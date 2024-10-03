Встреча с Премьер-министром Азербайджана Али Асадовым

Президент Беларуси Александр Лукашенко 3 октября встретился с Премьер-министром Азербайджана Али Асадовым.

"Несмотря на разного рода перипетии на международной арене, по нашим отношениям, Беларуси и Азербайджана, вы и мой друг, мой очень близкий друг и брат Ильхам Гейдарович (Алиев, Президент Азербайджана. - Прим.) должны знать, что закрытых тем в отношениях между Беларусью и Азербайджаном нет, - подчеркнул Глава государства. - При этом мы не нарушаем никакие нормы международного права, мы не дружим против третьих стран, мы делаем свое дело во имя наших народов".

Президент отметил, что теплые отношения между двумя странами сложились еще со времен руководства Азербайджаном Гейдара Алиева: "Мы были очень дружны, мы всегда находили взаимопонимание и поддержку. И я часто Ильхаму Гейдаровичу, нынешнему Президенту, говорю: слава Богу, что нам удалось сохранить тот уровень отношений, который был у нас с его отцом".

"Поэтому милости просим в Беларусь. Вы для нас близкий человек, вы представляете очень близкую страну", - добавил Александр Лукашенко. Президент обратил внимание, что Азербайджан относится к числу наиболее близких для Беларуси стран наряду с Россией.

Глава государства отметил необходимость реализации договоренностей, достигнутых между сторонами во время государственного визита Александра Лукашенко в Азербайджан в мае 2024 года. Эта тема, как рассказал Президент, обсуждалась им накануне с Премьер-министром Беларуси Романом Головченко с акцентом на экономических аспектах двусторонних отношений: "Никаких проблем нет. Единственное, что он сказал: "Желательно, чтобы быстрее". Это хорошо, что в Правительстве Премьер-министр понимает, что надо сегодня быстрее, быстрее, потому что время такое".

"Если в результате сегодняшнего визита и вашего пребывания в Беларуси мы найдем возможность ускориться, мы обязательно ускоримся. Мы как президенты вам мешать не будем, препятствовать этому не будем", - заверил белорусский лидер.

Александр Лукашенко также обратил внимание на наличие взаимной поддержки Беларуси и Азербайджана на международных площадках. "У нас проблем нет, мы поддерживаем друг друга, поддерживали и будем поддерживать. Я очень благодарен Правительству Азербайджана и Президенту за ту колоссальную поддержку, которую они нам оказывают", - сказал Глава государства.

"Наши отношения - это хорошее переплетение межгосударственных и личных отношений. Наши личные отношения вплетены в ткань межгосударственных отношений, и это способствует тому уровню, который мы имеем по взаимоотношениям, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Скажите, что мы можем сделать для Азербайджана, мы все сделаем. Так было до сих пор, так будет и дальше. Уверен, что и Азербайджан сделает для нас все, на что он способен. Потому что так было всегда".

В свою очередь Али Асадов поблагодарил за возможность встречи. "Для меня и для нашей делегации это большая честь", - сказал он.

Премьер-министр передал Александру Лукашенко приветствие и наилучшие пожелания от Президента Азербайджана Ильхама Алиева: "Он поручил мне передать дружеский и братский привет".

Али Асадов подчеркнул, что между Беларусью и Азербайджаном исторически сложились дружеские отношения, и Президент Азербайджана придает им особое значение. Важно также, что добрые отношения сложились и на уровне лидеров стран.

"Мы, члены правительств, обязаны и с большим удовольствием выполняем то поручение, которое поставили перед нами наши руководители", - заявил Премьер-министр.

Он напомнил, что по итогам государственного визита Президента Беларуси в Азербайджан в мае текущего года главами государств перед правительствами был поставлен ряд задач, которые теперь являются дорожной картой для совместной работы. "Мы приехали в Беларусь с большой делегацией", - отметил Али Асадов.

Премьер-министр от имени Президента Азербайджана также возобновил приглашение Александру Лукашенко посетить Конференцию сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая состоится в ноябре текущего года в Баку.

"Раз Ильхам говорит, значит, будем", - сказал Президент Беларуси.

"Мы особое значение придаем Вашему личному участию, которое этой Конференции придаст особый статус", - подчеркнул Али Асадов.