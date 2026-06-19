Рабочая поездка в Узденский район Минской области

Президент Беларуси Александр Лукашенко 19 июня совершил рабочую поездку в Узденский район Минской области.

Глава государства ознакомился с опытом работы предприятия "БелИнтерГен" и ее дочерней структуры "БелИнтерГен-агро" в сфере племенного и молочного животноводства. На примере работы данного сельхозпредприятия был рассмотрен опыт использования современных технологий (в том числе биотехнологий) в молочном и мясном животноводстве, а также модернизация старых ферм в современные МТК.

"Мне говорят, что это перспектива вообще сельского хозяйства в стране. Что ж тут перспективного в этом хозяйстве? Я приехал не для того, чтобы посмотреть, как скот кормят. Я хорошо знаю, как надо кормить скот. Но в чем изюминка этого хозяйства?" - с такого вопроса Александр Лукашенко начал рабочую поездку.

Как доложили Президенту, изюминка - в тонкостях и строгом соблюдении технологических процессов.

Технологическая дисциплина - фундамент. А некоторые тонкости и нюансы дают желаемую экономическую выгоду. Это, например, нестандартный рацион (все белорусского производства), особенности воспроизводства племенного стада, индивидуальный подход к каждой корове и другие тонкие вещи.

В свое время здесь начали развиваться с площадей примерно в 600 га, взяв две старые фермы. "У нас агробизнес такого типа, когда корова сама себе инвестор. Мы зарабатываем деньги сами, вкладываем и за счет этого растем. Конечно, у нас есть небольшие кредитные деньги, - рассказал директор "БелИнтерГен" Иван Кысса. - Я пятьдесят стран посетил, изучал, стажировки проходил. И все лучшее пытался сюда привнести. Мне было интересно, как можно заработать на молоке, на племенных животных и построить новый комплекс".

"Мы получаем очень высокую рентабельность молока высокого качества. У нас только "экстра", нет разногласий с молокозаводом по качеству. Здесь разводим шесть-семь пород. В основном голштинскую", - рассказал директор о некоторых достижениях. За прошлый год объем производства молока составил 12 тыс. л, ежегодный прирост - примерно 30%.

Александр Лукашенко отметил, что его интерес к этому предприятию был продиктован не только высокими показателями работы, но в том числе и необычной историей его руководителя. В свое время доктор биологических наук Иван Кысса, чья сфера интересов включала генетику и применение в животноводстве биотехнологий, решил перейти от теории к применению своих знаний на практике. В 2012 году были приобретены две неработающие фермы в Узденском районе, где стали разводить племенных животных, а потом начали заниматься и производством молока.

"Меня несколько удивило: доктор наук, будущий академик и вдруг все это бросил, поехал в деревню, взял захудалые две фермы, земли и начал там работать", - сказал Президент.

Иван Кысса рассказал, что ему было интересно начать заниматься на практике тем, что изучал в теории. "Я - восьмой ребенок в семье, крестьянский сын. С болгарскими, правда, корнями", - сказал он. Глава государства на это заметил, что в Беларуси неважно, какое у человека происхождение, равные возможности есть для всех.

Александр Лукашенко поинтересовался структурой бизнеса, на продаже какой продукции он основан. "95% - это молоко. Племенных животных мы пока продаем мизер, потому что наращиваем поголовье. Но когда выйдем на проектную мощность в 3500 голов КРС и 1,5 тыс. коров (дойное стадо. - Прим.), будем 200-300 нетелей в год продавать", - рассказал руководитель предприятия.

Он рассчитывает, что на этот уровень хозяйство выйдет к концу 2028 года. При этом планируется добавлять в объемах земельных ресурсов с нынешних чуть более 800 га до примерно 1,5 тыс. га. Причем все это - за счет собственных средств с минимальным привлечением кредитных ресурсов. Эффективная работа хозяйства позволяет поддерживать высокий уровень средней заработной платы. "Молодец, что не жлобствуешь. Крестьяне же люди такие: деньги дал - будут работать, денег не дал - работать не будут", - заметил Президент.

