Президент Беларуси Александр Лукашенко 16 июня провел совещание о развитии хоккея.

Мероприятие вышло за рамки обозначенной темы - говорили о спорте в целом. Глава государства требует выстраивать оптимальную эффективную систему, нацеленную на развитие и результат, в данном случае - спортивный. "Двигаться надо дальше и подбирать людей надо под то, как мы будем двигаться. И систему надо выстраивать так, чтобы было это движение", - сказал Президент.

"Сегодняшний разговор, если в широком смысле рассматривать, - это разговор о ситуации в спорте вообще. И если бы у нас был спорт по всем направлениям, хотя бы мы развивали, как в советские времена (у нас школы были неплохие), гандбол, футбол, хоккей, еще какие-то виды… Легкая атлетика. Начинаем мы западать в зимних видах спорта, лыжников вообще не видно. Боюсь, что завтра гребцы "забегут под волну", - сказал Глава государства.

"Нужен результат! Нет результата - нет движения - нет работы!" - подчеркнул Президент.

Александр Лукашенко напомнил о необходимости слаженной совместной работы "тройки" в составе отвечающего за спортивную сферу вице-премьера, руководителя НОК и профильного министра. "Втроем - это коллективный президент в спорте. Кто мешал собираться и принимать решения, начиная от финансирования и заканчивая спортом вообще? - заметил он. - Я погружен в эту проблему, и никому отскочить не получится. От Главы Администрации (Президента. - Прим.) и вице-премьера до тренера и хоккеиста. И через эту призму мы должны посмотреть на свой спорт. Если о хоккее сегодня речь, - посмотреть, что у нас сегодня делается с хоккеем, чего не хватает".

Отдельно Глава государства обратился к Министру спорта Сергею Ковальчуку: "Пора начинать работать. И должен сказать нашему Министру спорта: Сергей Михайлович, если Вы хотите работать (человек Вы хороший, я Вас давно знаю), давайте результат. В противном случае я вас защищать не буду. Не мне - государству нужен результат. Для вас созданы все условия. Велотрека не было - катайтесь. Стадиона конькобежного не было - бегайте, тренируйтесь. Давайте результат".

Аналогичная задача стоит и перед уже упомянутой "тройкой" в руководстве спортом: "Ваша задача, Наталья Владимировна (вице-премьер Наталья Петкевич. - Прим.), и "тройки" - результат. Организуйте, систему выстройте и пусть работают. А вы только смотрите: есть результат, нет результата".

Поводом для обсуждения соответствующих вопросов стало недавнее выступление в КХЛ хоккейного клуба "Динамо-Минск". Команда в завершившемся сезоне показала себя весьма неплохо - вышла в четвертьфинал Кубка Гагарина и по итогам регулярного чемпионата заняла второе место в Западной конференции. Однако все позитивное впечатление было смазано сухим поражением в четвертьфинальной серии игр с казанским "Ак Барсом".

Александр Лукашенко пояснил, почему в данном случае вопросы спортивной отрасли он решил рассмотреть именно на примере хоккея. Дело здесь не в личных пристрастиях, а как раз в спортивных результатах. "Уже Президента начинают критиковать за то, что я больше внимания уделяю хоккею. Если футболисты будут играть так, как у нас хоккеисты играют, я с большим удовольствием буду уделять внимание и футболу. Но там пока не на что смотреть", - отметил Глава государства.

Он упомянул о недавнем товарищеском матче между сборными командами Беларуси и Буркина-Фасо по футболу. Игра завершилась ничьей со счетом 2:2, хотя по ходу матча белорусская команда вела 2:0.

"Ну да, Буркина-Фасо - неплохая команда. Мы вроде бы 2:0 вели. А потом на финише - как обычно. О чем это говорит? О том, что мы не готовимся, мы физически не умеем играть. Или тренерский состав (хотя не могу сказать, что они плохо начали), во главе с Ганчаренко, - не подготовили команду как следует, чтобы до последней минуты потерпеть и одержать победу", - обратил внимание Александр Лукашенко.

