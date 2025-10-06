Президент Беларуси Александр Лукашенко 6 октября провел переговоры с Султаном Омана Хайсамом бен Тареком Аль Саидом во Дворце Независимости.

Официальным переговорам Главы белорусского государства и Султана Омана предшествовала торжественная встреча во Дворце Независимости с участием роты почетного караула и исполнением государственных гимнов, а также церемония фотографирования.

Глава белорусского государства в начале встречи обратил внимание, что договоренность о визите Султана Омана была достигнута в декабре 2024 года, во время визита белорусского лидера в Оман. Таким образом, прибыв с визитом в Минск, Хайсам бен Тарек Аль Саид, можно сказать, сдержал обещание. "Хочу официально заявить, что вы - человек слова: пообещали приехать - приехали", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент отметил, что в средствах массовой информации визит Султана Омана в Минск называли историческим. "Я эту точку зрения разделяю", - сказал белорусский лидер.

Александр Лукашенко, обращаясь к высокому гостю, подчеркнул: "Хочу, чтобы вы понимали: мы преисполнены желания сделать все, чтобы между нашими странами были наилучшие отношения".

Глава государства также отметил хорошую подготовку, предшествовавшую визиту. Сторонам, по его словам, удалось выйти не просто на заявления о намерениях, а на конкретные договоренности. И лидерам двух стран предстоит обсудить пути реализации этих договоренностей. В частности, подготовлена и запланирована к подписанию дорожная карта по развитию двустороннего сотрудничества. "То есть дорожная карта есть. Для нас (руководителей государств. - Прим.) работа одна - согласовать этот план совместных действий и, конечно, проконтролировать, чтобы он был реализован", - отметил Александр Лукашенко.

Президент заверил, что в том регионе, где расположен Оман, для Беларуси нет более близкой страны, чем эта. "Поэтому мы готовы с вами по всем направлениям иметь отношения. Хочу вас заверить, что если мы договоримся по какому-то вопросу, мы обязательно исполним его", - подчеркнул белорусский лидер.

"Хочу вас заверить, что вы не пожалеете о том, что приехали в Беларусь", - подытожил Александр Лукашенко. И с долей юмора добавил: "Ну, и буду ждать вас (в следующий раз с визитом в Беларусь. - Прим.) зимой".

"В декабре прошлого года в Маскате мы договорились вместе открыть новую главу в наших отношениях и начать отсчет их нового этапа с вашего первого официального визита в Минск. В преддверии этого события проделана большая работа.

По его словам, стабильность взаимодействию и уверенность в достижении поставленных целей придало учреждение Совместного комитета по сотрудничеству и инвестициям. Его высоким куратором с оманской стороны выступает Наследный принц - Министр культуры, молодежи и спорта Зеязин бен Хайсам Аль Саид. "При его личном участии, следуя нашим с вами установкам, правительства и деловые круги серьезно продвинулись по ряду направлений", - отметил Александр Лукашенко.

Подготовлена полноценная дорожная карта сотрудничества, насыщенная конкретными задачами в сферах продовольственной безопасности, промышленности, туризма, транспорта и логистики, инвестиций", - сказал Президент Беларуси.

"Благодаря совместно принятым решениям об облегчении визовых требований и запуске прямого авиасообщения с февраля 2025 года уже свыше тысячи семисот белорусов посетили вашу прекрасную страну. Рассчитываем на встречный поток оманских гостей. Визит Министра здравоохранения Омана в Беларусь показал, что есть перспективы у медицинского туризма, так же как у образовательных и культурных обменов", - сказал Глава государства.

Он отметил, что подписываемое в ходе визита соглашение о безвизовом режиме поездок по обычным паспортам сделает Беларусь и Оман еще ближе друг к другу и поможет реализации совместных проектов.

Александр Лукашенко на переговорах рассказал о реализации совместных проектов и работе по созданию в Омане хаба по продвижению белорусской продукции.

