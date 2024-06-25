Президент Беларуси Александр Лукашенко 25 июня встретился с секретарем партийного комитета Пекинского университета Хао Пином и представителями китайских университетов.

Во встрече приняли участие руководители 15 китайских вузов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Республике Беларусь Се Сяоюн, а также Министр образования Беларуси Андрей Иванец и ректоры девяти белорусских вузов, в том числе региональных. В числе участвующих - представители Пекинского, Нанькайского, Юго-Восточного, Уханьского, Цзилиньского и других китайских вузов.

Представительная китайская делегация ректоров ряда китайских вузов прибыла в Минск для участия в Форуме ректоров учреждений высшего образования Беларуси и Китая. В программе - пленарное заседание и тематические секции, совместный концерт творческих коллективов БГУ и Пекинского университета, проведение двусторонних переговоров между учреждениями образования двух стран, посещение Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень".

"Поддерживаю инициативу (вузов Беларуси и КНР. – Прим.) о создании Центра фундаментальных исследований. Уверен, что его деятельность станет новым витком научно-технического развития. И учитывая, что у нас абсолютно нет закрытых тем от наших друзей в Китае , мы готовы делиться в том числе и теми технологиями, которыми Китай сегодня не обладает. Вы - наши друзья, вы - наши братья, вы на нас можете рассчитывать", - отметил Президент.

Глава государства также предложил рассмотреть возможность проведения в будущем 2025 году в рамках Дней дружбы и единства БГУ и Пекинского университета совместного молодежного форума.

"Надо сделать такие форумы ежегодными с приглашением к участию в них студентов из университетов-партнеров", - считает Александр Лукашенко.

Он также поблагодарил китайскую сторону и лично Хао Пина за внимание и поддержку в реализации совместной образовательной программы по специальности "биотехнология". "Наши ребята очень довольны обучением по этой программе. Хотелось бы, чтобы таких программ было побольше. Это направление для нас крайне важно, и белорусская сторона заинтересована распространить данную программу на уровень магистратуры", - отметил Президент.

Он также отметил важность проведения в ходе Форума ректоров вузов Беларуси и КНР анализа всех договоренностей по совместным образовательным программам. Александр Лукашенко считает важным определить наиболее приоритетные программы и начать их реализацию, в том числе с привлечением потенциала планируемого к открытию Центра фундаментальных исследований.

Президент выразил убежденность: "Форум ректоров станет последовательным и логичным продолжением активного диалога между учреждениями высшего образования двух стран".

"Все достигнутые договоренности укрепят наше сотрудничество и послужат общему делу в интеграции с Великим Китаем", - заявил Глава государства.

Александр Лукашенко обратил внимание, что у Беларуси есть значительный опыт и компетенции во многих сферах.

Президент выразил убежденность: "Сегодня нам надо ускорить такое сотрудничество. В этом залог нашего научного суверенитета и обеспечения успешного импортозамещения".

Александр Лукашенко отметил, что такой солидной делегации ректоров топовых учреждений высшего образования Китайской Народной Республики в Беларуси еще не было. "Это наглядный пример высокого уровня отношений между Беларусью и Китаем, индикатор набирающего обороты сотрудничества не только в экономике, но и в науке, образовании, культуре и других направлениях", - отметил Глава государства.

Президент также подчеркнул: "Насколько я осведомлен, программа затрагивает вопросы расширения студенческих обменов, коммуникации молодежи и развития взаимодействия между университетами. Планируется также подписание соглашения об обмене обучающимися и инициативы о сотрудничестве в области фундаментальных научных исследований".

Александр Лукашенко считает, что это станет хорошим дополнением к договоренностям, достигнутым и действующим между вузами двух стран.

Президент заявил: "Республика Беларусь заинтересована в дальнейшем развитии партнерских отношений с Китаем по всем направлениям образовательной сферы".

Глава государства также подчеркнул, что развитие сотрудничества особенно важно сегодня, когда Беларусь реализует совместно с китайскими друзьями суперсовременные проекты в области биотехнологий, химической и перерабатывающей промышленности‚ производстве беспилотных летательных аппаратов и электромобилей.

Александр Лукашенко пожелал китайским гостям: "Пусть ваше пребывание в Беларуси будет наполнено яркими впечатлениями и незабываемыми эмоциями от общения с нашими людьми, знакомства с богатым историческим наследием и самобытной культурой белорусского народа. Уверен, что здесь вы найдете искренних друзей и с удовольствием в дальнейшем будете посещать нашу красивую и уютную страну. Я обязательно прошу вас приезжать в Беларусь. Вы познакомились с Беларусью. Если будете приезжать чаще к нам, я буду считать, что вам понравилось. Мы всегда готовы с вами встречаться на любом уровне".

Президент пригласил всех участников нынешней встречи приступить к обсуждению наиболее важных проблем и вопросов, которые есть сегодня между Китаем и Беларусью. "Если у вас будут ко мне какие-то вопросы - экономического, политического характера, я вам обещаю, что искренне и всеобъемлюще постараюсь ответить на них", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Обращаясь к Хао Пину, Глава государства отметил: "Прошло немало времени, как мы встречались в Китае. У нас есть много хороших гуманитарных проектов, в том числе и в спорте, которые мы реализуем и в сфере культуры, может быть, начиная с Пекинского университета, а потом мы практику эту распространим на ваших коллег, которые здесь присутствуют".

"Мы будем рады, если будем востребованы в этом гигантском, перспективном, быстроразвивающемся государстве. Мы радуемся вашим успехам как самые добрые и близкие вам люди. Поэтому я готов к разговору на любую тему и к принятию необходимых решений", - резюмировал Президент.