Глава государства при этом подчеркнул, что никто, включая профильного министра, его не может упрекнуть в том, что он не уделяет внимания футболу: "У нас же "уделял внимание" - это деньги давай. Ну дали динамовцам Минска министра (речь о главе МВД Иване Кубракове, который также занимает пост председателя наблюдательного совета БФСО "Динамо". - Прим.) и денег. И что, лучше играть стали? В кубках отличились, еще где-то? Поэтому не надо обижаться на то, что я меньше внимания уделяю футболу. Ничего не меньше, хватает".

Президент отметил, что так сложилось в его жизни, что сейчас его чаще видят на хоккейной площадке. Возможно, поэтому могло сложиться мнение, что в Беларуси это - игра №1.

"Футбол и хоккей - это основные виды спорта везде, потому что они массовые, это народные виды спорта. По своей личной жизни я всегда признавал, что играл в футбол, а не в хоккей. Летом - в футбол, зимой - в хоккей. Со школьного возраста", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Что касается результатов "Динамо-Минск" и хоккея в целом, Глава государства рассказал, что к совещанию для него изначально были подготовлены материалы с довольно жесткими предлагаемыми оценками и решениями, однако Александр Лукашенко был не столь категоричен и призвал к объективным оценкам: "Факт в том, что в прошлом году (сезоне. - Прим.) минское "Динамо" у нас выступило лучше, чем когда-либо. Ну так почему провальный, если динамика нормальная? Я понимаю вас как чиновников - вы не совсем вникли в ситуацию, и вы начали вразнобой давать какие-то оценки и что-то предлагать. Поэтому, если объективно смотреть на вещи, команда выступила лучше, чем когда-нибудь".

"Давайте откровенно говорить: это такой важный идеологический проект в нашей стране. Народная команда, как ее определили. Это - главный идеологический проект. Не болтовня наших чиновников. Команда играла в чемпионате, играла неплохо - со всех уголков страны приезжали люди, чтобы посмотреть на команду. Ну что еще надо? Вот вам идеология на конкретном факте - команда стала главным идеологическим проектом, особенно в Минске, - заявил белорусский лидер. - Но если это важный проект, на который мы можем опираться, то его надо развивать. Что прогресс у команды налицо - это факт. Никто это не оспаривает. То, что команда не достигла того, что должна была достичь и что обещали, - это факт".

"Артем Каркоцкий (гендиректор хоккейного клуба "Динамо-Минск". - Прим.) ехал за кубком. Цитирую. Я думал: ну, сейчас хлопцы оторвутся и покажут настоящую игру. Если не кубок, то в плей-офф покажут себя прилично", - заметил Глава государства.

Александр Лукашенко отметил, что команда обещала выиграть хотя бы в четвертом матче (серии игр в КХЛ ведутся до четырех побед), чтобы следующую игру провести в Минске, а не на выезде в Казани. "Мы вас ждали в Минске. Но вы почему-то до сих пор в Минск едете", - заметил белорусский лидер.

Напомнил Президент и о церемонии чествования капитана минского "Динамо" Андрея Стася в честь его тысячного матча в КХЛ. Это было сделано перед одной из игр с казанским "Ак Барсом", что могло сбить игровой ритм на решающей стадии турнира. "И песни вы там пели, и людей поздравляли зачастую невпопад. И фактически сорвали игру. Хорошо, человеку приятно, а команду сбили с толку", - отметил Александр Лукашенко.

Глава государства продолжил: "Ладно, спишем на то, что мы тут что-то где-то недоработали. Сбои бывают везде. Но надо двигаться вперед".

Александр Лукашенко при этом обратил внимание, что Федерация хоккея не занимается основной командой, да и в целом ее не видно.

Он также заметил, что игра в одной хоккейной команде с Президентом не отменяет требований к результатам работы на непосредственно занимаемом посту: "Игра с Артемом Каркоцким в одной команде (хоккейная команда Президента Беларуси. - Прим.) у тренера Баскова - это, ребята, одно. И Басков (председатель наблюдательного совета хоккейного клуба "Динамо-Минск" Дмитрий Басков. - Прим.) с Артемом знают это лучше, чем кто-либо. Это - одно. А второе - результат в конкретной работе. Этого результата, если уже оценивать хоккейный клуб "Динамо", я не увидел. А могли".