"В Маскате (во время визита Александра Лукашенко в Оман в декабре 2024 года. - Прим.) мы с вами говорили о том, что для начала надо запустить два-три совместных проекта и продвигаться вперед. Можно сказать, эта задача нашим бизнесом выполняется. Своими проектами в Омане мы укрепляем продовольственную безопасность не только Омана, но и всего вашего региона, - сказал он. - Оманские же инвестиции в сфере деревопереработки помогут эффективнее использовать природные богатства Беларуси. Более того, интенсивные контакты позволили сформировать серьезный пул дополнительных проектов".

Александр Лукашенко поблагодарил за интерес к организации совместных сборочных производств и продаж техники МАЗ и "АМКОДОР" и заявил, что белорусские предприятия готовы переводить сотрудничество с выбранным оманской стороной партнером в практическую плоскость.

"В итоге рассчитываем выйти на создание в Омане хорошей и долгосрочной опорной точки - хаба по продвижению белорусской продукции в регионе Персидского залива и Восточной Африки", - сказал Президент Беларуси.

Имеются также перспективы взаимодействия в области фармацевтики: заключены первые контракты на поставку в Оман белорусских лекарств, которые сейчас проходят сертификацию.

"Мы открыты для любых инициатив оманской стороны и были бы рады внести свой вклад в реализацию вашего амбициозного стратегического плана развития страны - "Ви́дение Омана 2040", - заявил Александр Лукашенко.

В качестве общей задачи он предложил не снижать набранного темпа и динамики взаимодействия, укрепляя достигнутый высокий уровень доверия между обеими странами. Для этого кроме экономики в распоряжении сторон есть и такие инструменты, как сотрудничество в сфере спорта, а также культуры.

"Сейчас, опираясь на лучший международный опыт, мы возводим новый Национальный музей истории Беларуси. Были бы признательны за советы самого, можно сказать, белорусского оманца - генерального секретаря Национального музея Омана", - сказал Глава государства.

"Для того чтобы наши проекты продвигались, очень важны взаимные встречи и визиты. Так, как вы делаете это сегодня. Если мы поддержим такой высокий уровень наших отношений, я убежден, что все проекты и контракты, которые мы подписали и еще подпишем, будут реализованы в срок. Диалогу Беларуси и Омана предначертано стать примером подлинно равноправного, доверительного и взаимовыгодного сотрудничества двух дружественных стран. Все наши договоренности с белорусской стороны будут исполняться неукоснительно и в срок. Потому что Оман для нас крайне интересная страна. Мы ответим взаимностью", - уверен белорусский лидер.

Султан Омана поблагодарил Президента Беларуси за гостеприимный прием и отметил, что рад находиться в Минске. Хайсам бен Тарек аль Саид отметил, что хотел бы посмотреть, как реализуются договоренности, достигнутые в ходе визита Александра Лукашенко в Оман в прошлом году.

"С момента вашего визита в Оман в прошлом году мы сумели многого достичь. В то же время остается нереализованный потенциал, и с Вашей помощью, а также благодаря взаимодействию правительств мы сможем его реализовать", - считает Хайсам бен Тарек Аль Саид.

Султан Омана обратил внимание на торгово-экономическое сотрудничество с Беларусью. Он выразил мнение, что отношения в этой сфере пока не достигли того уровня, которого могли бы достичь, и заявил о стремлении к их развитию. "Мы стараемся много работать, чтобы наши отношения в этом направлении были на подъеме", - заверил Хайсам бен Тарек Аль Саид.

Прошедшие переговоры в узком составе с Президентом Беларуси Султан Омана охарактеризовал как плодотворные. Хайсам бен Тарек Аль Саид также напомнил, что определенные договоренности и конкретные планы сотрудничества были намечены еще после визита Александра Лукашенко в Оман в 2024 году. Свой визит в Беларусь Султан Омана назвал своего рода продолжением диалога между странами.

"Мы подтверждаем, что поддерживаем развитие этих отношений. В ходе визита меня сопровождает ряд министров, которые занимаются этим вопросом", - сказал Хайсам бен Тарек Аль Саид.

Он также высоко оценил учреждение совместного комитета по сотрудничеству и инвестициям между правительствами Беларуси и Омана. По его мнению, это является хорошим началом для координации сотрудничества между странами.