Александр Лукашенко отметил активное сотрудничество стран в политике и экономике. "Думаю, настало время подтянуть и образование, и науку", - сказал он.

Глава государства предложил поднять это сотрудничество на новый уровень, развивая контакты не просто между вузами.

"Давайте подумаем не просто о сотрудничестве "университет с университетом", но давайте подумаем о создании глобальной площадки - образовательной и научной - в Беларуси с целью распространения образования, науки, культуры на Европейский континент. Мы готовы сыграть здесь серьезную роль. Да, мы идем шаг за шагом, реализуя те или иные проекты, но сейчас очень большую роль играет время. Надо делать все быстро для того, чтобы быть лидером, добиться результатов", - сказал он.

Александр Лукашенко заверил, что китайская сторона может полностью рассчитывать на Беларусь в развитии сотрудничества, включая сферы образования и науки. Он добавил, что во время его визита в Китай в декабре 2023 года эта тема очень серьезно обсуждалась на переговорах с Председателем КНР Си Цзиньпином.

"И мы договорились с господином Си Цзиньпином, что если Китаю нужно, используйте Беларусь в продвижении своих интересов в Европу, - предложил белорусский лидер. - Без Европы Китай существовать не может. Китай - гигантская страна, определяет погоду в мире. Поэтому она должна сотрудничать с основными центрами опоры нашей планеты - США, Евросоюзом, Россией, Индией, другими странами. Поэтому мы готовы оказывать вам всяческую поддержку в ваших интересах при продвижении их в Европейский союз. Немало в этом направлении сделано".

Александр Лукашенко подчеркнул, что давно знаком с Председателем КНР Си Цзиньпином, еще до того, как он стал во главе страны. "Он приезжал в Минск. Мы с ним долго и много обсуждали международные проблемы, положение наших стран в системе координат. И тогда я ему сказал, что Китай скоро станет державой, которая будет определять погоду в мире. Сегодня уже никто в этом не сомневается", - отметил Президент.

Глава государства напомнил, что, еще будучи депутатом, посещал Китай и говорил о большом будущем для этой страны. Тогда в это практически никто не верил, но время показало, что Александр Лукашенко был прав.

"С тех пор когда я стал Президентом, уже три десятка лет, мы тщательно, аккуратно, кирпичик за кирпичиком выстраиваем здание нашей совместной дружбы. Поддерживаем хорошие отношения с руководством КНР. Вы очень много инвестируете в Беларусь по тем направлениям, где у нас нет технологии, создаете у нас предприятия, которых всего в мире 4-5. Типа Белорусской национальной биотехнологической корпорации (БНБК) - это одно из ведущих предприятий. Мы постоянно расширяем деятельность этой компании. Очень много Китай нам помогает в области обороны и безопасности. Это не секрет. Мы по многим вопросам работаем вместе" - добавил белорусский лидер.

Александр Лукашенко анонсировал значимые проекты по сотрудничеству с КНР в сферах культуры и спорта.

"Мы очень ценим этот визит еще и потому, что он проходит в канун 80-летия освобождения Беларуси от фашистов. Всегда в военном параде у нас принимали участие военные представители КНР. Мы очень благодарны вам за то, что вы всегда отзываетесь на наши просьбы и принимаете участие в различного рода культурных мероприятиях. Мы в долгу не останемся. Мы готовим очень серьезную программу, с которой наша молодежь приедет в Китай и представит не только белорусскую, но и всю славянскую культуру в Китайской Народной Республике. Думаю, уже в ближайшее время мы это сделаем", - сказал белорусский лидер.

Что касается спорта, Александр Лукашенко заявил о стремлении как можно быстрее реализовать проект, о котором стороны условились во время его посещения Пекинского университета в декабре 2023 года.

"Мы договаривались построить спортивный центр при Пекинском университете с помощью Беларуси. Я убежден, что найду время для того, чтобы еще раз приехать к вам и представить белорусский спорт, в том числе и хоккей, на более высоком уровне. Мы хотим с вами сотрудничать. Мы хотим, чтобы китайцы играли в хоккей на уровне мировых команд, хотя вы уже начали этим заниматься очень серьезно, участвуете в КХЛ. Мы вместе играем с вами в этой лиге", - отметил Президент.

"Мы хотели бы оставить свой более серьезный след в развитии и культуры, и спорта в КНР", - добавил Александр Лукашенко.

Президент напомнил, что стороны уже реализовали многие проекты в сфере архитектуры и градостроительства: "Говоря о Минске, вы должны знать, что в свое время мы договорились с Си Цзиньпином о том, что китайцы построят у нас хорошую гостиницу и китайский квартал. Они это реализовали. У нас совсем недалеко от Дворца Независимости есть китайский квартал, построенный вашими строителями. И гостиница "Пекин".

В настоящее время в Минске китайской стороной ведется строительство двух крупных спортивных сооружений. "По гуманитарной линии вы у нас строите стадион и бассейн. В этом году мы закончим это строительство", - отметил Александр Лукашенко.

Он также рассказал о предложении построить с участием китайских специалистов еще один знаковый для столицы и всей Беларуси объект: "Мы с вами хотим договориться о том, чтобы вы нам помогли, особенно при планировании архитектуры, построить похожий на китайский музей истории Беларуси. Мы уже с вашими специалистами сотрудничаем. Это будет совсем рядом. Он украсит наш Минск".

"То есть замыслы у нас приличные. И в экономике, и в политике. Мы всегда будем для вас надежными друзьями", - резюмировал белорусский лидер.