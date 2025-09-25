Встреча с Премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом Али

Президент Беларуси Александр Лукашенко в Москве на полях Глобального атомного форума встретился с Премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом Али.

"Хорошо, что мы с вами встретились. Есть о чем поговорить. Тем более договориться о будущем. У нас выстраивается неплохая повестка наших взаимоотношений. Мы обозначили те направления, по которым можем и должны сотрудничать. Мы знаем, в чем нуждается Эфиопия, - то, что есть у нас. Мы хорошо знаем, в чем нуждаемся мы, и это есть в Эфиопии. Надо нам углубляться, доводить товарооборот до серьезных объемов. Потому что наши экономики на это способны, - сказал Александр Лукашенко. - В плане торгово-экономических отношений я публично должен сказать, что у нас нет закрытых тем, мы можем сотрудничать по всем направлениям. Начиная от сельского хозяйства, продуктов питания, создания совместных предприятий в Эфиопии. А также военно-техническое сотрудничество. Все, что мы можем, мы готовы с вами по этим направлениям работать".

Президент предложил до конца текущего года создать план - дорожную карту сотрудничества Беларуси и Эфиопии. "Прописать не только направления, но и конкретные цифры, на которые мы должны выйти, начиная от общего товарооборота до поставки нашего оборудования, техники в штуках. И наоборот - поставки Эфиопии в Беларусь", - подчеркнул Глава государства.

Он заверил, что МИД Беларуси готов оперативно осуществить эту работу по выработке плана действий на ближайшие годы.

Александр Лукашенко также пригласил Премьер-министра Эфиопии в Беларусь, чтобы посмотреть на интересующие предприятия и направления. "Мы ничего от вас скрывать не будем", - отметил Президент.

В свою очередь Абий Ахмед Али сказал: "Мы хотели бы нарастить взаимодействие в торговле и экономике. Есть ряд направлений, по которым мы можем работать вместе. Один из таких секторов - сельское хозяйство. Мы знаем, что в Беларуси есть хорошее производство тракторов. И совместное производство может быть рассчитано не только на Эфиопию, но и для всего востока Африки".

Другим важным направлением Премьер-министр назвал строительство. Эфиопия готова к совместному производству оборудования в этой сфере и также с прицелом на рынки третьих стран.

"Также мы хорошо знаем о ваших возможностях в военно-техническом сотрудничестве, той поддержке, которую вы можете оказать для нашей страны", - добавил Абий Ахмед Али.