Александр Лукашенко также упомянул работу бывшего главного тренера "Динамо-Минск" Дмитрия Квартального: "Все "ах, ох" - про тренера начинают говорить "команда хорошо играла, Дима Квартальнов…" Вроде чуть ли неоправданно с ним не заключили контракт… Я не знаю, какой там тренер Дмитрий Квартальнов. Плохого ничего не могу о нем сказать. Но тренер должен был подвести команду к плей-офф так, как положено. И команда в плей-офф не должна была провалиться. А она провалилась".

Президент признает, что казанский "Ак Барс" действительно сильная команда, но обратил внимание, что в последней игре минским "зубрам" забрасывали почти "мусорные" шайбы. "Значит, с этой командой можно было играть. Но не сыграли. Последний матч в Минск не привезли. Не зацепились за свою игру. Играли безвольно. Говорю как человек, немножко разбирающийся в хоккее. Поэтому не надо стенать, что мы там не заключили какой-то контракт. Нужен очень продвинутый толковый тренер, о чем было сказано и председателю наблюдательного совета, и Артем это знает прекрасно. Нужен крепкий авторитетный тренер".

Как по другим направлениям в спорте, так и в отношении клуба "Динамо-Минск" Александр Лукашенко еще раз заявил о важности системного подхода: "Найдите каждому место. Люди способные, люди понимающие. Повыгонять мы всегда успеем. Но они должны понимать, что после сегодняшнего разговора в спорте - и особенно в хоккее, в клубе "Динамо" - никаких отступлений не будет. Приоритет - надо развивать белорусский хоккей. Все-таки деньги там немалые. Надо шевелиться. Все надо привести в соответствие, выстроить систему и, если мы говорим про этот клуб, найти место от Кубракова (глава МВД Иван Кубраков, который также занимает пост председателя наблюдательного совета БФСО "Динамо". - Прим.) до хоккеиста".

Президент рассказал, что Комитету госконтроля было поручено провести проверку в хоккейном клубе "Динамо-Минск". Но не для того, чтобы "поставили в позу там всех и головы поотворачивали", а чтобы разобраться, что там происходит. "Докладывают не очень приглядную картину", - заметил белорусский лидер.

"Вопрос не в том, чтобы кого-то наказать, спросить. Хотя недостатков хватает. А вопрос в том, как двигаться дальше, как не потерять то, что есть", - заявил Глава государства на примере "Динамо-Минск".

"По-хозяйски надо подойти и считать деньги. Нацеленность одна: в четвертьфинал (Континентальной хоккейной лиги. - Прим.) попали, завтра (в следующем сезоне. - Прим.) надо кубок брать", - заявил Президент.

На совещании Александр Лукашенко также обратил внимание на вопросы подготовки хоккеистов и состава команды. Дело в том, что сейчас в "Динамо-Минск" достаточно большое количество легионеров.

"Где наши 23-25-летние? Женя (государственный тренер национальной команды по хоккею с шайбой Евгений Ворсин. - Прим.), где люди наши? Почему не видят то, что у нас аж половина команды - импортные? У вас что, лишние деньги - платить американцам, россиянам и другим? Это же вы не учитываете, что в российском хоккее 5 человек ограничение на легионеров, а у нас этого нет. У нас аж 14 человек россиян и иностранцев (из других стран, кроме России. - Прим.). Так как мы будем развивать свой хоккей, как будет сборная играть потом?" - поставил вопрос Глава государства.

"Я вам сказал, что там должны быть свои - доморощенные", - добавил белорусский лидер.

Александр Лукашенко рассказал, что спрашивал у одного из тренеров про подходы к подготовке в межсезонный период по аналогии с методикой выдающегося советского тренера Анатолия Тарасова. Глава государства тогда поинтересовался, почему так не делают сейчас. "Он откровенно говорит: "А наши не выдержат этого", - передал подробности разговора Президент.

