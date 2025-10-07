Встреча с Султаном Омана Хайсамом бен Тареком Аль Саидом

Президент Беларуси Александр Лукашенко и Султан Омана Хайсам бен Тарек Аль Саид продолжили начатое накануне общение в неформальной домашней обстановке. Глава белорусского государства пригласил Высокого оманского гостя к себе домой.

Совместная работа продолжилась сначала в формате встречи, а затем - рабочий завтрак.

"Сегодня с утра я уже приветствую Вас у себя дома. Спасибо, что Вы заехали ко мне. Я думаю, что после вчерашних ваших переговоров у вас уже было время принять какие-то решения, возможно, обдумать какие-то вопросы нашего сотрудничества. Но Вы должны знать, что Вы - желанный гость в Беларуси, в том числе в моем доме", - заявил Александр Лукашенко.

"Счастлив быть у Вас дома!" - сказал по приезде Султан Омана.

"Вот такая у нас Беларусь. Лес, лес, деревья, - отметил Президент, говоря об окружающей природе. - То, чего не хватает в Омане, есть у нас".

"Очень красиво. Да, Вы правы", - согласился Хайсам бен Тарек Аль Саид.

На встрече он еще раз подчеркнул, что действительно рад быть в Беларуси: "Большое спасибо за ваше гостеприимство. Мы поражены красотой вашей страны и Минска. И со вчерашнего дня Вы говорили и я говорил со своими людьми о многих проектах, которые будут взаимовыгодны для наших стран".

"Вчера, господин Президент, Вы предложили обменяться посольствами в Минске и Маскате. Мы приветствуем это", - сказал Султан Омана.

Александр Лукашенко по этому поводу сказал: "Мы приняли решение. И мы обязательно реализуем этот замысел. Это вполне прагматично. Не потому что мы с вами старые друзья. А потому, что это прагматично. Мы начинаем серьезное торгово-экономическое сотрудничество. И послы будут здесь как локомотивы, моторы развития нашего сотрудничества".

По завершении встречи Александр Лукашенко лично проводил Хайсама бен Тарека Аль Саида в аэропорту.