Президент Беларуси Александр Лукашенко 25 июня провел переговоры с Министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

"Прежде всего хочу отметить хорошую работу наших МИДов. Я всегда говорил, что наши МИДы могут быть образцом для других ведомств в работе на союзном нашем треке. Я вам прежде всего за это благодарен. Но особенно благодарен за ту работу, которую прежде всего вы и руководство России провели по присоединению нас к Шанхайской организации сотрудничества, к полноценному участию Беларуси в этой организации, - заявил белорусский лидер. - Мы очень надеемся, что это (вступление Беларуси в ШОС. - Прим.) произойдет в Астане (на саммите ШОС в начале июля. - Прим.). По крайней мере, судя по вашим высказываниям в последнее время, я вижу, что мы выполнили все обязательства и таких проблем по вступлению Беларуси в ШОС сегодня нет. Это очень важно для Беларуси".

Александр Лукашенко отметил важность присутствия на такой "более-менее конкретной" международной площадке, где участвуют ведущие лидеры мировых держав.

"Важно не только с точки зрения имиджа и политики, но и с точки зрения экономики. Есть возможность в любой момент обсудить любые вопросы, в том числе и конкретные", - сказал он.

Впрочем, и ранее, как отметил Глава государства, он всегда мог поговорить с любым из лидеров стран ШОС, получить ответы по каким-то вопросам либо поддержку по тем или иным проблемам.

"А сейчас мы будем участвовать в принятии всех решений, которые по статусу принадлежат Шанхайской организации сотрудничества", - подчеркнул Президент.

В свою очередь Сергей Лавров заверил, что по вопросу приобретения Беларусью полноправного членства в ШОС все решено.

"Все уже договоренности закреплены. Самым первым актом саммита в Астане будет официальное принятие Беларуси в полноправные члены ШОС. И весь остальной саммит Беларусь будет участвовать наравне со всеми остальными членами", - сказал он.

Александр Лукашенко отметил согласованную позицию Беларуси и России во внешней политике: "Что касается проблемных каких-то вопросов, наших МИД, внешней политики и нашей работы на международных площадках, в организациях от ООН до несчастной этой ОБСЕ, у нас проблем абсолютно никаких нет. У нас абсолютно идентичная повестка. Мы выступаем по основным вопросам с одних и тех же позиций. И всегда Россия может рассчитывать на поддержку Беларуси по тем вопросам, где мы ее способны оказать. Еще раз благодарю за то, что вы всегда нам оказываете соответствующую поддержку".

В свою очередь Сергей Лавров подчеркнул, что внешнеполитические ведомства стараются максимально эффективно выполнять те стратегические задачи, которые ставят президенты Беларуси и России в сфере внешней политики. "Выстраивать нашу внешнеполитическую деятельность так, чтобы еще и обеспечивать дипломатическое сопровождение интеграционных процессов, - сказал он. - Мы вчера специальное заявление на этот счет подписали, которое будет нас нацеливать на то, чтобы, укрепляя координацию, всегда иметь в виду не только интересы отдельно Беларуси, отдельно России, но и Союзного государства", - подчеркнул глава российского МИД.

"И на других направлениях. Вчера подробно говорили про ООН, ОБСЕ. Вам повезло - вы в Совете Европы не были. Поэтому выходить не пришлось", - добавил Сергей Лавров.

Он отдельно отметил идеи касательно выстраивания Евразийской безопасности, которые "витают в воздухе" и ранее были озвучены президентами Беларуси и России. "Эта идея и дискуссия получили развитие прошлой осенью в Минске, когда Беларусь проводила первую конференцию по Евразийской безопасности в качестве председателя ОДКБ. А потом было решено, что Минск предлагает свою площадку на ежегодной основе для продвижения дискуссии по этой теме. Мы это активно поддерживаем, - заявил Сергей Лавров. - Уже получили приглашение на вторую конференцию в конце октября- начале ноября. С удовольствием будем участвовать, и вчера говорили о том, как нам в целом эту концепцию Евразийской безопасности продвигать, подключать единомышленников. Я считаю, что перспектива очень хорошая".

"Мы сегодня добрым странам и добрым народам демонстрируем нашими отношениями, как должны выстраиваться отношения между государствами. Во многом это ваша заслуга с Министерством иностранных дел Беларуси. Мы в этом направлении будем и дальше сотрудничать", - заявил белорусский лидер.

Он отметил, что в ближайшее время в плане белорусско-российского сотрудничества предстоит Форум регионов, а также поблагодарил за решение о масштабном присутствии Вооруженных Сил России и высших должностных лиц на параде, который планируется провести в Минске в День Независимости к 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

"Мы это очень ценим. Поэтому можете надеяться, что все, что мы запланировали вместе, с белорусской стороны будут вопросы решены без задержки и без всякой остановки", - сказал Александр Лукашенко.