Выслушав информацию об опыте работы "БелИнтерГен", Александр Лукашенко сделал вывод: "Никакой тут исключительной изюминки я не вижу. Просто порядок навел и работает на этом клочке земли. Это путь без всякой сильной реформы и модернизации иметь рентабельный скот. Я сегодня приехал для того, чтобы только что-то разумное найти (в вопросе развития животноводства. - Прим.). А разумное в одном - соблюдение технологической дисциплины".

Высказался Александр Лукашенко и о фермерстве, частной инициативе в сельском хозяйстве.

Глава государства отнюдь не против фермеров, но считает правильным, что в стране в свое время сохранили крупнотоварное государственное производство. "Мы на вершине сельхозпроизводства, потому что этот процесс контролируем", - подчеркнул белорусский лидер.

Что касается передачи земель частникам, позиция Александра Лукашенко такая: "Надо аккуратно это делать и видеть вот таких фермеров, которые что-то уже показали". Пример - частное предприятие "БелИнтерГен-агро" в Узденском районе, куда приехал Глава государства. Он дал высокую оценку работе предприятия в целом и культуре земледелия в частности.

Во время посещения хозяйства возникла дискуссия, какими должны быть животноводческие комплексы.

Директор "БелИнтерГен" Иван Кысса считает, что комплекс должен быть минимум на 2 тыс. голов.

В этой связи у Александра Лукашенко есть свое мнение, которое он отнюдь не навязывает: "Я это слышу, не препятствую, но я не сторонник вообще чего-то большого - объединения хозяйств... Люди у нас такие. Они хотят тебя видеть (руководителя. - Прим.): ты приехал поговорить и прочее. Психология тоже важна".

Во-вторых, продолжил Президент, огромные комплексы - это большие отходы. Александр Лукашенко подчеркивает, что он - человек, болеющий за природу.

"Поэтому я не сторонник крупного. Но говорят, что экономически это (выгоднее. - Прим.). Считаю, что экономика экономикой, но важнее люди, условия и прочее - жить же здесь надо. Но понимаю, что можем отстать. Потому что бешеные в Америке и Европе не смотрят на это - идут своим путем, плевать на все хотели", - сказал Глава государства.

Александр Лукашенко на сельхозпредприятии ознакомился с животноводческими помещениями, подходами в выращивании скота, условиями содержания телят. Что касается телятника, Глава государства отметил хозяйский подход без излишеств, простоту и функциональность конструкций.

"Алексей Иванович (председатель Минского облисполкома Алексей Кушнаренко. - Прим.), вот это нам надо. Это дешево. А то, что ты там строишь "курорт"... Вот скотине надо это. И просто, и понятно. И за месяц можно построить, - сказал он. - В Витебской области в отдельных хозяйствах именно это надо делать. Здесь сложностей никаких нет".

Позитивно оценил Президент и внешний вид животных, их состояние. "Юрий Николаевич (глава Минсельхозпрода Юрий Горлов. - Прим..), ты же зоотехник, вот такие коровы у тебя должны быть. Это не корова, это - фабрика. А не то, что стоит и шатается - тощая. Я, правда, давно уже не видел таких коров. Уже, наверное, мы от этого ушли. Но вот это - корова".

"Система понятна. Ничего нового нет. Порядок и хороший скот", - резюмировал увиденное Глава государства.

Александр Лукашенко поблагодарил руководителя предприятия и обратился к председателю Минского облисполкома: "Очень важно масштабировать это один в один хотя бы на Минскую область. И считай деньги".

Александр Лукашенко во время посещения ООО "БелИнтерГен-агро" обсудил со специалистами перспективы развития мясного животноводства в стране. По данной теме подробно доложил Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов.

Комплекс, на котором побывал Президент, занимается молочным скотоводством. Здесь выращивают джерсейскую породу коров, у которых молоко высокой жирности, а также голштинскую. За счет строгого соблюдения технологий удается достигать высоких показателей надоев.

В отличие от молочного, мясное скотоводство представляется не настолько сложным с точки зрения соблюдения технологий и задействования специалистов. Поэтому закономерно возникает вопрос о целесообразности развития этого направления, особенно в тех регионах, где есть проблемные молочно-товарные комплексы.

"Нам это интересно или это нам не надо - мясное скотоводство?" - обратился с вопросом к присутствующим Глава государства.

По мнению кандидата экономических наук Надежды Котковец, делать это направление приоритетным не стоит.