"Так зачем нам такие спортсмены и хоккеисты? Сегодня половина межсезонки прошло, а у вас нет ни команды, ни тренера. Как вы будете готовиться к сезону? Они на "земле" должны быть подготовлены к сезону. А вы не готовы. Кто в Турции, кто в Эмиратах, кто где - отдыхаете", - заметил белорусский лидер.

В числе докладчиков на совещании был председатель Комитета госконтроля Василий Герасимов, который проинформировал о результатах проверки ЗАО "Хоккейный клуб "Динамо-Минск". Клуб пользуется средствами господдержки, а потому соответствующим вопросам уделяется пристальное внимание.

Проверка выявила ряд серьезных недостатков. В этой связи Александр Лукашенко поручил Комитету госконтроля и Министерству внутренних дел проверить в целом спортивные клубы в стране. Для того, чтобы средства, направляемые на спорт, расходовались именно на эти цели, а не на какие-то иные нужды.

Министр спорта Сергей Ковальчук в ходе совещания обозначил те виды спорта, где белорусы в последнее время были наиболее успешны, завоевывали медали чемпионатов мира и Европы. Причем зачастую делали это во время первых после долгого перерыва стартов.

Например, на чемпионате Европы по прыжкам на батуте национальная команда выступила успешно, завоевав 14 медалей: 9 золотых, 3 серебряные и 2 бронзовые.

Золотые медали завоеваны на чемпионатах Европы по академической гребле и гребле на байдарках и каноэ. Министр обратил внимание, что после успехов знаменитой белоруски Екатерины Карстен в гребле подрастает достойная смена. Например, Евгений Золотой, завоевавший серебряную медаль в этом сезоне на этапе Кубка мира, дуэт Татьяны Климович и Елены Фурман, выигравших в апреле 2026 года престижную международную регату в Италии.

Обозначил министр также успехи белорусских спортсменов в художественной гимнастике. На чемпионате Европы в этом виде спорта сборная Беларуси завоевала три медали (одно золото, два серебра).

Однако Президент на это заметил, что в многоборье по художественной гимнастике белоруски не демонстрируют впечатляющих результатов. "То есть там, где мы всегда чем-то отличались, мы пошли на спад", - сказал Глава государства.

Сергей Ковальчук заверил, что в художественной гимнастике есть молодые перспективные спортсменки, которые еще могут проявить себя на международных соревнованиях. Аналогичная ситуация, по его словам, и в греко-римской, вольной борьбе.

Отдельно министр коснулся ситуации в футболе, подчеркнув роль тренера национальной сборной страны по футболу Виктора Ганчаренко. Под его руководством уже сыграны несколько матчей. Тренер, по словам министра, выводит на поле разные составы игроков, чтобы отобрать наиболее перспективных в состав национальной сборной.

Александр Лукашенко обратил внимание, что ни в футболе, ни в других видах спорта нельзя делать ставку только на одного тренера. Таких специалистов нужно несколько в каждом из видов спорта. "Нет его - и беда потом. Потом вы опять будете тех, которые спотыкаются, заикаются, тренерами приглашать. Готовьте этих тренеров", - подчеркнул Президент.

"Готовим, Александр Григорьевич. И в клубах молодые тренеры есть неплохие", - ответил министр. В качестве примера он привел хоккей, где белорусской стороной разработаны очень хорошие программы и методики.

"Программы есть, тренеров нет", - критически заметил Глава государства.

"Это процесс. За два года не подготовишь, к сожалению", - ответил министр.

Александр Лукашенко попросил назвать несколько кандидатур, которые могли бы тренировать минское "Динамо". Министр обратил внимание на некоторые фамилии, пояснив, что есть перспективные специалисты, но пока они недостаточно подготовлены, чтобы заниматься таким престижным клубом. Однако, набравшись опыта, возможно, подойдут к этому в будущем. "Тренеры, которые смогут работать в перспективе, есть. Но сегодня недостаточный уровень в работе тренеров, мы этого не скрываем, - сказал Сергей Ковальчук. - Сейчас делаем акцент на иностранного специалиста (в качестве главного тренера минского "Динамо". - Прим.)".

"Тренер (кандидатура на эту должность. - Прим.) есть, он найден, с ним ведутся переговоры", - добавил Министр спорта.