По итогам переговоров на высшем уровне во Дворце Независимости Беларусь и Оман подписали пакет документов по самым разным направлениям сотрудничества, в том числе соглашение о взаимной отмене виз.

Президент Беларуси Александр Лукашенко и Султан Омана Хайсам бен Тарек Аль Саид приняли совместное заявление.

В документе отмечается, что переговоры прошли в атмосфере доверия, дружбы и взаимопонимания. Стороны выразили решимость совместно работать над укреплением и развитием белорусско-оманского сотрудничества, обменялись мнениями по ряду международных и региональных вопросов, которые представляют взаимный интерес.

Лидеры обсудили ход реализации договоренностей, которые были достигнуты в ходе состоявшихся в 2024-2025 годах взаимных визитов на высшем и высоком уровнях в сферах продовольственной безопасности, сельского хозяйства, промышленности, логистики, здравоохранения, туризма и культуры.

Главы государств положительно оценили работу по увеличению объемов двусторонней торговли, расширению поставок белорусских продуктов питания, промышленного оборудования, фармацевтической продукции, ветеринарных препаратов и других товаров в Султанат Оман, а также оманской продукции, представляющей интерес для Беларуси.

"Лидеры приветствовали взаимные усилия по реализации совместных проектов в области детского питания и молочной продукции, а также сборки техники в Омане. Главы государств сошлись во мнении, что совместные проекты промышленной кооперации, находящиеся в стадии разработки, благоприятно отразятся на развитии двусторонних экономических отношений с учетом логистического потенциала Омана и преимущества его модернизируемой инфраструктуры", - говорится в совместном заявлении.

Александр Лукашенко и Хайсам бен Тарек Аль Саид подтвердили готовность к расширению инвестиционного сотрудничества в области сельского хозяйства, IT-сектора, мебельной и целлюлозно-бумажной промышленности. Главы государств с удовлетворением отметили подписание в мае 2025 года соглашения о создании совместного комитета по сотрудничеству и инвестициям, выразили заинтересованность в запуске его работы в ближайшее время для координации совместных действий белорусских и оманских структур по реализации двусторонних договоренностей.

В совместном заявлении Президент Беларуси и Султан Омана подчеркнули важность программы прямых чартерных рейсов по маршруту Минск - Салала - Минск, которая была запущена в феврале этого года. Лидеры выразили решимость обеих стран работать вместе ради увеличения взаимного потока туристов.

"Главы государств акцентировали внимание на развитии сотрудничества в сфере образования и культуры, направленного на углубление двусторонних связей и сближение народов двух государств. Лидеры подчеркнули значимость установления и развития прямых контактов между деловыми кругами, взаимного участия в выставках и ярмарках, проведения национальных выставок в Республике Беларусь и Султанате Оман, человеческого и культурного обмена. В этой связи они приветствовали подписание соглашения о взаимной отмене виз", - говорится в совместном заявлении.

Александр Лукашенко и Хайсам бен Тарек Аль Саид отметили важность создания прочной договорно-правовой базы для дальнейшего развития белорусско-оманских отношений во всех сферах, а также приветствовали подписание двусторонних документов в рамках визита. Лидеры договорились, что правительства их стран и уполномоченные отраслевые министерства и организации будут разрабатывать и реализовывать необходимые программы, планы практических действий в соответствии с целями и принципами совместного заявления.

Кроме того, главы государств подтвердили общность подходов к ключевым глобальным и региональным проблемам. При этом подчеркнута необходимость соблюдения Устава ООН и норм международного права, выражена готовность к тесному сотрудничеству в рамках международных организаций и совместным усилиям по формированию многополярного, справедливого и равноправного международного политического и экономического порядка. Стороны также осудили применение односторонних принудительных мер и санкций.

Султан Омана выразил признательность за теплый прием, гостеприимство и пригласил Президента Беларуси посетить Оман с визитом.

Главы государств продолжили обсуждать переговорную повестку и в ходе состоявшегося вечером официального ужина от имени Президента Беларуси.