"А в Витебской области актуально, исходя из природных условий, населения? Если там разводить скот мясной породы?" - уточнил Александр Лукашенко.

Надежда Котковец обратила внимание, что климатические условия в этом регионе не позволяют круглогодично пасти скот, а значит, все равно нужно заготавливать корма, ухаживать за животными, как и в других регионах. Поэтому рассматривать мясное скотоводство как своего рода панацею не стоит. Но потенциал для нее в этом регионе есть. "Да, Витебская область может заниматься этим направлением. Это (требует. - Прим.) меньше трудовых ресурсов, не такие технологические тонкости содержания, кормления", - сказала она.

В свою очередь Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов напомнил про успешный пример племенного завода по разведению КРС герефордской породы РУСПП "Могилевское госплемпредприятие" в Дрибинском районе, который Президент посещал весной этого года. Рентабельность хозяйства за счет продажи племенного мясного скота на экспорт достигает 25%. В планах - за пятилетку нарастить племенное поголовье по стране вдвое - за счет развития племзаводов в пяти областях страны с нынешних 5 тыс. до 10 тыс. к 2030 году. По поручению Президента начаты работы для строительства фермы по выращиванию мясного скота вблизи Городца. Соответствующее поручение глава государства давал во время посещения МТК ОАО "Агро-Лясковичи" в Петриковском районе.

Александр Лукашенко ориентировал на то, чтобы по этим примерам развивать мясное скотоводство в тех регионах, где затруднительно заниматься более сложным в технологическом плане молочным направлением.

В целом, как утверждают специалисты, кроме условий содержания важны две главные составляющие - качество кормов и генетика. Если с кормами все в целом понятно и освоено, то именно в генетике есть потенциал для дополнительного роста. "Надо получать эксклюзивных высокоценных животных", - отметил директор "БелИнтерГен" Иван Кысса.

Председатель Президиума НАН Беларуси Владимир Караник в этом плане видит будущее в создании племенного ядра и поэтапном распространении наиболее продуктивного поголовья по всей стране.

Работа в этом направлении уже ведется. Начинать приходится не с нуля. "У нас 54 племенных сельхозпредприятия, с которыми мы работаем, в том числе "БелИнтерГен", - доложил Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов. - Сейчас мы еще смотрим те сельхозпредприятия, которые стремятся к высокому удою. А у нас 74 хозяйства, которые надоили уже свыше 10 тыс. кг на корову за прошлый год. Мы их подтягиваем в это племенное ядро. Круг племенных хозяйств делаем больше. Тем самым у нас будет больше вариантов, из которых мы будем отбирать самых высокоценных быков".

То есть развивать это направление нужно. Но недостаточно построить только комплексы, нужно их заполнить высокопродуктивными животными. С этим пока есть вопросы. С такой проблемой столкнулись и в молочном животноводстве - некоторые модернизированные современные МТК не заполнены на 100%.

"Я понимаю, время надо для того, чтобы высокоудойный скот там иметь. Но ты отстаешь в этом плане", - сказал Глава государства, обращаясь к Юрию Горлову.

Министр отметил, что есть график комплектации комплексов и, возможно, темпы не такие быстрые, как хотелось бы, потому что укомплектовывают их отечественным поголовьем, причем с акцентом на высокопродуктивных особей. Чтобы сделать это быстрее, пока не планируют наращивать экспорт мясных пород. Это должно позволить к 2030-2031 годам выйти на 55 тыс. голов мясного скота и продавать по 5 тыс., а далее по 10 тыс. голов в год на экспорт.

Глава Администрации Президента Дмитрий Крутой во время разговора обратил внимание, что некоторые крупные частные холдинги в других странах принимают решение переориентироваться и отказаться от мясного скотоводства.

"Видеть надо эту тенденцию. Но, думаю, что это не наш путь, - подчеркнул в этой связи Александр Лукашенко. - Мы поэтому и держимся в стране за эти колхозы, совхозы, прямо говоря, для того чтобы людей накормить. Северная страна (в зоне. - Прим.) рискованного земледелия ".

Президенту во время посещения молочно-товарного комплекса "Яченка" ООО "БелИнтерГен-агро" в Узденском районе подарили корову джерсейской породы по кличке Муся.