Встреча с губернатором Московской области России Андреем Воробьевым

Президент Беларуси Александр Лукашенко 25 июня встретился с губернатором Московской области России Андреем Воробьевым.

"Приятно видеть вас в Беларуси. И в этом не только наши добрые братские отношения, но и основа всего - экономика. Московская область у нас ведущая, первое место занимает. Где-то там больше $15 млрд товарооборот (с Беларусью. - Прим.). Но я как-то на это не обращал внимания. И, когда ближе познакомился с этим, я подумал: если $15 млрд - Московская область, все остальное - вся Россия. Совсем немного относительно огромной России остается", - сказал Глава государства.

"Мы этим очень дорожим, Александр Григорьевич", - отметил в этой связи Андрей Воробьев.

Александр Лукашенко продолжил: "И я очень. Но знаю, что вам нелегко. И товарооборот $15 млрд - это ничто по сравнению с тем валовым продуктом, который вы даете для России".

Глава государства заверил, что Беларусь готова к дальнейшему развитию сотрудничества по тем или иным востребованным направлениям: "Если мы в чем-то можем - скажите что. Будем обязательно работать вместе и делать все. Я очень переживаю за вас. Когда встречаюсь с Президентом Путиным, мы много говорим о Московской области. Зная вас в деталях уже, еще больше проникаюсь уважением к тому труду, который вы вкладываете в развитие Московского региона вместе со своими коллегами".

Что касается возможностей Беларуси, Президент подчеркнул, что губернатор Московской области хорошо с этим знаком, а что-то при необходимости может подсказать российский посол Борис Грызлов. "Свои люди. Чего тут? Сложная ситуация. Надо искать выход - и в плане безопасности, в плане особенно экономики. Это для губернаторов тяжелейшая нагрузка. Хотя я знаю хорошо работу губернаторов. Где там у вас нет нагрузки? Везде хватает", - заметил белорусский лидер.

Он также попросил Андрея Воробьева передать самые добрые пожелания всем, кто работает вместе с губернатором.

"Поэтому если мы можем чем-то вам помочь, вы не стесняйтесь - скажите", - добавил Александр Лукашенко.

В связи с этим он отметил, что порой у чиновников в России присутствует непонятная позиция: "Ну вот, как это там, белорусы… Они совсем небольшие, и мы просить чего-то будем". А ничего страшного. Большие, не большие - дело не в величине, дело в возможностях. Если чем-то можем помочь, значит, поможем. Я об этом всегда публично говорю и не собираюсь это скрывать", - подчеркнул Президент.

Александр Лукашенко продолжил: "Чтобы вы знали, я это говорю не только вам и Борису Вячеславовичу (послу России в Беларуси Борису Грызлову. -Прим.). Вот на этом месте недавно были представители Зеленского. Я им прямо сказал: "Ребята, вы передайте своему Президенту: если он думает, что можно так вот с нами разговаривать и еще втянуть нас в войну, то он должен понимать, что качество войны мгновенно изменится. Это война будет совсем другая", - заявил белорусский лидер.

"Кстати, мы получили ответ: Президент и они это понимают. Поэтому давайте, ребята, договариваться. Надо договариваться существенно", - подчеркнул Александр Лукашенко.

"Не надо пылить, не надо кричать, не надо пытаться в морду по-русски ударить и так далее. Давайте по-человечески. Понимая, что такое Россия и что такое мы. Тоже понимание есть", - заявил Президент.

Он подчеркнул, что Беларуси не нужно втягиваться в войну. "И не надо нас подталкивать к тому, что Борис Вячеславович организовывает процесс, чтобы нас втянуть в войну. Мы с Президентом России тысячу раз обсуждали эту тему. Ну как воевать против украинцев здесь, если с той стороны территориальные войска в основном? Мы что, будем этих механизаторов, доярок и рабочих ребят (входящих в состав территориальных войск. - Прим.) стрелять, которые не хотят воевать с белорусами? Мы также не хотим с украинцами воевать", - сказал Александр Лукашенко.

"Наша позиция миролюбивая. Но в любой ситуации мы будем с Россией рядом", - заверил Глава государства.

"Мы этим очень дорожим", - отметил в этой связи губернатор Московской области.

"Иначе быть не может! Мы понимаем, что может быть, если Запад опять сюда влезет и победит. Я не говорю про Украину. Ну какая Украина? Не про Украину речь! - подчеркнул Президент. - Мы понимаем, с кем мы воюем сегодня. Хотят мира - давайте договариваться по существу. Нам война не нужна. Нам и земель хватает, и экономики нашей хватает, и проблем хватает. Поэтому никакой конфронтации. Не надо тут пылить".

"Я это говорю, чтобы вы понимали мою позицию. Я ее не скрываю. Мир и только мир. Но с полной гарантией, что они не будут с нами играться и, как Путин говорит, в очередной раз не смогут нас обмануть. Потому что обман России - это, прежде всего, ударит по Беларуси. Мы на переднем крае нашего Отечества, мы это прекрасно понимаем", - заявил Глава государства.

Он также констатировал, что Украина является разменной картой в большой игре. "Дело совсем не в Украине. Знаешь, в чем дело и кто с кем борется в конечном итоге. Поэтому надо тут разобраться и где-то свои интересы кому-то продвигать. Ни нам, ни России это (продолжение войны. - Прим.) не надо", - сказал Президент.

Глава государства рассказал, что совсем недавно поручил, чтобы пограничники вместе с местными властями Гомельской и Брестской областей отработали варианты посещения украинцами давно известных им мест на территории Беларуси. "Украинское приграничье (население приграничных с Беларусью территорий. - Прим.) всегда приходило к нам на территорию, собирали грибы, ягоды. До войны еще. По $5-6 тыс. зарабатывали денег. Для того, чтобы прожить. Что, легко было в Украине до войны? Очень тяжело. Мы открывали им дорогу", - рассказал Президент.

Он подчеркнул, что даже в нынешних условиях Беларусь готова открыть эти же пункты: "Чтобы украинцы пришли к нам, как это было обычно, - на болотах, везде (они знают лучше нас эти места) - собирали эти дикоросы и продавали. Мы же понимаем, что там сложно и трудно".

"Если украинские власти (они же им запрещают) откажутся от этой политики и разрешат переходить в Беларусь заготавливать грибы, ягоды, пусть заготавливают и продают. Мы этого не боимся. Мы сможем проконтролировать каждого человека, который переместится сюда с добрыми намерениями", - заявил Александр Лукашенко.

В свою очередь Андрей Воробьев поблагодарил за возможность регулярных встреч, а также открытость и внимание ко всем регионам России. "Много губернаторов у вас бывает. И все по делу. Все дорожат и дружбой, и сотрудничеством. Про экономику лучше Вас я не скажу. Это все важно. Действительно, мы прибавляем. И нам приятно находить новые возможности. Сейчас МАЗ штаб-квартиру свою будет расширять, сервисное бюро. Все это имеет значение. Что касается наших экономических планов, мы обязательно их будем реализовывать дальше", - сказал он.

Губернатор также отметил, что особое место в двустороннем сотрудничестве занимает гуманитарная составляющая, взаимодействие в сфере образования, деле патриотического воспитания молодежи. "Порядка 600 детей (из Беларуси. - Прим.) были у нас в Подмосковье. А Брест - это священное место для всех наших детей. Туда поток учеников, туристов не иссякает. Мы этим тоже дорожим. Это тоже для нас ценность. Это наша общая история", - подчеркнул Андрей Воробьев.