированное государство. Ясно, что в такой ситуации, при такой политике мы и пенсионеров, и инвалидов, и детей-сирот должны поддерживать. Ну и вообще по тому, как мы решаем эти вопросы, судят о власти", - сказал Глава государства.

"Социальные программы, между прочим, у нас в стране очень обширные. Наша экономика представляет возможность направить больше денег именно в данную сферу, что мы и делаем. Но я уже несколько раз говорил: и перебора и здесь быть не должно. Мы должны, принимая те или иные решения, всегда понимать, в какой ситуации мы находимся. И обязательно понимать, что можем мы сегодня принимать, что не можем. И, самое главное, выполним ли мы это. Принятые решения должны исполняться", - подчеркнул белорусский лидер.

Главе государства был представлен проект документа в этой сфере. "За столом разработчики соответствующего документа. Хотел бы услышать ответы именно на эти вопросы: что вы предлагаете принять и сможем ли мы это выполнить? И, самое главное, надо ли нам это, - сказал Александр Лукашенко. - Никакого соревнования здесь быть не должно: кто-то будет говорить, что у нас денег не хватит, а кто-то будет выступать в роли какого-то великого благодетеля - с позиции поддержки нашего населения".

Одним из вопросов была поддержка пенсионеров.

"Пенсионеры. Мы в этом году дважды поднимали пенсии. 10% и 5%. Пенсионеры есть пенсионеры. Их мы поддерживали и будем поддерживать. Они должны жить нормально", - подчеркнул белорусский лидер.

"Есть один вопрос, приятный, я бы сказал, вопрос со стороны пенсионеров. Из тех, кто ушел на пенсию, отдельные люди хотят работать. Об этом и профсоюзы заявляют и так далее. Естественно, для того, чтобы люди работали, должны быть созданы нормальные условия. Ну и востребованность на рынке труда, как известно, очень большая", - отметил Глава государства.

Александр Лукашенко подчеркнул, что те, кто может работать, они сами предлагают свои услуги на рынке труда: "Что здесь плохого? Если человек желает, надо дать ему такую возможность работать".

"Есть обращения некоторых пенсионеров по поводу порядка обращения за пенсией, назначения пенсии. Надо дебюрократизировать полностью этот процесс. По максимуму надо дебюрократизировать", - подчеркнул белорусский лидер.

"Процедура должна быть конкретная: пара дней - и человек пошел на пенсию, оформил себе пенсию", - конкретизировал поручение Александр Лукашенко.

На встрече также обсуждалась поддержка многодетных. По этому поводу Глава государства подчеркнул, что в Беларуси продолжат оказывать поддержку этой категории граждан, но подход должен быть дифференцированным. "Чохом тут работать нам нельзя, - обратил внимание Александр Лукашенко. - Да, мы будем поддерживать тех, кто рожает детей, особенно у которых пятеро детишек и больше (есть и такие)".

Президент подчеркнул, что в Беларуси государство оказывает поддержку многодетным по ряду направлений, в том числе в решении жилищного вопроса. Но при этом важно, чтобы такая помощь была адресной и попадала тому, кто в ней на самом деле нуждается.

"По жилью мы сто процентов решим вопрос, а это - наиважнейший вопрос. Мы также решаем вопрос по семейному капиталу. Приняли очень серьезные решения. Поэтому тут нам надо очень аккуратно действовать и смотреть, что нам надо, что не надо. А главное - мы можем или не можем. "Вертолетных" денег быть не должно. В этой проблеме я уже обращал ваше внимание не один раз - чтобы не чохом принимать решения", - заявил Глава государства.

В этой связи Президент обратился к случаям, когда социальная поддержка многодетным не доходит непосредственно до детей из-за нерадивых родителей.

"Мы должны, мы помогаем детям. Поэтому деньги должны дойти до детей. Ну что тут темнить друг перед другом - много еще семей, которым вообще в руки нельзя давать деньги, потому что через двое суток этих денег не становится, они исчезают, пропиваются, откровенно говоря. Поэтому нам и здесь надо установить определенный контроль за определенными семьями", - поручил Александр Лукашенко.

Президент потребовал усилить адресность социальной поддержки.

"Позицию мою вы знаете: мы должны поддерживать тех, кого надо поддерживать, а тот, кто должен работать и зарабатывать сам, - должен работать и зарабатывать", - отметил Глава государства, подчеркнув, что в обратном случае результатом такой поддержки станет иждивенчество.

В качестве примера такой ошибочной социальной политики Александр Лукашенко привел Германию и другие страны Западной Европы. "Сейчас поднимают на Западе очень серьезно вопрос миграционной политики. А откуда он возник? С приглашения в Германию (работать некому) людей. И больших денег, которые они выдавали тем людям, которые приезжали. Сегодня спохватились. А открутить назад в такой мощной стране, как Германия, сложновато. Да и силы воли не хватает у определенных политиков", - отметил Президент.

"Поэтому мы сами себя не должны загонять вот в эту ловушку. Ни в коем случае, - подчеркнул Глава государства. Надо (если есть такая необходимость. - Прим.) - надо помочь. Но деньги должны дойти тому, кому мы помогаем, кому мы хотим помочь".

При этом Президент подчеркнул, что, принимая те или иные решения в сфере социальной поддержки, нужно учитывать нынешнюю непростую ситуацию.

"Можем или не можем? Какой от этого будет эффект?" - ориентировал чиновников Глава государства.

Александр Лукашенко одобрил проект указа по социальной поддержке, но отдельные положения документа еще предстоит доработать.

В частности, предлагаемые изменения касаются снятия ограничения по размеру пенсий у работающих пенсионеров, администрирования (расчетов) и назначения пенсий для будущих пенсионеров, пенсионного обеспечения для многодетных родителей, родителей детей-инвалидов, а также возможностей получения пенсии на дому.